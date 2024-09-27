XXL-TEST: Panasonic TV-42Z90A - Visuell starker OLED-Fernseher mit Top-Ausstattung in 42 Zoll?

Panasonic hat uns in diesem Jahr mit einer Neuorientierung im OLED-TV-Sortiment überrascht. Sämtliche Premium-Modelle in 2024 setzen beim Betriebssystem nicht mehr auf Panasonic My Home Screen, wenngleich viele Komfortfunktionen der eigens entwickelten Software weiterhin in den Fernsehern Verwendung finden, sondern auf Fire TV. Der Hersteller will die umfassende App-Vielfalt und intuitive Bedienung mit der erstklassigen Bildqualität, für die Panasonic seit vielen Jahren steht, kombinieren.

Zu diesen Premium-Modellen zählen neben den Flaggschiffen Z95A und Z93A auch der neue Z90A. Der OLED-TV ist in 42, 48, 55 und 65 Zoll erhältlich und bringt ein üppiges Ausstattungspaket mit. Flexibles Streaming-Entertainment und einfaches Handling wird von Fire TV abgedeckt und von Panasonics bewährtem Penta Tuner und der HbbTV Operator App für komfortablen Live TV-Empfang komplettiert. Gaming steht ebenfalls im Fokus. Eine extrem niedrige Latenz, True Game Mode und das Game Control Board sind hier zu nennen. Natürlich auch die 144Hz Bildwiederholrate, VRR sowie G-Sync-Kompatibilität und das AMD FreeSync Premium-Zertifikat. Auch Gaming in HDR inklusive Dolby Vision Gaming wird unterstützt.

Sowohl für graphisch anspruchsvolles Gaming als auch für eine generell qualitativ hochwertige audiovisuelle Darstellung sind hohe Rechenleistungen erforderlich. Der neue Chipsatz HCX Pro AI Prozessor MK II soll den aktuellen Panasonic Topmodellen beste Farben, besten Kontrast und die beste Bildschärfe ermöglichen. Wer möchte, kann durch KI-basierte Technologie den Fernseher Inhalte auch automatisch erkennen und Bild und Ton automatisch entsprechend darauf anpassen lassen. Ein Umgebungslichtsensor prüft die Helligkeit und auch die aktuelle Farbtemperatur im Raum, um eine möglichst natürliche Bilddarstellung in jeder Situation zu gewährleisten.

Ganz hervorragend ist es um die kompatiblen HDR-Formate bestellt. Multi HDR-Format sorgt erneut für Vielseitigkeit. Der Z90A verarbeitet problemlos sowohl HLG und HDR10 als auch die aktuellen dynamischen Formate HDR10+ Adaptive und Dolby Vision with Precision Detail. Dazu gibt es den Filmmaker Mode und auch der Netflix Adaptive Calibrated Mode ist an Bord.

Die Klangqualität steht bei Panasonic ebenfalls im Fokus: Dynamic Theater Surround Pro soll hier für immersiven Sound im Wohnzimmer sorgen, bringt verschiedene Klangmodi und Dolby Atmos-Support mit. Insgesamt 30 Watt stehen hier an Leistung zur Verfügung.

Anzeige

Der Panasonic TV-42Z90AE9 ist zum Preis von 1.999 Euro (UVP) erhältlich.

Verarbeitung

Ausgezeichnete Detailverarbeitung im unteren Bereich

Schick integriertes Lautsprechersystem

Hier der linke Bereich

Optischer Nachteil: Der Panasonic ist zu tief

Anzeige



Hier sieht man den "Bauchansatz" deutlich

Unterer Bereich

Finish der Rückseite im Detail

Rahmen

Anzeige



Hochwertiger Standfuß

Standfuß von hinten aus betrachtet

Der kleinste Vertreter der Z90 Serie von Panasonic ist tadellos verarbeitet. Ein schmaler Rahmen, gleichmäßige geringe Spaltmaße rundum und ein großzügig bemessener Metall-Standfuß zeichnen das Gerät aus. Die Panel-Rückseite ist ebenfalls aus Metall, wird aber nahezu vollständig von der Kunststoff-Abdeckung verhüllt, die sämtliche Elektronik des Panasonic TVs beherbergt. Der Kunststoff verfügt über eine strukturierte Oberfläche und fasst sich ganz ordentlich an. Das Panel ist natürlich extrem schmal, allerdings weist der TV insgesamt eine recht beachtliche Bautiefe von fast 7cm auf. In freier Aufstellung wirkt der TV daher nicht ganz so elegant und auch wer vorhat, z.B. zum Zocken den kompakten Fernseher auf dem Schreibtisch zu platzieren, muss einen entsprechend großen Tisch mitbringen oder eben mehr Wandabstand einkalkurieren - zur Bautiefe kommen hier noch rund 13,5cm des Standfußes dazu.

Die Rückseite beherbergt natürlich auch die Anschlüsse. Diese sind sauber integriert und wirken auch robust. Die Abdeckung hinten am Standfuß könnte den Anschein erwecken, es gäbe eine Möglichkeit für Kabelmanagement. Das ist allerdings, zumindest hier beim 42-Zoll-Gerät, nicht der Fall. Von vorne gefällt der Fernseher klar besser, Panasonic beschreitet bezüglich der Optik aber keine neuen Wege. Kein unnötiger Rand um das Panel lässt es schön schlicht erscheinen, im unteren Bereich kommt das Audiosystem in Form einer Soundbar-ähnlichen Leiste hinzu. Die Treiber werden von einem Metallgitter in Anthrazit-Grau kaschiert.

Auch bei der Fernbedienung bleibt man bei Bewährtem. Eine ausladende klassische Remote bringt zahlreiche Direktzugriffstasten mit, auch das Navigationskreuz fehlt nicht und auch die Zifferntasten finden aufgrund der Größe unten noch Platz. Die Remote besteht aus Kunststoff mit silberner Oberfläche im geschliffenen Alu-Look. Haptisch geht das vollkommen in Ordnung, die Buttons wirken durch eine leichte Gummierung sogar recht hochwertig und auch der Druckpunkt überzeugt mit klarem Feedback. Zwei AAA-Batterien sind für den Betrieb notwendig.

Anzeige



Anschlüsse

Anschlüsse in der Gesamtansicht

Tadellose Bestückung

Praxisgerecht und typisch ist der Z90A mit insgesamt vier HDMI-Anschlüssen ausgestattet. Alle sind als HDMI 2.1 ausgeführt und seitlich bzw. nach unten hin angebracht. Gamer sollten für PC oder Spielekonsole die Eingänge 1 & 2 verwenden, da nur hier die maximal mögliche Bildwiederholrate von 144Hz bei 4K sowie VRR zur Verfügung steht. Außerdem gibt es drei seitlich montierte USB-Schnittstellen, 1x USB 3.0 und 2x USB 2.0. Ein Kopfhörerausgang und ein optischer Digitalausgang sind ebenfalls integriert und natürlich stehen Anschlüsse für den flexiblen Tuner von Panasonic zur Verfügung. Ein Ethernet-Slot darf nicht fehlen, der TV kann aber auch über WLAN ins Netzwerk integriert werden und Bluetooth steht für drahtlose Audiosignalübertragung zur Verfügung.

Auf Seite 2 geht es weiter mit der Einrichtung und Handhabung des Fire TV Betriebssystems im Panasonic TV-42Z90A mit vielen Menü-Screenshots

Anzeige

