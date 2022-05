INFO: Bald ist es soweit - der beliebte ROAST-Award wird zum vierten Mal vergeben

Es ist eine Erfolgsstory: 2019 gestartet, ist der ROAST-Award für Top-Komponenten aus der AV- und HiFi-Branche nicht mehr wegzudenken. Darum ist klar, dass die begehrten Urkunden in den jeweiligen Kategorien auch 2022 wieder vergeben werden. Der ROAST-Award wurde im Frühjahr 2019 von den führenden Online-Medien AV-MAGAZIN, LITE-MAGAZIN, MODERNHIFI und AREA DVD aus der Taufe gehoben. Nachdem bereits 2021 das dritte Jubiläum gefeiert werden konnte, sitzen die Fachleute aus der Jury längst wieder zusammen, um über ihre ROAST-Favoriten 2022 zu beraten.

"Trotz und gerade wegen der aktuell schwierigen Zeiten ist es wichtig, an Traditionen festzuhalten und diese noch besser fortzuführen“, vertritt ROAST-Jurymitglied Roman Maier von LITE-MAGAZIN die Meinung der gesamten Jury. Und auch Stefan Witzel und Michael Voigt, die Geschäftsführer von AV-MAGAZIN, halten die Trophäe für absolut zeitgemäß und zukunftsträchtig: „Gerade die Vielfalt der unterschiedlichen Kategorien bildet das flexible Umfeld der AV- und HiFi-Branche hervorragend ab“. Torsten Pless, Founder von MODERNHIFI, sieht das Thema „Lebendigkeit“ als sehr elementar an: „Wir werden stets weiter optimieren, das Thema ROAST immer nachdrücklicher mit Leben füllen. Wir stehen erst am Anfang“. Auch 2022 wird die Auswahl der passenden Kandidaten, das steht jetzt schon fest, wieder hart. „Auch in diesem Jahr haben es uns die Hersteller nicht leicht gemacht - Innovationen, enorme akustische und visuelle Leistungsfähigkeit sowie formschönes Design sind auf nahezu allen Gebieten zu erkennen“, so Philipp Kind aus der Redaktion von AREA DVD.

Eines verraten die ROAST-Member bereits jetzt: Die Preisverleihung wird im Umfeld zur Internationalen Funkausstellung in der Berlin zu erwarten sein, die im September des Jahres stattfinden wird. „Go For ROAST“ ist in den nächsten Wochen demnach das große Thema in allen Redaktionen. Heiße Kandidaten auf einen Award, das macht die Sache noch interessanter, treffen zudem in Kürze noch bei den Test-Experten der vier ROAST-Initiatoren ein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: ROAST