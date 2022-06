XXL-SPECIAL: Wilson Audio TuneTot Kompaktlautsprecher und Dan D'Agostino Progression Integrated High End-Vollverstärker

Bei Audio Reference in Hamburg haben wir im Rahmen unseres Besuchs auch die Gelegenheit gehabt, den am kompaktesten bauenden Lautsprecher aus dem Hause Wilson Audio ausgiebig Probe zu hören, standesgemäß an einem Vollverstärker des Luxus-HiFi-Herstellers Dan D'Agostino.

Kompakter TuneTot mit optionalem Gitter

Der Kompaktlautsprecher Wilson Audio TuneTot beweist, dass nicht nur große, modular aufgebaute Standlautsprecher im preislich sechsstelligen Bereich zum Portfolio gehören. Der optisch elegant und zeitlos auftretende Bookshelf-Speaker liegt (ohne Standfüße) bei einem Paarpreis von 12.000 EUR.

Frontansicht

Hochtöner

Bestückt ist er mit einem 14,61 cm messenden Tiefmitteltöner mit speziell behandelter Zellstoff-Membran und einem 2,54 mm Hochtöner mit Seidenkalotte und der für Wilson Audio-Lautsprecher typischen, ausgestanzten Filzumrandung ausgestattet (damit Gehäusereflexionen wirkam unterdrückt werden). Er weist eine Empfindlichkeit von 86 dB (1W/1m) auf und eine Nominalimpedanz von 8 Ohm (Minimalimpedanz 6,61 Ohm bei 172 Hz).

Rückseite mit Aluminium-Abdeckung

Terminals im Detail

Als kleinstmögliche Verstärkerleistung pro Kanal rät Wilson Audio zu 25 Watt. Der Frequenzgang reicht von 65 Hz bis 23 kHz (+/- 3dB). Wird der Lautsprecher in direkter Wandnähe positioniert, kann man den Port über den Terminals verschließen. Weiteres interessantes Detail: Auf der Rückseite der TuneTot ist eine massive Alu-Abdeckung angebracht. Nimmt man diese ab, kann man zur Pegelanpassung im Hochtonbereich die serienmäßig installierten Widerstände gegen andere aus dem Wilson Audio Zubehör-Programm austauschen, um die Charakteristik im Hochtonbereich zu verändern. Somit ist gewährleistet, dass die Hochtonwiedergabe an unterschiedliche Hörumgebungen angepasst werden kann und stets angenehm und detailreich ist.

Metallic-Lack

Hier mit Gitter

Die TuneTot Regalbox ist 37,67 cm hoch, 21,87 cm breit und 25,88 cm tief. Jeder Lautsprecher wiegt 13,15 kg. Das Gehäuse des Lautsprechers wird aus zwei Wilson-eigenen Verbundwerkstoffen hergestellt, und zwar aus der bewährten Kombination aus Wilson X- und S-Material. Das sorgt dafür, dass man nur die Musik hört und keine störenden Gehäusegeräusche des Lautsprecher-Gehäuses. Die TuneTot wird mit anwinkelbaren Spikes (jeweils zwei kurze und zwei längere Spikes) für die perfekte Ausrichtung auf den Hörer versehen, um die klangliche Güte zu optimieren. In Galaxy Grey, GT Silver, Quartz oder Carbon (Wilson Gloss Standard Colors) sind die sehr nobel auftretenden Lautsprecher zu bekommen. Hinzu kommen 12 weitere Farbvarianten (Wilson Gloss Upgrade Colors), die gegen Aufpreis möglich sind. Nochmals 5 optionale Farbversionen sind unter "Wilson Premium Pearl" zusammengefasst. Wilson Audio liefert ferner die "Tram Rings" auf Wunsch mit (1 Paar = 650 EUR), die sich als hochwertige Metallringe entpuppen, die mittels Magneten vor den Tief-/Mitteltöner gesetzt werden können, um die Optik zu verschönern. Auch zum Zubehör gehören maßgefertigte Stoff-Abdeckungen, die in insgesamt sechs Farben zu haben sind.

Standfüße kosten pro Paar ab 3.750 EUR. Stellt man die TuneTot auf einer Oberfläche auf, die Resonanzen erzeugen könnte, gibt es für rund 2.000 EUR extra die sogenannte "IsoBase".

Dan D'Agostino Progression Integrated

Beeindruckender audiophiler Luxus

Der Dan D'Agostino Progression Integrated kommt auf 29.900 EUR (inklusive Phono Pre-Amp und Streaming-Sektion) und baut auf einer modularen Plattform auf. Der analoge Teil offeriert zwei Single-Ended-Eingänge und drei symmetrische Eingänge einschließlich eines Pass-Throughs für Heimkino-Anwendungen. Symmetrische Vorverstärkerausgänge stellen sicher, dass auch aktive Subwoofer komfortabel eingebunden werden können. Die per Bluetooth funktionierende Fernbedienung ist grundsätzlich mit im Paket enthalten. Durch die BT-Verbindung muss der Vollverstärker nicht im direkten Sichtfeld liegen.

Leistungsanzeigen

Bluetooth-Fernbedienung

Kernstück des optisch monumental und edel auftretenden Progression Integrated sind essentielle Technologien von Dan D'Agostino Master Audio Systems. Dazu gehören auch diskrete, symmetrische, direkt gekoppelte Schaltungen in Verbindung mit einer High Technische-Ausgangsstufe. Sie liefrrt 200 Watt an 8 Ohm und 400 Watt an 4 Ohm. Der Progression Integrated basiert auf einem klassischen Line Stage-Vollverstärker-Konzept, das für alle analogen Quellen außer für Plattenspieler ausgelegt ist. Vinyl-Liebhaber setzen daher auf eine optionale Phono-Vorstufe für MC-Tonabnehmersysteme. Dieses Modul kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch nachgerüstet werden, sollte der Wunsch nach einem Plattenspieler sich erst später ergeben.

Mit Digitalboard und Phono-Modul

Verkabelung im Detail

Natürlich XLR-beschaltet

Für Liebhaber moderner digitaler Technologie gibt es ebenfalls Möglichkeiten. Hier ist optional ein Digital-Modul erhältlich, das zahlreiche Funktionen offeriert. Koaxiale, optische und USB-Digitaleingänge sind vorhanden, zudem ein Ethernet-Terminal und ein WiFi-Modul. Es können Dateien mit bis zu DSD256 und 192 kHz/24-Bit (PCM) entgegen genommen werden. Als Musik-Streaming-Dienste kompatibel sind Tidal, Qobuz, Deezer sowie Spotify. Überdies ist das Modul für die Wiedergabe von MQA-Dateien geeignet. Mittels entsprechender App für iOS-Devices kann die Steuerung erfolgen.

Massiver Gehäusedeckel

Detail an der Seite

Wichtige Bestandteile des Luxus-Sortiments von Dan D'Agostino

Als Programm für die Musikverwaltung kann im Übrigen auch Roon zum Einsatz kommen. Der Progression Integrated wird von Hand in Cave Creek, Arizona, zusammengebaut. Ihn gibt es in silber eloxiertem oder schwarzem Aluminium.

Hörtestreihen

Wir fangen an mit "Liberty" von Anette Askvik. Hier sind wir ersteinmal "baff" - denn dass diese doch eher kompakten Lautsprecher eine so breite Bühne präsentieren können, das haben wir nicht erwartet. Natürlich geht uns das Preisschild nicht aus dem Kopf: 12.000 EUR pro Paar, und mit etwas Zubehör wie den Zierringen, der IsoBase oder den Standfüßen lässt sich der investierte Betrag noch deutlich steigern. Für das Geld bekommt man schon veritable Standlautsprecher in qualitativ exzellenter Ausführung. Aber wer das Besondere sucht, und wer sein Auditorium überraschen möchte, liegt hier absolut richtig. Wie sauber, wie fein gestaffelt Anettes Stimme sich im Hörraum ausbreitet, ist die nächste Überraschung. Gut, aufs Preisschild des Dan D'Agostino-Vollverstärkerns schauen wir erst gar nicht - aber dass dieser ultra-stabile, ultra-exakte und ultra-feinfühlig aufspielende Klangmeister alle Nuancen aus der Wilson Audio TuneTot herausholt, das dürfte klar sein. Natürlich kann man diesen hervorragenden Regallautsprecher auch mit einem deutlich günstigeren Vollverstärker ausgezeichnet betreiben. Wichtig ist stets, dass man sich die Mühe macht, den Schallwandler optimal auszurichten, damit er sich voll entfalten kann. Das geschieht, wie oben schon erwähnt, mit den Spikes, die sich gut justieren lassen. Dann passt auch das Timing des Saxophons perfekt, und wenn man sich zurücklehnt und lauscht, könnten beinahe schon kleine Standlautsprecher vorn spielen.

Die Cover-Version des Klassikers "Time After Time" von Caroline No ist unser nächster Titel. Feinfühlig gibt unsere Kombination die feinen instrumentalen Klänge wieder, gleichzeitig steht die Stimme klar im Fokus und beeindruckt durch die charismatische Ausstrahlung. Klar, was echten Tiefbass angeht, können kompakte Regalboxen natürlich nicht voll durchstarten - an den Limitationen eines recht geringen Innenvolumens kann man nichts ändern. Aber - für die Größenverhältnisse ist die Darbietung auch bei tieferen Frequenzen ausgesprochen gelungen, und ein weiteres Mal gefällt die akzenturierte, sensible, auf den Punkt gebrachte Darstellung. Kleine Impulse werden sorgfältig aufgesammelt und umgehend umgesetzt. Der Dan D'Agostino Progression Integrated weiß mit seinen authentisch und zugleich kraftvoll aufspielenden Endstufen zu begeistern.

