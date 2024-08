High End 2024: Der Auftritt von Thorens mit edlen, innovativen Plattenspielern in jeder Preisklasse

Beim Traditionshersteller Thorens, den CEO Gunter Kürten wieder zu neuem Glanz verholfen hat, steht ein großer Teil der Produktpalette aktuell noch bis morgen auf der High End in München. Für Vinyl-Liebhaber bietet Thorens in nahezu jeder Preisklasse hochwertige Plattenspieler. Wir haben uns einige Modelle herausgesucht, die wir in diesem Special kurz präsentieren, und wir beginnen mit dem preisgünstigsten Modell. Allerdings möchten wir kurz zuvor noch anmerken, dass der aufwändig konstruierte Thorens-Tonarm TP 160 nun auch einzeln verfügbar ist und ebenfalls auf der High End zu bewundern ist.

TP 160 Tonarm

Hinterer Bereich

Vorderer Bereich

Über Details zum TD 160 haben wir bereits berichtetet.

Nun zur Übersicht über einige der ausgestellten Plattenspieler.

Thorens TD 102 A

TD 102 A

Auch dieser Plattenspieler trägt stolz das Thorens-Logo, das für Langlebigkeit, Hochwertigkeit und Klangqualität steht

Tonarm

Bedienelemente

Für schlanke 749 EUR gibt es den bereits ausgezeichnet verarbeiteten TD 102 A. Dieses Modell ist ein vollautomatischer Plattenspieler, der praktischerweise einen MM-Phonovorverstärker gleich integriert hat. Das ist dann äußerst nützlich, wenn man den TD 102 A an einen Verstärker anschleßen möchte, der über keinen dedizierten Phonoeingang verfügt. Als Tonabnehmer fungiert bei diesem Thorens-Plattenspieler der Audio Technica AT-VM95E. Lieferbar ist der TD 102 A in Schwarz Hochglanz oder Walnuss Hochglanz, mit anthrazitfarbener Top-Platte.

Thorens TD 204

Thorens TD 204

Blick von oben

Der TD 204 für 899 EUR ist ein klassischer manueller Plattenspieler, und auch hier haben die Thorens-Ingenieure gleich einen MM-Phonovorverstärker integriert. Als Tonarm kommt der TP 120 zum Einsatz, und der Tinabnehmer AT 95E ist vorinstalliert.

Thorens TD 403 DD

TD 403 DD

Im Detail vorne links mit dem legendären Thorens Logo

Der Tonarm

Ein technisches Highlight ist der TD 403 DD - ein puristischer, direkt angetriebener Vinyl-Experte mit TP 150 Tonarm und einem vorinstallierten Ortofon 2M Blue Tonabnehmer. In Walnuss Hochglanz oder Schwarz Hochglanz gibt es dieses Schmuckstück, die Top-Platte wird aus gebürstetem Aluminium gefertigt. Der Preis: 1.399 EUR.

Thorens TD 1500

TD 1500

Ansicht von vorne schräg

Und es wird immer hochwertiger sowie anspruchsvoller: Der Thorens TD 1500 kommt auf 1.999 EUR und ist ein Subchassis-Plattenspieler mit TP 150 Tonarm sowie vorinstalliertem Ortofon 2M Bronze Tonabnehmer. Dieses Modell verfügt zudem auch über symmetrische XLR-Ausgänge für eine besonders stabile Verbindung. Lieferbar ist der TD-1500 wahlweise in Schwarz oder Walnuss Hochglanz.

