SPECIAL: Thorens TP 160 - Tonarm der Spitzenklasse ab sofort auch einzeln zu erwerben

Der deutsche Analogspezialist Thorens konstruiert nicht nur seine Plattenspieler in Eigenregie, sondern auch die dazugehörigen Tonarme. Einen besonders ikonischen Arm gibt es nun auch als separates Produk zu kaufent: Der TP 160, zuerst vorgestellt auf dem TD 1600, kombiniert klassisches Design mit innovativer Technologie und kompromissloser Verarbeitung zu einem äußerst fairen Preis.

Gehen wir näher auf die Einzelheiten ein. Der TP 160 ist ein Neunzoll-Radialarm der mittelschweren Gewichtsklasse. Seine nahezu optimale Masseverteilung und die hervorragende Festigkeit machen ihn zum idealen Träger für hochwertige MC-Systeme. Diese finden im serienmäßigen Original-Headshell Platz, das zusammen mit dem Arm neu gestaltet wurde. Alternativ nimmt der TP 160 auch jedes andere Headshell mit SME-Bajonett oder integrierte Tondosen wie das Ortofon SPU auf.

Da die effektiven Längen verschiedener Tondosen etwas variieren können, hat Thorens natürlich auch an eine axiale Verstellung des Armrohrs gedacht, um stets einen perfekten Überhang zu gewährleisten - diese Liebe zum Detail ist es, die die Bergisch-Gladbacher HiFi-Manufaktur auszeichnet.

Wenden wir uns dem neukonstruierten, perfektionierten Schneidlager zu. Thorens-Designer Helmut Thiele hat dem TP 160 eine klare, beinahe schon athletisch anmutende Form gegeben, die an die legendären Studioarme erinnert und auf alten ebenso wie auf neuen Laufwerken schlichtwwg glänzend aussieht. Für die horizontale Bewegung ist der Arm mit höchstwertigen japanischen Kugellagern bestückt, die auf perfekten Leichtlauf und Spielfreiheit justiert werden und diese Eigenschaften auch im harten Alltag kompromisslos beibehalten. Vertikal bewegt sich das Armrohr in einem vollkommen neu entwickelten Schneidlager, auf die Thorens-CEO Gunter Kürten besonders stolz ist:

„Schon die historischen Vorbilder diverser Tonarme mit Schneidlager brachten mit ihrem typischen, extrem feinen Ansprechverhalten und ihrer Freiheit von Stick-Slip-Effekten eine neue Qualität in das Abtastverhalten der feinsten Tonabnehmer. Aber sie hatten auch Schwächen, die wir beim TP 160 systematisch und gezielt beseitigt haben.“

Schnittzeichnung

Im neuen Thorens-Lager trifft eine gehärtete Stahlkante auf eine neu und zweiteilig konstruierte Lagerschale, die praktisch linienförmigen Kontakt ermöglicht und axial keinerlei Spiel aufweist. Ein bekanntes Problem von Schneidlagern ist deren undefinierte laterale Begrenzung. Hier hat Helmut Thiele eine neue magnetische Seitenführung zur Serienreife gebracht, die das Schneidlager berührungs- und reibungsfrei exakt mittig in seiner Schale hält. Zudem wird die Klinge über 4 Magnete in die Lagerschale gezogen, was zu einer deutlichen Minimierung vom möglichen Vibrationen im Lager führt. Erstklassige MCs spüren diese exakt definierte, kräftefreie Zentrierung und bedanken sich mit gesteigerter Abtastfähigkeit und lockerer, stressfreier Performance.

Umfangreiche, praxisnahe Einstellmöglichkeiten gehören natürlich auch dazu, denn traditionell misst Thorens den optimalen Praxiseigenschaften seiner Tonarme einen enorm hohen Stellenwert zu. Der TP 160 macht da keine Ausnahme und begeistert Musikfans wie professionelle Nutzer mit umfangreicher, reprodu- zierbarer Einstellbarkeit und robustem Handling. Die VTA-Anpassung wird über ein Feingewinde am Tonarmsockel definiert und sicher abgewickelt. Die Skatingkraft wird mit einem geschlossenen, kalibrierten, stufenlos einstellbaren Federmechanismus kompensiert. Für eine allfällige Azimuthkorrektur ist die Headshell in verdreh- und arretierbarer Form vorhanden. Die Auflagekraft schließlich entsteht traditionell mit statischer Balance. Dabei kommt der Arm dank seines zweiteiligen Gegengewichts mit schweren wie leichten Abtastern und Headshells gleichermaßen gut zurecht.

Technische Daten

Preis und Verfügbarkeit: Der Markt für separate, universelle Tonarme ist exklusiv und in den letzten Jahrzehnten auch sehr hochpreisig geworden. Kein Wunder also, dass Thorens nach der Vorstellung des TP 160 auf dem Laufwerk TD 1600 augenblicklich auch viele Nachfragen nach einzelnen Armen bekam. Diesen Wunsch kann Thorens den zahlreichen Vinylliebhabern nun erfüllen, und dies sogar zu einem im positiven Sinne erstaunlichen Preis. „Thorens steht seit Generationen für Feinmechanik im Dienst der Musik, aber auch für faire und realistische Konditionen“, so Kürten. Der TP 160 hält auch diese Tradition hoch: Der Tonarm ist ab sofort für 1899.-€ (UVP) erhältlich.

Special: Carsten Rampacher, Thorens PR

Bilder: Thorens PR

Datum: 09. Mai 2024

Tags: Plattenspieler