XXL-TEST: Streaming-Vollverstärker Marantz Model M1 - kompaktes Klang-Ass in nobler Optik?

Im Mai diesen Jahres kündigte Marantz den ultrakompakten Streaming-Stereo- Verstärker Model M1 an. Damit steigt Marantz jetzt auch in ein hart umkämpftes und von vielen Konkurrenten bereits gut besetztes Marktsegment ein. Marantz gehört seit einiger Zeit zum Masimo-Konzern, der die renommierten Consumer Audio-Marken Denon, Marantz, Polk, Definitive Technologie, Classe, HEOS sowie Boston Acoustics unter einem Dach beheimatet.

Zurück nun zu unserem Testkandidaten. Der ultrakompakte Streaming-Stereo Verstärker Model M1 ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarz/matten Farbvariante für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.000 EUR im Handel erhältlich. An Leistung stellt der Marantz M1 recht kräftige 100 Watt pro Kanal bereit, geliefert von einem "digitalen Hi-Res-Verstärker", so der Hersteller. Äußerst klar und verzerrungsarm soll die Verstärkereinheit agieren - wir überprüfen das später natürlich.

Der Model M1 verfügt über ein HEOS Built-in Streaming-/Multiroom-Modul. Es ermöglicht die Nutzung von Spotify, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, Tidal sowie MOOD:MIX. Ebenfalls lassen sich Dateien aus dem Netzwerk streamen, und durch TuneIn werden Tausende von Internet-Radiosendern zugänglich. Zudem ist es möglich, den Marantz Model M1 in ein vorhandenes HEOS-Multiroom Setup zu integrieren.

Mit an Bord sind ein Dolby Digital Decoder, ein HDMI eARC-Terminal für die komfortable Einbindung eines TVs sowie ein Subwoofer Pre-Out, sodass man sich ein klangstarkes 2.1 Layout erstellen kann. Damit die Akustik immer stimmt, integrieren die Japaner, die stets für viele hauseigene Technologien bekannt sind, das Marantz Musical Digital Filtering (MMDF). Hierbei handelt es sich um eine ausgefeilte digitale Filtertechnologie, die den Klang besonders authentisch und facettenreich machen soll.

Metallgeflecht auf der Oberseite des Model M1

Mit seinen kompakten Abmessungen von 217 mm Breite, einer Tiefe von 239 mm sowie einer Höhe von lediglich 84 mm, lässt sich das Marantz Device problemlos neben dem TV oder in einer Nische unterbringen. Das Stückgewicht beträgt lediglich 2,2 kg.

Die Designsprache des in Japan gefertigten Streaming-Vollverstärker möchten wir als schlicht und zeitlos bezeichnen. Auf den Seitenwangen, der Frontpartie sowie der Rückseite, befindet sich ein schwarz/mattes Finish, welches sehr akkurat ausgeführt ist. Für eine effiziente und zielgerichtete thermische Entlastung befindet sich auf der Geräteoberseite ein massives Metallgeflecht, welches in Wabenstruktur ausgeführt ist.

Akkurates Oberflächenfinish, so wie wir es von Marantz Devices gewohnt sind.

Touch-Bedienelemente auf der Frontpartie des Model M1.

Wenden wir uns nun der Bedienung des Marantz Model M1 zu. Dank der Integration der HEOS Plattform, kann der Streaming-Vollverstärker komfortabel mit dem Smartdevice und mittels der HEOS-App gesteuert werden. Für eine Bedienung direkt am Gerät befinden sich in der Frontpartie Touch-Elemente, die für die Lautstärkeregulierung sowie ein Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe zuständig sind. Wer einen TV ins Setup mittels HDMI eARC einbindet, der kann Anpassung der Lautstärke des Systems mittels der TV-Fernbedienung vornehmen.

Die Rückansicht des Model M1 von Marantz

Kommen wir nun zur Rückseite des Model M1 und deren Anschlussbestückung. Im linken oberen Teil befindet sich der Connect-Taster, der für die Einbindung ins Netzwerk benötigt wird, dazu später gerne mehr. Daneben positioniert sich eine LAN-Buchse, für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Darauf folgt ein USB-Terminal fürs Abspielen von Titeln von USB-Flash-Laufwerken. Weiter geht es mit dem HDMI-Terminal, welches eARC sowie ARC unterstützt sowie den optischen Digitaleingang, der für weitere Zuspieler genutzt werden kann. Den Abschluss bildet der Bluetooth-Taster, der für die Bluetooth-Kopplungseinstellungen benötigt wird.

Eine Etage tiefer befinden sich die vergoldeten Lautsprecheranschlüsse. Diese nehmen sowohl herkömmliche Lautsprecherkabel sowie Bananenstecker auf. Den Abschluss der Anschlussoptionen bilden die Line-Buchsen, an der analoge Zuspieler angeschlossen werden können, sowie der Subwoofer-Ausgang, mit dem das System auf eine 2.1 Konfiguration erweitert werden kann.

Die Anschlüsse, Teil 1

Die Lautsprecherterminals im Detail

Line-In Buchsen sowie der Subwoofer Ausgang im Detail

