XXL-SPECIAL: Perlisten Audio R-Baureihe - alle Modelle der Heimkino-Lautsprecherserie auf der High End in München

Perlisten Audio aus Wisconsin (USA), in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference aus Hamburg, führt auf der High End in München in diesem Monat erstmals die Perlisten R-Serie in vollem Umfang mit allen KOmponenten vor. Die R-Serie positioniert sich unterhalb der S-Serie, übernimmt aber zahlreiche technische Innovationen. So die Direct Pattern Control (DPC). Das System basiert auf einer Mittel-/Hochtoneinheit mit 2 x 26mm Kalotten und einem Mitteltöner, in einer dem D'Appolito-Prinzip ähnlichen Anordnung. Zusammen mit einem sorgfältig optimierten Waveguide hat dies eine präzise Richtcharakteristiksteuerung und Klangfarbenabstimmung bei allen Lautsprechern der R-Serie zur Folge. Ideal für den Betrieb auch im dedizierten Heimkinoraum.

R7t in weißer Variante

Welche Modelle gibt es? Wir starten mit dem Vierwege-Standlautsprecher R7t (Stückpreis 4.495 EUR), der gleich über 4 x 165 mm Tieftöner verfügt. Die Membranen der Tieftöner bestehen aus dem von Perlisten entwickelten Material HDP (Hybrid Pulp Formulation). HPF stellt eine Verbindung aus Langfaser-Hartholz, Bambus sowie Wolle dar.

Schwarzes Modell

Das Flaggschiff der R-Serie ist für große und größere Räume perfekt, kann wahlweise als Bassreflex- oder Acoustic Suspension-Box betrieben werden und fußt technologisch auf dem Trickle-Down-Prinzip der S-Serie. Das zweitbeste Zweikanal-System in der Perlisten-Produktpalette erzielt eine souveräne Dynamik und äußerst hohe Pegel.

Top-Lautsprecher der R-Baureihe

Die Verwendung desselben DPC-Arrays mit drei neu entwickelten 26mm-Seidenkalotten wie in der S-Serie und der Langhub-Tieftöner für extrem niedrige Verzerrungen sowie eine durch Beamforming gesteuerte Richtwirkung bis hinunter zu 500 Hz machen diesen Lautsprecher zu einem Performance-König bei Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen. Für höchste Belastbarkeit und präzise Wiedergabe sorgen die 165 mm Tieftöner mit HPF-Membranen.

Darunter rangiert der R5t (3.495 EUR/Stück), der sich ebenfalls bestens für den Einsatz als hochwertiger Stereolautsprecher wie für den Heimkino/Mehrkanal-Einsatz eignet. Er besitzt die identischen Grundtechnologien und Membranmaterialien wie der R7t.

R5t in Schwarz

R5t in Weiß

Unterschiede - anstatt vier gibt es hier zwei 165 mm Tieftöner mit HPF-Membran, einer oberhalb und einer unterhalb des Mittel-/Hochtöner-Arrays aus drei Kalotten, und es ist ein Dreiwege-Lautsprecher und kein Vierwege-Lautsprecher.

Beide Standlautsprecher haben die THX Dominus Lizenz und nehmen jede cineastische Herausforderung souverän an. Der R7t ist perfekt auch fürs große Heimkino, in mittelgroßen Räumen ist der R5t die optimale Lösung. Natürlich bieten sich auch Hochleistungssportler-Setups aus vier R7t oder vier R5t (jeweils zwei vorn, zweiohinten) an, gerade wenn man ein Liebhaber mehrkanaliger Musik ist.

