XXL-TEST: LG OLED65C47LA - Vieles gleich, doch alles Neu?

Aus der 2024er Kollektion konnten wir die neueste Generation von LGs 4K OLED-Erfolgsserie C, den OLED65C47LA mit OLED evo-Technologie, genauer in Augenschein nehmen. Oft wird ja gesagt, dass große Innovationen derzeit nicht auf dem Gebiet der Smart-TVs zu finden sind, umso interessanter wird es, den OLED65C4 zu untersuchen, ob dieser trotzdem unter Beweis stellen kann, dass stetige Verbesserungen vorhanden sind und man zwar von keiner Revolution, aber doch – Nomen est Omen bei dieser Modellreihe – von einer EVOlution sprechen beziehungsweise schreiben kann. Aktuell ist der edel und minimalistisch auftretende 4K TV mit knapp 3.200 EUR verständlicherweise noch kostspielig, schließlich kam er gerade erst frisch auf den Markt. In wenigen Monaten dürfte der Preis, so zumindest zeigten es die Vorjahre, schon gefallen sein. Außer in 65 Zoll gibt es den C4 noch in 42, 48, 55, 77 und 83 Zoll – eine beträchtliche Auswahl.

Der LG OLED65C47LA im Detail

Kernstück des OLED65C47LA ist der Alpha 9-Prozessor mit Künstlicher Intelligenz. Es handelt sich um die mittlerweile siebte Generation, die mit deutlichen Optimierungen aufwarten kann, allerdings nicht völlig neu ist. Dieser Prozessor wurde 2023 eingeführt. Den neuen Alpha 11 Prozessor erhalten die 2024er OLED TV-Serien G4 und M4, also demnach die Luxus-Liga.

Trotzdem ist der Alpha 9 Prozessor der siebten Generation nach wie vor hochaktuell. So spricht LG von einer 1,5-fach schnelleren KI-Performance, von einer um den Faktor 4,5 verbesserten Grafikleistung und von einer 2,2-fachen Prozessorgeschwindigkeit. Die Künstliche Intelligenz kümmert sich beim OLED65C47LA nicht nur um ein hochwertiges Bild, sondern auch um den passenden Klang dazu. LG spricht hier von „AI Picture Pro“ und „AI Sound Pro“. Bei „AI Picture Pro“ werden die Sehgewohnheiten analysiert und das Bild entsprechend angepasst. Dazu hat LG ein einfach zu handhabendes System gleich in die erste Einrichtung des TVs integriert. Hier kann der Anwender aus verschiedenen gezeigten Beispielbildern das Bild auswählen, was am meisten zusagt. Nachdem man verschiedene Selektionen an Beispielbildern gezeigt bekommen und sich stets das passende ausgesucht hat, generiert der „AI Picture Wizard“ die Art von Bilddarstellung, die dem Anwender optimal gefällt.

Zum Leistungsumfang des OLED65C47LA gehört neben der Kompatibilität zu Dolby Atmos auch das „AI Acoustic Tuning“. Hier findet eine Einmessung des TV-Soundsystems statt, das den Klang an die Gegebenheiten am Aufstellungsort anpasst. Kurz dazu: Klar, auch mit aktivierter Einmessungen reißt der OLED65C47LA nicht die sprichwörtlichen Bäume aus. Aber der Sound wirkt etwas homogener sowie gefälliger. Zudem erzeugt AI Sound Pro eine virtuelle 9.1.2 Aufbereitung und ordnet die gerade aktuelle Akustik einem Genre zu, um die passende klangliche Verbesserungen generieren zu können. Besonders gut eignet sich der C4 auch für die Zusammenarbeit mit einer entsprechend kompatiblen LG Soundbar. Verwendet man dann die „WOW Orchestra“-Funktion, tun sich das Lautsprechersystem des C4 und die Soundbar akustisch zusammen, um ein besonders intensives sowie räumlich dichtes Klangerlebnis sicherzustellen. Dank des ebenfalls vorhandenen „WOW Interface“ kann der LG TV direkt auf die Soundbar zugreifen und entsprechend Toneinstellungen vornehmen, und das integrierte WOWCAST sorgt für eine kabellose Verbindung zwischen dem OLED und der Soundbar.

Rückseite

Wenden wir uns weiteren Features zu, und diesmal geht es wieder um visuelle Merkmale, genauer gesagt um die „AI Brightness Control“. Ganz gleich, ob Tag oder Nacht, diese Funktion erkennt die Lichtverhältnisse im Aufstellungsraum und passt das Bild präzise an, sodass es stets scharf und klar ist – so verspricht es LG. Dass auch niedriger auflösende Bildquellen tadellos aussehen, dafür sorgt das „AI Super Upscaling“. Hier wird das eingehende Bild erkannt und klassifiziert, damit im Anschluss die korrekte „Behandlung“ erfolgen kann. AI Noise Reduction und AI Super Resolution haben dann die Aufgabe, das Bild in jeder Sequenz zu optimieren. Im Vergleich zum Vorgängermodell C3 soll der C4 auch nochmals hellere Bilder erzeugen. Dafür sorgt, so der Hersteller, ein weiter optimierter „Light-Boosting-Algorithmus“. In Prozent ausgedrückt und bezogen aufs 65-Zoll-C4-Modell heißt das: Ein sattes Plus von 30 Prozent mehr Helligkeit.

Natürlich bleiben andere OLED-Vorzüge wie das satte, tiefe und gleichmäßige Schwarz ebenso erhalten wie die natürlichen Farben und der breite Blickwinkel. LG verspricht 100 Prozent Farbtreue, von Intertek nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern zertifiziert. Nach wie vor besteht natürlich die Kompatibilität zu HDR10, Dolby Vision und HLG, auch der Filmmaker Mode ist neben zahlreichen weiteren Bildmodi integriert.

Damit der C4 auch lange seiner Arbeit nachgehen kann, hat LG „OLED Care“ integriert. Dabei handelt es sich um eine clevere Panelpflege, die dafür sorgt, dass das Panel eine lange Lebensdauer besitzt. Dass eine solche LG am Herzen liegt, zeigen auch die vier vom Hersteller garantierten Updates auf die jeweils neueste webOS-Version.

Sehr gute Passungen mit geringem Spaltmaß

Da sind wir schon beim nächsten Thema: webOS24, die neueste Version von LGs hauseigenem Betriebssystem, wurde natürlich auch nicht unberührt gelassen. Beispiel für die Innovationen des Betriebssystems ist die Option für verschiedene Nutzer, jeweils ein eigenes Profil zu erstellen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue Optionen im Bereich der Barrierefreiheit sowie weitere Optimierungen des Bedienkomforts.

Gamer können sich ebenfalls freuen, denn die C4-OLEDs eignen sich aufgrund zahlreicher Merkmale sehr gut für modernes Hightech-Gaming. Die Kompatibilität zu AMD FreeSync und NVidia G-Sync gehören ebenso dazu wie der 144 Hz-Modus und die Kompatibilität zur Variable Refresh Rate (VRR). VRR gehört zu den HDMI 2.1 Merkmalen, die Bildwiederholraten reichen von 40 Hz bis 144 Hz. Der C4 bietet sämtliche Features an allen vier HDMI-Schnittstellen. Auch HGiG ist sehr gut implementiert und garantiert dynamisches HDR-Gaming. Weitere Gaming-Spezializäten des C4 umfassen unter anderem das Game Dashboard und den Game Optimizer. Wie es heutzutage üblich ist, kann man über die Smart-Plattform des C4 komfortabel auf Cloudgaming-Dienste zurückgreifen. Die Inhalte können auf direktem Weg gestreamt werden.



LG OLED C4-Serie - die wichtigsten Punkte

Lieferbar in 42, 48,55, 65, 77 und 83 Zoll

Design: Perfect Cinema Screen

4K OLED evo-Display mit Brightness Booster (nicht bei 42 Zoll und 48 Zoll-Modell), Pixel Dimming, unendlichem Kontrast und authentischer Farbgebung sowie extrem weitem Blickwinkel

Alpha 9 Generation 7 Prozessor mit 4K High Frame Rate, 4K AI Super Upscaling und OLED Dynamic Tone Mapping Pro

AI-Funktionen: AI Picture Pro auf Deep Learning-Basis sowie AI Brightness Control, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning, AI Genre Selection, AI Picture Wizard und AI Concierge

Sprachassistenten: LG ThinQ, Amazon Alexa, Hands Free Voice Control, Always ready-Funktion, Intelligent Voice Recognition

Filmmaker Mode, 1 Miliarde Farben, optimaler Blickwinkel, OLED Color

HDR: Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG

Tonqualität: Dolby Atmos, virtuelles 9.1.2 Upmixing, 2.2 Soundsystem mit 40 Watt (42.Zöller: 2.0 Soundsystem mit 20 Watt), Bluetooth Surround ready, Auto Volume Leveling, AI Voice Remastering, Auto Balance Control, WOW Orchestra, WOW Interface

Smart-Funktionen: webOS24 (AI ThinQ) mit Home Dashboard, Magic Remote-Fernbedienung plus Kompatiibilität zu Apple AirPlay 2 + Apple Home Kit, Google Chromecast.

Gaming: Nvidia G-Sync und AMD FreeSync-kompatibel, HGiG-Support, VRR, ALLM, QMS.

Anschlüsse: 4 x HDMI, eARC, VRR, ALLM, QMS, 3 x USB 2.0, WiFi 6 (802.11ax), LAN-Schnittstelle, BT 5.1

