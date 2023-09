XXL-TEST: Thorens Soundwall HP 600 - begeisternder Luxus-Dipollautsprecher aus dem Bergischen Land

In Bergisch-Gladbach direkt bei Thorens hatten wir gleich doppelt Glück. Zum einen erläutert uns Besitzer Gunter Kürten die Ideen hinter dem innovativen Soundwall HP 600 Dipol-Lautsprecher und dessen Vorzüge, zum anderen konnten wir ein Paar der Boxen gleich vor Ort ausgiebig hören. 22.000 EUR kosten zwei Soundwall HP 600, damit befinden sich die extravaganten Schallwandler durchaus in einer gehobenen Preisklasse.

Die Idee hinter dem Lautsprecher war, dass Thorens an die eigene Historie anknüpft - an mit Liebe zum Detail entwickelte Produkte, die eine große Hilfe waren, wenn es darum ging, das Image von Thorens aufzubauen und zu festigen. Natürlich steht Thorens in erster Linie für hochwertige, präzise arbeitende Plattenspieler, aber in den 80er Jahren gab es bereits zwei Thorens-Lautsprechermodelle: Die Soundwall HP 360 und die Soundwall HP 380.

Frontansicht ohne Gitter - typisch sind die vielen, exakt platzieren, kompakten Chassis

Und es ist kein Geheimnis, dass der Entwickler der neuen Soundwall HP 600 Joachim Gerhard, Gründer von Audio Physic (heute Suesskind Audio) ist. Thorens-Chef Gunter Kürten saß mit Joachim Gerhard zusammen, und letzterer erklärte, dass er noch ein paar alte Thorens Soundwalls hat, die ihm schon immer richtig gut gefallen haben. Und er besäße noch so viele Ideen, wie man eine modernsten Maßstäben genügende Soundwall konstruieren könnte. Er erklärte, dass er für Gunter gerne einen Lautsprecher entwickeln würde - die Idee zur Soundwall HP 600 war geboren. Der ganze Plan kam bei einem Restaurantbesuch beim Italiener auf, und gleich an diesem Abend wurde die Vision weiter entwickelt.

Thorens Soundwall HP 600 von hinten - mit Abdeckung

Soundwall HP 600 ohnr Verkleidung von hinten

Unglaublich aufwändige Konstruktion

Chassis im Detail

Schon bald entstand der erste Prototyp, und wie das mit Prototypen so ist, war es eine einfache Spanholzplatte mit ein paar Ausschnitten für die Chassis - und von diesen gibt es viele bei der Soundwall. Die Konstruktion ist als "Open Baffle" Speaker konzipiert, als Dipol: Dieselbe Schallenergie, die nach vorne geht, geht auch nach hinten. Das hat Vorteile, aber natürlich auch Nachteile.

Vorteile: Die Musik ist wirklich im Raum, man kann um den Lautsprecher herum gehen, und so wie ein Musikinstrument 360 Grad den Schall abstrahlt, so tut es auch die Soundwall. Und das macht eine gewisse Faszination bei diesem Typ Dipol-Lautsprecher aus, da man den Klang nicht orten kann als aus einer linken und einer rechten Box kommend. Der Klang befindet sich sozusagen "frei im Raum" und breitet sich Panorama-artig wie ein fein gewobener akustischer Teppich aus. All diese Eigenschaften konnten wir auch im mehrstündigen Testbetrieb sehr gut nachvollziehen.

Ins Innere geschaut - hier agiert die Frequenzweiche

Hochwertigkeit wird auch bei der Frequenzweiche groß geschrieben

Links der Regler für die Anpassung des Hochtonbereichs, rechts die Terminals

Terminals in der Großaufnahme

Eine Herausforderungen ist: Wie geht man mit der Schallenergie um, die sich nach hinten ausbreitet? Schließlich weiß man nicht, auf was der Schall hinter der Box trifft. Glasfläche? Betonwand? Rigips-Wand? Dicke Vorhänge? Steinwand? Je nach dem, worauf der Schall trifft, ändert sich die akustische Ausprägung. Daher muss die Soundwall HP 600 entsprechend anpassungsfähig sein. Thorens setzte eine Konzeption der nach hinten offenen Bass- und Mitteltonchassis um, zusätzlich ist auf der Rückseite, auf der identischen Achse wie vorne, ein zweiter Hochtöner montiert. Dieser kann hinsichtlich der Lautstärke angepasst werden. Hinten befindet sich ein dafür vorgesehenes Potentiometer. Man kann damit die Hochtonenergie reduzieren, um ein besseres, homogeneres Klangergebnis zu erzielen, je nach dem, auf was die Soundwall abstrahlt hinten. Ein Raumakustiker würde sich einen Diffusor hinter der Box wünschen, der den Schall möglichst indirekt zurück reflektiert.

Auch in Bergisch-Gladbach sind die akustischen Leistungen exzellent

So hat Thorens auch auf der High End in München 2023 vorgeführt, links und rechts befanden sich Diffusoren hinter den Lautsprechern. Das hat bei Thorens aus dem Stand hervorragend funktioniert, ein Glücksfall, wie Gunter Kürten kommentiert. Auf Abhieb ein hervorragender Klang - die Stimmung war verständlicherweise bestens beim Hersteller aus Bergisch-Gladbach.

Und so machte die hohe Qualität der Thorens Soundwall-Vorführung die Runde auf der High End 2023, und sehr, sehr viele Gäste, Journalisten, Besucher, aber auch Vertreter der Konkurrenz, fanden sich bei Thorens ein. Für Gunter Kürten ein großer Erfolg, den er so nicht erwartet hätte.

Alle wichtigen Daten in der Übersicht:

Anzahl der Systeme: 12x Bass, 2x Mitteltöner, 2x Hochtöner

Nennbelastbarkeit DIN: 300W

Schallpegel (SPL 1W/1m) 95dB

Frequenzbereich 30 – 28.000 Hz

Impedanz DIN 8 Ohm

Gewicht: 40 kg

Abmessungen (BxHxT) 60x125x16 cm

Preis pro Paar: 22.000 EUR

Auf der nächsten Seite widmen wir uns den Zuspielern, auf der dritten Seite folgen die Klangeindrücke.

