XXL-TEST: Yamaha MusicCast 200 TSX-N237D - talentierte All-In-One-Lösung mit wachem, homogenem Klang

All-In-One Devices erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auf der letztjährigen IFA wurde dem breiten Publikum erstmals die MusicCast 200 Komplettlösung aus dem Hause Yamaha präsentiert.

Wir haben jetzt ein Testdevice für einen Einzeltest ergattern können. Die MusicCast 200 TSX-N237D, wie das Gerät mit vollem Namen heißt, kommt auf eine auf den ersten Blick recht üppig erscheinende unverbindliche Preisempfehlung von 719 EUR. Zur Disposition stehen eine schwarze sowie eine weiße Farbvariante.

Für flexible Einsatzmöglichkeiten sorgen bei der MusicCast 200-Lösung zahlreiche Wiedergabemöglichkeiten. Neben eine DAB+/FM-Tuner verfügt das smarte System zudem über Bluetooth sowie ein Slot In-CD-Laufwerk, dessen Schlitz in die Frontpartie integriert wurde. Dank der MusicCast Plattform unterstützt die MusicCast 200 Anlage Apple AirPlay2 und kann in einem vorhandenen MusicCast Multiroom-Verbund integriert werden. Hier lassen sich unter anderem Streaming-Lautsprecher, AV-Receiver sowie Soundbars vom Hersteller problemlos und schnell miteinander verbinden. MusicCast ist zudem zu vielen relevanten Musik-Streaming-Services kompatibel, wie z.B. Napster, Spotify, qobuz, Tidal, Deezer, Net-Radio und Amazon Music. Weitere Zuspieler kann man ebenfalls mit dem All-In-One Device verbinden. So stehen ein USB- sowie ein AUX-Eingang zur Verfügung.

Verarbeitung und Bedienelemente

Gute Verarbeitungs- und Materialqualität

Bedienelemente oben, Teil 1: Connect/Standby, Einganfswahl, Tasten von 1 bis 5

Bedienelemente oben, Teil 2: Titelsprung, Play/Pause/Stop, Lautstärkeregelung. Leider sind die Tasten nicht beleuchtet. Die Snooze-Taste ist ein Hardbutton

Anzeige

Die Verarbeitung des Gehäuses hinterlässt einen ordentlichen Eindruck. Es ist komplett aus Kinststoff gefertigt, oben sind in die elegante Platte Touch-Bedienelemente eingelassen, und man kann sein Smartdevice kabellos aufladen, in dem man es einfach auf die dafür vorgesehene induktive Ladefläche legt.

Vor den Chassis sitzen Metallabdeckungen. Die Gehäuseecken sind gerundet.

Das Display löst gut aus, ist allerdings nicht als Touch-Farbdisplay wie bei manchem Konkurrenten ausgeführt. Unterm Display: Das Slot In-Laufwerk.

Das Slot In-Laufwerk zieht CDs zuverlässig nach innen, liest sie recht geräuscharm und zügig ein und hat eine tadellosen Fehlerkorrektur.

Rückseitig untergebrachte Bassreflexöffnung

Anzeige

Insgesamt kann man mit dem Finish der MusicCast 200 Gesamtlösung zufrieden sein. Für über 700 EUR hätten wir im Detail etwas mehr erwartet - zum Beispiel beim Display oder bei den Touch-Bedienelementen, die unbeleuchtet sind.

Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung sieht unserer Meinung nach richtig hübsch aus - gerade wenn man mit dem vergleicht, was bei manchem Konkurrenten mitgeliefert wird, wenn überhaupt eine Remote im Paket enthalten ist. Die Yamaha-Fernbedienung liegt darüber hinaus sehr gut in der Hand, und die Zusammenarbeit mit dem Hauptgerät klappte bei uns hervorragend. Auch bei nicht optimalem Winkel und aus einiger Distanz wurden die gegebenen Befehle unmittelbar umgesetzt. Die Druckpunkte der Tasten sind gut, ebenso der Aufbau der Fernbedienung. Ganz oben die Auswurftaste fürs CD-Laufwerk (auch das funktioniert sehr gut, gleich nach dem Betätigen der Taste wird die CD ausgegeben), darunter die verschiedenen Quellen, dann die Scene Tasten für Macroprogrammierung. Es folgen die Bedienelemente für den Spielbetrieb, inklusive Shuffle- und Repeat-Funktion. Etwas zu tief für unseren Geschmack ist das Navigationskreuz angesiedelt, im Zentrum sitzt die Enter-Taste, beim unteren Teil des Navigationskreuzes sind die "Option" und die "Home" Taste zu finden. Ganz unten dann schießen Alarm, Display, Sound Mode sowie Snooze/Sleep das Angebot an Bedienelementen ab.

Anschlüsse

Anschlussangebot kabelbasiert

Natürlich sind ein Bluetooth- und ein WLAN-Modul an Bord. Weiterhin finden sich auf der Rückseite ein 3,5mm Miniklinken-AUX-Anschluss, ein 3,5mm Miniklinken-Kopfhöreranschluss, ein USB-A-Terminal sowie ein RJ45 Ethernet-Slot.

Anzeige



Anzeige

Seiten: 1 2 3 4

Weiter auf: Nächste Seite Tags: All-In-One-System