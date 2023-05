Erste Höreindrücke von der High End: Canton Reference GS - Highend-Lautsprecher für 50.000 EUR Paarpreis

Canton zeigt auf der High End 2023 nicht nur die "normale" neuen Reference-Baureihe, sondern auch ein auf 50 Paare limitiertes Sondermodell "Reference GS" (oben rechts im Bild) als Hommage an den Firmengründer Günther Seitz. 50.000 EUR kostet jedes Paar, das wie auch die anderen Reference-Modelle mit komplett neu entwickelten Treibern ausgestattet wurde. Nur beim Reference GS-Modell allerdings wurde der Keramik-Hochtöner zusätzlich noch mit einer Diamantschicht überzogen. Wir hatten auf der High End 2023 die Gelegenheit, die Canton Reference GS näher kennen zu lernen - und schon die imposante Erscheinung zieht uns gleich in ihren Bann.

Exklusives Design, neue Chassis, Keramik-Hochtöner mit Diamantbeschichtung

Üppige Bass-Bestückung

Das spezielle Design sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert. Die zusätzlichen "Schalen" links und rechts, die für den indioviduellen Look sorgen, sind felsenfest verbunden mit dem Rest des Gehäuses. Was für ein unfassbarer Materialaufwand betrieben wurde, wird eindrucksvoll dadurch belegt, dass eine Box satte 163 kg wiegt. Das Besondere am Schallwandler ist, dass er im Inneren „labyrinthartig“ (Zitat von Entwicklungsleiter Frank Göbl) und asymmetrisch aufgebaut ist. Zusammen mit den fließenden Linien des Gehäuses (was auch bei allen anderen Reference-Lautsprechern so ist) kommt es praktisch gar nicht zu unverwünschten stehenden Wellen im Inneren oder zu anderen Störeinflüssen, die einen reinen, feinen Klang unmöglich machen würde.

Rückseite komplett

Terminals

Einstellmöglichkeiten Hoch- und Mitteltonbereich

Einstellmöglichkeiten Bassbereich

Wie auch bei den anderen Reference-Lautsprechern kann man das Klangbild hinten mittels edler goldener Regler feintunen.

