XXL-TEST: Mackie MC-50BT - Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

In diesem Review möchten wir uns einen weiteren Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung aus dem Hause Mackie genauer ansehen und vor allem auch anhören. Nachdem wir bereits das Spitzenmodell, der MC-60BT, im Einzeltest hatten, möchten wir uns nun dem kleineren Bruder, den MC-50BT, widmen.

Wie bei Mackie üblich, ist der MC-50BT ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für rund 193 EUR im Onlinehandel erhältlich.

Der Over-Ear-Kopfhörer verfügt über 40 mm große Treibereinheiten, die einen Frequenzbereich von 20 Hz - 20 kHz abdecken. Neben Bluetooth in der Version 5.0 bringt der MC-50BT über eine IPX4 Klassifizierung mit, die den Kopfhörer effektiv vor Spritzwasser schützt.

Für eine wirkungsvolle Geräuschunterdrückung verfügt der MC-50BT über die MIS aktive Breitband-Geräuschunterdrückung von Mackie. Für ein bestmögliches Ergebnis sorgen insgesamt zwei integrierte Mikrofone. Über einen Ambient Modus verfügt der Mackie Kopfhörer ebenfalls, dieser lässt sich aber nur kurzzeitig aktivieren.

Frontansicht des MC-50BT

Auf der Außenseite des Kopfbügels befindet sich ein Material, das Leder sehr ähnelt.

Die Designsprache des Mackie MC-50BT präsentiert sich schlicht und zurückhaltend. Die Kunststoffoberflächen sind sauber und anständig verarbeitet. Auf den Außenseiten der beiden Ohrmuscheln befindet sich ein Mackie-Logo. Der Kopfbügel ist auf der Innen- sowie Außenseite mit Kunstleder ausgeführt und die Innenseite ist vernünftig gepolstert.

Gut gepolsterte Innenseite des Kopfbügels

Ebenfalls gut gepolsterte und abnehmbare Ohraufsätze

Ebenfalls gut gepolstert sind die beiden Ohrpolster. Diese sind abnehmbar, mit Kunstleder bezogen und sollen für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Der MC-50BT aus dem Hause Mackie verfügt zudem über einen Klappmechanismus, der ein platzsparendes Verstauen ermöglicht. Die Scharniere sind aus Kunststoff gefertigt und machen einen soliden Eindruck. Bei unserem Testdevice könnte der Klappmechanismus etwas straffer ausgeführt sein.

Treibereinheit in der Detailansicht

Scharnier des Klappmechanismus im Detail

Der MC-50BT im eingeklappten Zustand

Größenverstellung im Detail

Um den Mackie MC-50BT bestmöglich an die Kopfform des Anwenders anpassen zu können, verfügt dieser selbstverständlich über eine Größenverstellung am Kopfbügel. Diese ist mit einer Rasterung versehen und kann in zwölf Stufen pro Seite individuell verändert und eingestellt werden.

MC-50BT Schriftzug am Übergang zum Kopfbügel

Der integrierte Akku des MC-50BT ermöglicht eine Wiedergabedauer von bis zu über 40 Stunden - bei ausgeschalteten ANC. Ist die Geräuschunterdrückung aktiv, sind Wiedergabezeiten von bis zu 34 Stunden drin, was einen sehr guten Wert darstellt.

Sollte dem Mackie Device dennoch mal "die Puste" ausgehen, befindet sich im Lieferumfang ein USB-Ladekabel. Ist der Akku komplett leer, vergehen bis zu 3 Std. bis dieser wieder vollständig geladen ist. Ein Wireless Charger, der sich beim großen Bruder MC-60BT im Lieferumfang befindet, ist beim MC-50BT nicht enthalten und Wireless Charging wird auch nicht unterstützt. Ein Netzteil befindet sich, wie üblich, nicht im Lieferumfang.

USB-Ladekabel

Transportcase im geschlossenen Zustand

Um den Over-Ear-Kopfhörer vernünftig auf Reisen oder bei Nichtgebrauch verstauen zu können, ist im Lieferumfang ein Transportcase enthalten. Ausgeführt ist das Case als Hartschale, welche einen Sturz problemlos verkraften dürfte. Das Case ist umlaufend mit einem schwarzen Gewebe bezogen und auf der Oberseite befindet sich ein Mackie-Logo. Es nimmt den Kopfhörer im eingeklappten Zustand auf und verfügt auf der Innenseite über ein Fach, in welchem sich das USB-Ladekabel sowie weiteres Zubehör problemlos verstauen lässt.

Transportcase im geöffneten Zustand

Inklusive Mackie-Logo auf der Oberseite

Bedienelemente an der Außenseite der rechten Ohrmuschel

Widmen wir uns nun der Bedienbarkeit des Over-Ear-Kopfhörers. Auf dem rechten Ohraufsatz befinden sich ein Bedientaster sowie ein Schieberegler. Mittels des Buttons wird der Kopfhörer ein- sowie ausgeschaltet, und wird der Taster sofort beim Einschalten gedrückt, erfolgt das Bluetooth-Pairing. Betätigt man den Taster im eingeschalteten Zustand, bekommt man von einer Damenstimme den Akkustand des Kopfhörers mitgeteilt. Mittels des Schiebereglers lassen sich die Geräuschunterdrückung ein- sowie ausschalten und der Ambient Modus aktivieren. Beim Ambient Modus werden Umgebungsgeräusche eingeblendet, d.h. die Kopfhörer müssen nicht abgenommen werden, um z.B. Dialoge zu führen. Der Ambient Modus lässt sich allerdings nur kurzzeitig aktivieren und nicht dauerhaft.

Berührungssensoren auf der rechten Ohrmuschel sowie Mikrofone

Weiterhin befinden sich auf der Außenseite des rechten Ohraufsatz Berührungssensoren, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Für ein Erhöhen der Lautstärke muss der Sensor mittig berührt werden und eine Wischbewegung nach oben erfolgen. Möchte man die Lautstärke reduzieren, muss der Sensor mittig betätigt werden und eine Wischbewegung nach unten durchgeführt werden. Wird der Sensor mittig berührt und erfolgt eine Wischbewegung nach vorne, wird der darauffolgende Titel abgespielt. Bei einer Berührung und einer Wischbewegung nach hinten, wird der vorherige Track abgespielt. Wird die Handfläche auf die rechte Ohrmuschel gelegt, wird ein kurzzeitiger Ambient-Modus aktiv. Nach etwas Übung konnten wir die Over-Ear-Kopfhörer sehr gut über die Sensorik steuern.

Für eine klare Verständlichkeit bei Telefonaten sorgen ingesamt zwei Hochleistungsmikrofone auf den Außenseiten der beiden Ohrmuscheln.

USB-C Ladeanschluss auf der Unterseite des rechten Ohraufsatz

Gerne würden wir als nächstes Screenshots einer App präsentieren, aber leider verfügt der MC-50BT ebenfalls über keinerlei App-Konnektivität. Der Nutzer erhält dadurch nicht die Chance, App-basiert z.B. Veränderungen am Klang vorzunehmen, so wie es mittlerweile bei vielen Herstellern üblich ist. Auch etwaige Softwareupdates lassen sich dadurch nicht komfortabel aufspielen.

