XXL-SPECIAL: Weitere interessante Pakete mit Third Party-Produkten bei Lautsprecher Teufel - unter anderem für Musiker, DJs und HiFi-Fans

Bereits vor einigen Wochen haben wir ein Special verfasst, in dem es um interessante Komponenten bei Lautsprecher Teufel ging, die von Third Party Herstellern kommen. Längst ist das Berliner Traditionsunternehmen zu einer Anlaufstation für Anwender geworden, die ihr gesamtes Equipment dort finden - ohne nochmals andere Anbieter zu benötigen. In diesem Beitrag finden Sie nun weitere interessante Produkte & Pakete - und zwar unsere persönlichen Favoriten aus dem reichhaltigen Angebot.

Bundle Mackie Mix8, Teufel Massive, Mikrofon Shure PGA58

Paket für kreative Naturen

Wir starten mit einem grandosen Live Performance Bundle, welches aus dem Kompakt-Mixer Mackie Mix8, Teufels eigenem Over-Ear-Kopfhörer Massive und dem Mikrofon Shure PGA58 (inklusive Mikrofonkabel) besteht. Gerade ist dieses Paket im Sale und kommt anstatt auf 300,98 EUR auf 265 EUR, was einem Preisvorteil von 11 Prozent entspricht (Stand: 16. November 2022). Teufel selbst verspricht: "Günstiger wird's nicht, auch nicht am Black Friday. Versprochen."

Flexibles Mischpult

Kernmerkmale dieses Bundles umfassen zwei Mikrofoneingänge mit zusätzlicher 48 V Phantomspannung für dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone plus zwei Line-Eingänge. Ein 3-Band-EQ steht für die klangliche Bearbeitung der Spuren bereit.

Teufel Massive

Der Teufel Massive Over-Ear-Kopfhörer ist der richtige Partner in diesem Paket, da er einen kraftvollen Bass sowie eine sehr gute Geräuschabschirmung offeriert.

Hochwertiges Shure-Mikrofon

Und der letzte Teil des Sets, das Shure PCA58, ist ein hervorragendes, dynamisches Sprecher- und Gesangsmikrofon für Musiker, Künstler, Performer sowie Redner bei ausgezeichneter Feedback-Unterstützung. Selber Reden halten, Musik auf Veranstaltungen spielen oder Instrumente aufnehmen - mit diesem Bundle kein Problem.

K&M DJ-Tisch Performance

Robuster DJ-Tisch

"Deine Musik für alle" - so schreibt es Teufel auf der Website. Aber diese Musik kommt nur dann richtig an, wenn die Voraussetzungen passen. Und das tun sie defintivi, wenn man den K&M DJ-Tisch "Performance" für 349,99 EUR ordert. Dabei handelt es sich um einen professionellen, klappbaren Tisch für Musiker, DJs, Performer sowie Toningenieure.

Beispiel-Anwendung

Eine Auflagenhöhe von 610 bis 1.000 mm, eine maximale Tragfähigkeit von 80 kg, ein Eigengewicht von 15,5 kg und Maße der Tischplatte von 1.100 mm (Breite) x 450 mm (Tiefe) x 15 mm (Höhe) sind die Basisdaten. Schnell ist der robuste Tisch ohne Werkzeug auf- oder abgebaut. Stellschrauben gleichen Bodenunebenheiten, z.B. beim Einsatz im Freien, aus.

Die Tischplatte besteht aus MDF, der Aufbau aus pulverbeschichtetem Stahl. Zu erwähnen wäre noch das smarte Kabel-Management-System für Steckdosenleisten, Signalkabel etc., inklusive drei Kletthaltebändern. Viele Erweiterung-Optionen sind als Zubehör erhältlich. Zu nennen wären hier Laptophalter, Kopfhörerhalter, Getränkehalter, Bannerhalter oder eine Tragetasche.

Razer DeathAdder V3 Pro

Erstklassige Gaming-Maus

Auch Gamer fühlen sich bereits seit längerer Zeit bei Teufel wie zuhause. Dieser Effekt verstärkt sich nun noch, da die Berliner auch anerkannt performante Razer-Produkte ins Portfolio aufgenommen haben. So die Pro-Gaming-Maus Razer DeathAdder V3 Pro, die auf 159,99 EUR kommt. Bei diesem Produkt leuchten auch die Augen sehr anspruchsvoller Gamer. Denn diese professionelle, kabellose Gaming-Maus ist die leichteste jemals entwickelte E-Sport-Maus, die zudem mit ihrer ergonomisch perfekten Form punkten kann.

Unterseite

Ein ultrapräziser optischer Razer Focus Pro Sensor mit 30K sorgt für bestmögliches Aiming. Neu positionierte Tasten sowie Mausrad erleichtern die Bedienung, die erhöhte Krümmung ist zudem für besseren Halt der Handfläche verantwortlich. Zusätzlich vorhanden, im Sinne von besserem Grip, ist eine Ringfinger-Stütze. Die geteilte Tastenabdeckung sorgt für bessere Taktilität beim Klicken, und der asymmetrische Cut-Off sorgt dafür, die Lift-off und Landing-Distanz dem eigenen Spielstil anzupassen.

Hochwertigste Ausführung

Smart Tracking für eine konstante Anhebe-Entfernung, unabhängig von der momentanen Oberfläche, Motion Sync für ein enorm konsistentes Tracking, perfektes Tracking auch auf Glas, plus eine bessere Energie-Effizienz: Diese Maus ist sozusagen "State-Of-The-Art". Bis zu 90 Stunden Akkulaufzeit, ein integrierter Speicher für DPI, Abtastrate sowie Lift-off-Distanz sind weitere Merkmale. Zudem ist die Maus upgradefähig mit dem Razer HyperPolling Wireless-Adapter für die schnellste derzeit mögliche kabellose Performance.

