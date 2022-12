XXL-TEST: Magnat MC400 - kompakter Stereo-Netzwerk-Receiver mit flexiblen Wiedergabemöglichkeiten

Stereo-Netzwerk-Receiver mit CD-Laufwerk sind durchaus ein Trend - zwar keiner der ganz großen, aber es gibt doch immer wieder interessante Erweiterungen dieses Marktsegments. Dazu würden wir auch den klassisch-hochwertig auftretenden Magnat MC400 zählen.

Der MC400 ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante zu einem Verkaufspreis von 1499 EUR im Handel oder im Onlineshop des Herstellers erhältlich. Ein interessantes Bundle, bestehend aus dem MC400 sowie zwei Magnat Signature 1105 Lautsprechern, bietet der Hersteller derzeit zu einem Vorzugspreis von 2643 EUR anstatt 2997 EUR an.

Der Magnat MC400 besitzt bipolar konfigurierte Leistungstransistoren mit bis zu 100 Watt Spitzenleistung je Kanal, das entspricht einer maximalen Ausgangsleistung von 200 Watt und diese sollte für mittelgroße Standlautsprecher ausreichen. Rekordwerte sind das nicht, aber schließlich geht es auch nicht um Papiertiger, die dann in der Praxis einbrechen, sondern um solide und standhafte Leistungswerte - und da konnte man sich bislang zumindest stets auf Magnats Elektronik-Komponenten verlassen.

Auch bei den Wiedergabemöglichkeiten punktet die Magnat Stereo-Netzwerk-Receiver Lösung. Neben einem CD-Players, Tuner für die klassische FM- bzw. DAB+ Wiedergabe sind auch zahlreiche netzwerkbasierte Streaming-Funktionen mit an Bord. Dadurch wird der Weg für Internet-Dienste wie z.B. TuneIn (Internet Radio-Plattform), Spotify Connect, TIDAL sowie Napster geöffnet. Für die3 bestmögliche Verwendung der Onlinedienste sollte die Magnat Audio Stream App verwendet werden, dazu aber später gerne mehr. Der Magnat MC400 kann selbstverständlich in einem geeigneten Multiroom-Verbund eingesetzt werden und als Schaltzentrale dienen. Die Integration ins Heimnetzwerk kann mittels WLAN oder LAN-Kabel erfolgen. Ein Bluetooth Dongle ist selbstverständlich ebenfalls verbaut.

Damit aber nicht genug, durch die üppige Anschlussbestückung auf der Rückseite des Netzwerkreceiver, kann man die komfortable Verbindung zum TV mittels des HDMI-ARC realisieren, auch ist es möglich, einen Schallplattenspieler anzudocken sowie weitere Zuspieler zu verbinden.

Lautstärkeregler im Mittelteil der Frontplatte

Wenden wir uns nun den Bedienelementen des Magnat MC400 sowie der Verarbeitung zu. Die Frontansicht prägt eine Metallplatte im gebürsteten Finish, die einen hochwertigen Eindruck vermittelt. In die Frontplatte eingelassen bzw. eingebaut finden sich zahlreiche Bedienlemmente, ein Display sowie der Disc-Einschub für den CD-Player. Mittig in der Frontplatte platziert wurde ein Drehregler fürs Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke. Dieser wurde ebenfalls aus Aluminium hergestellt und macht haptisch einen guten Eindruck. Eine Rasterung ist leider nicht vorhanden, das Bedienelement ist aber sehr straff gelagert und ermöglicht dadurch eine zielführende Dosierung der Lautstärke. Links neben dem Drehregler befindet sich der Taster für den Discauswurf des CD-Player.

2,8 Zoll großes TFT-Display sowie weitere Bedienelemente

Im rechten der Teil Frontplatte wurde ein 2,8 Zoll messendes TFT-Display eingelassen, das über den gewählten Eingang, die derzeitige Wiedergabe uvm. informiert. Erfreulich ist, das es sich um ein Farbdisplay handelt und bei der Spotify Connect Wiedergabe, das Cover in Farbe angezeigt wird. Das Display ist hervorragend ablesbar, selbst bei einer seitlichen Betrachtung. Das Display kann in drei unterschiedlichen Stufen mittels der Fernbedienung oder im Hauptmenü gedimmt werden.

Weitere Bedienelemente befinden sich unter dem TFT-Display

Weitere Bedienelemente wurden unter dem TFT-Display unterbracht. So befinden sich dort die Taster "Tuning", die bei der DAB+/FM-Wiedergabe den nächsten bzw. den vorherigen Sender abrufen. Die beiden "Source" Knöpfe sind für ein Wechseln der Wiedergabequelle zuständig.

Wird der Taster "Stop/Home" betätigt, stoppt die Wiedergabe. Im äußeren rechten Teil der Frontplatte sitzt ein multifunktionaler Dreh-/Drückregler. Bei der Wiedergabe einer Compact Disc wird durch ein kurzzeitiges Betätigen die Wiedergabe pausiert bzw. gestartet. Wird der Drehregler nach links bewegt, wird der vorherige Titel wiedergeben und wird dieser nach rechts bewegt, wird der darauffolgende Titel abgespielt. Das Skippen der Musiktitel funktioniert auch bei der Wiedergabe von Spotify Connect und anderen onlinebasierten Streamingdiensten. Wird der Drückregler kurz betätigt, kann die Wiedergabe pausiert sowie gestartet werden. Wird der Regler länger gedrückt, gelangt man ins Hauptmenü des Magnat MC400. Hier finden wir verschiedene Untermenüs in Form von "System Info", "Netzwerkeinstellungen", "Toneinstellungen", hinzu kommt ein Sleep-Timer sowie Einstellungen für das dimmbare TFT-Display. Beim Unterpunkt "Toneinstellungen" können der Bass- sowie Hochtonbereich angepasst sowie die Balance der Lautsprecher eingestellt werden. Eine Loudness-Funktion besitzt der Magnat MC400 ebenfalls.

Weitere Bedienelemente sind auf der Frontplatte zu finden

Disc-Einzug auf der linken Seite des MC400 sowie Anschlüsse und Bedienelemente

Weiter geht es mit dem linken Teil der Frontplatte des Magnat MC400. Dort befinden sich der Disc-Einschub für den CD-Player. Auch bei diesem Test möchten wir wissen, wie lange es dauert, bis die Compact Disc eingezogen und abspielbereit ist. Der kompakte Stereo-Receiver benötigt eine Einlesezeit von knapp acht Sekunden, bis die Compact Disc eingezogen, eingelesen und abspielbereit ist. Unserer Meinung nach kein schlechter Wert. Zudem werden auch Discinformationen in Form von Künstler & Co. angezeigt.

Unter dem Disceinschub befindet sich ein Taster für das Ein- und Ausschalten des MC400 sowie ein 6,3 mm messender Stereo-Klinkenausgang, für eine kabelgebundene Verbindung zu einem Kopfhörer. Weitere zusätzliche Audioquellen lassen sich am Magnat MC400 mittels 3,5 mm Stereo-Klinkeneingang anschließen. Über einen USB-Eingang verfügt der Stereoreceiver ebenfalls, daher können Inhalte vom USB-Stick wiedergeben werden.

Disceinschub im Detail

Die Rückseite in der seitlichen Ansicht

Wenden wir uns nun der Rückseite des Magnat MC400 zu. Die Anschlusssektion des MC400 zeigt sich der üppigen Seite. So befinden sich dort ein Anschluss für die DAB+/FM-Antenne, ein USB-Anschluss für Updates sowie ein optischer und ein koaxialer Digitaleingang.

Darunter lokalisieren wir den Eingang für einen Plattenspieler sowie der Anschluss der Masseader am Phonokabel, um ein Brummen bei der Wiedergabe zu verhindern. Weitere Zuspieler können mithilfe der beiden AUX-Anschlüsse eingebunden werden. Analoge Devices wie z.B. ein Tonbandgerät können an den REC Out mittels Cinch-Kabel verbunden werden. Erfreulicherweise verfügt der Magnat MC400 über einen Subwooferausgang. Sollten die verwendeten Lautsprecher nicht potent genug sein, kann hier ein aktiver Subwoofer Abhilfe schaffen.

Üppige Anschlußbestückung auf der Rückseite

HDMI-ARC Anschluss für eine komfortable Einbindung des TVs

Dank des HDMI-ARC Anschluss auf der Rückseite des MC400, kann komfortabel ein Fernsehgerät eingebunden werden und der Magnat gibt die Audiosignale des TVs wieder.

Weiterhin finden wir auf der Rückseite eine aufgesetzte Bluetooth-Antenne sowie den Ethernet-Anschluss, für die kabelgebundene Netzwerkverbindung. Magnats Stereo-Schaltzentrale kann aber auch ins heimische WLAN Netzwerk eingebunden werden. Im Mittelteil der Rückseite ist eine dafür vorgesehene WLAN Antenne untergebracht, und darunter montiert sind die schraubbaren Lautsprecheranschlüsse, die auch Bananenstecker aufnehmen können.

Bluetooth Dongle sowie Ethernet Schnittstelle

Lautsprecheranschlüsse in der Detailansicht

WLAN Antenne

Die Fernbedienung besteht aus schwarzem Kunststoff

Neben eine Wurfantenne für DAB+/FM-Empfang, befindet sich im Lieferumfang auch eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff besteht. Die Bedienelemente haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt und das Oberflächenfinish in gebürsteter Optik wertet das Design der Remote auf. Der Funktionsumfang der Fernbedienung ist sehr üppig gestaltet. So können die verschiedenen Eingänge ausgewählt, der CD-Player bedient, und auch auf Klangeinstellungen kann mit der Remote Einfluss genommen werden.

Innenleben in der Gesamtansicht

In diesem Abschnitt möchten wir uns die inneren Werte des Magnat MC400 etwas genauer ansehen. Nach dem Entfernen des Gehäusedeckel aus Metall, wird die Sicht auf die Bauteile der Multitalents sichtbar. Das Innenleben ist sauber und klar strukturiert.

Dicker Ringkerntrafo

Sauberes Platinenlayout

Selbst das CD-Laufwerk ist entkoppelt

Elkos in der Detailansicht

Ein massiver Kühlkörper aus Metall schützt vor Überhitzung

Solide Verarbeitung, sehr guter Aufbau innen, praxisgerechte Anschlussbestückung: Magnats Stereo-Schaltzentrale weiß bislang durchaus zu überzeugen.

