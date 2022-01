XXL-SPECIAL: Panasonics neue 4K OLED Top-Serie LZW2004 - in 55, 65 und erstmals auch in 77 Zoll als „Master OLED Pro – Cinema Size“

Panasonic offeriert die neue 2022er 4K OLED Top-Baureihe LZW2004 erstmals auch in 77 Zoll. Die bisherigen Größen 55 und 65 Zoll werden ebenfalls angeboten. Während Sony auf die neuen QD-OLED-Panels (nur in 55/65 und nicht größer derzeit) von Samsung Display setzt und daher weder ein 77- noch ein 83 Zoll-Modell in der Topserie A95K anbietet (und nur einen 77 Zoll 4K OLED in der OLED-Einsteigerserie Serie A80K) bringt Panasonic exakt das auf den Markt, was wir seit Jahren gehofft haben: Ein Spitzenmodell in 77 Zoll, das endlich den riesigen Aufwand zur Bildoptimierung, den Panasonic seit Generationen betreibt, auf einem großen Screen passend in Szene setzt. Natürlich wird es bei allen LZW2004 Modellen wieder ein selektiertes Panel geben, die Kooperation mit dem führenden Hollywood-Coloristen Stefan Sonnenfeld setzen beide Seiten ebenfalls fort. Neue Gaming-Features wie das Game Control Board, das Betriebssystem My Home Screen 7.0 und ein weiter entwickeltes 360° Soundscape Pro Lautsprechersystem sind weitere Merkmale.

Overview

Das im LZW2004 verwendete Master OLED Pro Panel setzt, so verspricht Panasonic, in Bezug auf Helligkeit und Farbtreue neue Maßstäbe im Markt. Es wird von Panasonics Forschungs- und Entwicklungsteams in einem aufwändigen Prozess selektiert und optimiert, was zu einer weiter verbesserten Kontrolle der einzelnen Bildparameter führt. Insbesondere konnten die Spitzenhelligkeit sowie die durchschnittliche Helligkeit nochmals verbessert werden, was zu überragender Dynamik führt.

Dank des sorgfältigen Feintunings nach Hollywood-Standards und der akkuraten Farbwiedergabe waren OLED-Fernseher von Panasonic seit jeher die erste Wahl für anspruchsvolle Filmliebhaber und Fans hochwertig produzierter Fernsehserie, das gilt besonders für die Modelle der neuen LZW2004-Serie. Weitere Verbesserungen werden besonders Gamer ansprechen, wie das Informations- und Einstellungs-Overlay namens Game Control Board. Ebenso machen eine automatische NVIDIA-GPU-Erkennung, die verbesserte 60-Hz-Latenz und die HDMI 2.1-Unterstützung den LZW2004 zu einem echten Gaming-Kraftpaket.

In jeder Umgebung die perfekte Bildqualität

In jeder Umgebung die perfekte Bildqualität: Das ist das Ziel bei Panasonic

Panasonic verfolgt beim LZW2004 das Ziel, stets eine optimale Bild- und Tonqualität zur Verfügung zu stellen. Unabhängig von der Art des Inhalts, in jeder Umgebung und zu jeder Tages- und Nachtzeit bieten Panasonic-TVs dank einer vollautomatischen AI-Genreerkennung immer die bestmögliche Bildqualität.

Im LZW2004 kommen fortschrittliche Sensoren zum Einsatz, um sogar die Farbtemperatur des Umgebungslichts zu erkennen und das Bild feinfühlig anzupassen. So lässt sich sowohl tagsüber als auch beim nächtlichen Filmeschauen eine natürlichere Bilddarstellung erreichen. Erste AB-Vergleiche im Rahmen der erstmaligen Online-Präsentation des neuen Topmodells beweisen, wie wirksam dieses Feature ist. Die neue Funktion baut auf dem im letzten Jahr eingeführten Auto AI-Modus von Panasonic auf, der mithilfe von künstlicher Intelligenz die wiedergegebenen Inhalte in Echtzeit erkennt, um sowohl die Bild- als auch die Tonqualität für jede Quelle automatisch optimieren zu können. Dabei greift der Prozessor auf eine extensive Datenbank mit Referenzmustern zurück.

Diese akribische Erfassung der Farbtemperatur des Umgebungslichts ist wichtig, da Menschen „Weiß“ je nach Umgebungslicht unterschiedlich wahrnehmen. So verwenden die meisten europäischen Haushalte abends eher warmes Licht, was bedeutet, dass die weißen Farben auf dem Bildschirm als bläulich und zu kalt wahrgenommen werden können. Der neue Sensor im LZW2004 arbeitet mit dem HCX Pro AI-Prozessor zusammen, um jeden Farbton individuell dem Umgebungslicht anzupassen und so ein realistischeres und angenehmeres Seherlebnis bei Nacht zu bieten. Der HCX Pro AI Chip geht dabei sehr clever vor und nuanciert und spart Farben aus, die das menschliche Auge sehr gut kennt. So werden zum Beispiel Hauttöne nicht verändert, um ein natürliches Bild zu gewährleisten.

Erweiterter Auto AI-Modus

Der Auto AI-Modus ist zudem 2022 in der Lage, automatisch zu erkennen, welche Art von Inhalten angeschaut wird und optimiert die Bild- und Tonqualität entsprechend. Wird zum Beispiel ein aktueller Hollywood-Film abgespielt, richtet der LZW2004 die Bildparamter auf eine Kino-Umgebung aus . Läuft eine Liveübertragung der Fußball-Weltmeisterschaft, wird der LZW2004 dies erkennen und die Parameter auf dieses Sportereignis hin optimieren. Mit diesen praktischen Funktionen wird sichergestellt, dass der Fernseher bei jedem nur denkbaren Inhalt die beste Performance liefert, ohne dass man die Einstellungen für jede Gelegenheit manuell anpassen muss. Wer selber die Kontrolle über alle Bild- und Toneinstellungen behalten möchte, kann diese Funktion natürlich abschalten und alle Settings wie gewohnt manuell vornehmen, was aufgrund des hervorragenden Video-EQs der Panasonic Topmodelle stets eine Freude für versierte Anwender ist.

Drei Screen-Größen und mehr Helligkeit

In drei Screen-Größen lieferbar

Alle drei Screen-Größen verwenden die neueste „Master OLED Pro“-Konfiguration der 2022-Generation, die von Panasonic speziell entwickelt wurde, um durch verbesserte Bildverarbeitung noch mehr Detailreichtum und noch mehr Helligkeit zu liefern. Das Ergebnis ist eine sichtbare Steigerung sowohl bei der durchschnittlichen Helligkeit als auch bei Spitzenwerten von HDR-Signalen sowie eine exaktere Darstellung von feinsten Details. Die neuen LZW2004-OLED-TVs setzen auch weiter auf den professionellen Erfahrungsschatz des Film-Koloristen Stefan Sonnenfeld hinsichtlich der Farbabstimmung.

Optimale Farbwiedergabe

Stefan Sonnenfeld, Gründer und CEO von Company 3, gehört zu einer Handvoll Künstlern, die eine perfekte Farbkorrektur beherrschen und dadurch helfen, bessere Geschichten zu erzählen und mehr Emotionen vermitteln zu können. Mehrfach als „da Vinci der Filme“ bezeichnet, hat Sonnenfeld seine Fähigkeiten als Kolorist auf viele der gefeiertesten und beliebtesten Filme des letzten Jahrzehnts angewendet: A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Beauty and the Beast, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, 300 und viele mehr. Wie viele andere führende Koloristen verwendet er OLED-Bildschirme von Panasonic als großformatige Referenzmonitore in seinem täglichen Arbeitsablauf. Tatsächlich werden OLED-Fernseher von Panasonic häufig in Studios und Postproduktionshäusern eingesetzt, was eine große Auszeichnung für das japanische Unternehmen darstellt.

Volle HDR-Kompatibilität

Wie man es bereits von Panasonic kennt, unterstützt auch die LZW2004-Serie eine Vielzahl von HDR-Formaten, darunter Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive als auch HLG Photo – ein Fotoformat, welches die Kunst der Fotografie in die HDR-Welt bringt. Natürlich fehlt bei den Bild-Modi auch der Filmmaker Mode nicht.

Technics Sound-Tuning und neues Front Speaker Array

Technics-Soundsystem

Dolby Atmos und zielgenauer Klang - das sind die Schlagworte für eine Akustik, die zum visuellen Auftritt passen soll. Der LZW2004 bietet zusätzlich zum 360°-Soundscape-All-in-One-TV-Audiopaket von Panasonic direktionalen Sound und natürlich nach wie vor die Unterstützung von Dolby Atmos. Durch mehrere nach oben, seitlich und nach vorne abstrahlenden Lautsprecher wird eine räumlich authentische Klangbühne bei Dolby Atmos-Inhalten ermöglicht. Panasonic war der erste TV-Hersteller, der im Fernseher eingebaute Upfiring- und Side-firing-Lautsprecher eingesetzt hat.

Aufwändiges Front-Lautsprecher-Array

In diesem Jahr hat Panasonic die nach vorne abstrahlenden Lautsprecher komplett überarbeitet und durch mehrere in Reihe angeordnete Array-Lautsprecher ersetzt. Diese erstrecken sich unsichtbar über die gesamte Breite des Fernsehgeräts hinter dem Frontgitter. Mit dieser Lautsprecheranordnung bietet der LZW2004 eine Reihe von Vorteilen, darunter eine breitere Klangbühne und auch einen präziseren, klareren Klang. Außerdem ermöglicht sie auch in Richtung der Zuhörer ausgerichteten Sound. Mit einer sehr intuitiven und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche ermöglicht es der LZW2004, mit drei unterschiedlichen Modi die relative Lautstärke des Fernsehtons in verschiedenen Bereichen des Wohnraums einzustellen. Mit dem „Pinpoint“-Modus ist es möglich, den Ton auf einen bestimmten Punkt zu lenken, während der „Area“-Modus den Ton zu einer Gruppe von Personen in einem bestimmten Bereich des Raums verschieben kann. Der „Spot“-Modus erhöht die Lautstärke nur für eine eng begrenzte Stelle im Raum.

Die Möglichkeit der ausgerichteten Tonwiedergabe erschließt weitere Vorteile, so können zum Beispiel Eltern mit kleinen Kindern, die auf einer Seite des Zimmers hinter einer Wand schlafen, den Schall von sich weglenken, damit die Kinder ruhig schlafen können, während die Eltern dennoch einen guten Klang genießen können. Eine weitere praktische Anwendung besteht darin, für einen schwerhörigen Zuschauer in einer Gruppe die Lautstärke speziell zu erhöhen.

Penta Tuner

Zu den Erfolgsgeheimnissen von Panasonic gehört natürlich auch der Penta Tuner. Mit diesem ist die LZW2004 Baureihe für alle heute denkbaren TV-Empfangswege perfekt gerüstet. Eine externe Set-Top-Box, auch bei einer Änderung des Empfangsweges, beispielsweise durch einen Umzug, ist nicht notwendig. Für den Empfang von Kabel, Satellit und Antenne bietet das Twin-Konzept erstklassigen Komfort. So kann ein Programm live geschaut werden, während ein zweites auf eine verbundene externe USB-Festplatte aufgezeichnet wird. Zwei CI-Slots erlauben die Entschlüsselung von Pay TV-Programmen. Während der Installation erkennt der TV automatisch, welche Signalquelle angeschlossen ist und wählt nur diejenige, für die ein Sendersuchlauf Sinn macht. Doch das ist noch nicht alles - denn hinzu kommen Fernsehen aus dem Internet (IPTV) oder Heimnetzwerk (TV>IP).

Mit dem bereits seit einigen Jahren bei Panasonic eingesetzten TV>IP Server & Client sowie dem später eingeführten IPTV stehen zwei weitere TV-Empfangswege zur Verfügung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das TV-Programm wird über das Heimnetzwerk oder Internet empfangen, so dass der Zuschauer den Aufstellort des Gerätes unabhängig von einem Antennenanschluss wählen kann. Lediglich eine Steckdose und ein Netzwerkzugang per LAN oder kabellos per WLAN sind notwendig. Als TV>IP Client empfängt der LZW2004 alle TV-Programme aus dem Heimnetzwerk, in das sie mit einem Server oder einem Panasonic TV-Gerät mit TV>IP Server eingespeist werden. Gegenüber DLNA-Streaming bleibt der gesamte TV-Komfort inklusive EPG, Videotext, USB-Recording und Pay TV-Entschlüsselung erhalten.

Eine weitere Möglichkeit des TV-Empfangs beim LZW2004 ist IPTV, das die Fernsehprogramme direkt aus dem Internet streamt. Der HbbTV Operator App Standard stellt einen Teil der TV-Benutzeroberfläche bereit und kombiniert so das normale Fernsehprogramm mit Online-Inhalten. So offerieren die Panasonic TVs absolute Flexibilität beim TV-Genuss mit der HD+ Komfort-Funktion (Neustart, Mediatheken, UHD-Switch). Bereits bei der Installation des Fernsehers wird eine HbbTV Operator App des IPTV-Anbieters wie beispielsweise Zattoo oder HD+ IP aktiviert, die zukünftig bei jedem Einschalten automatisch startet, sich perfekt in die Panasonic Bedienphilosophie einfügt und alle TV-Programme mit ihren Zusatzfunktionen bereitstellt. Wie wir bereits von den bisherigen Panasonic TV-Serien wissen, funktioniert das in der Praxis absolut reibungslos.

Der "Gaming-Meister"

Immer wichtiger, gerade auch durch die veränderte Situation aufgrund der Corona-Pandemie, wird der Faktor Gaming. Daher soll die LZW2004 Baureihe auch eine ultimative Gaming-Experience bieten.Der LZW2004 offeriert für die wachsende Zahl von Gamern, die einen Panasonic Fernseher als ihren bevorzugten Gaming-Monitor wählen, eine Reihe nützlicher Funktionen und Verbesserungen. Das 2022 neu hinzugekommene "Game Control Board" sammelt alle relevanten Spieleinstellungen und Informationen an einem Ort und präsentiert sie als Overlay über dem Spiel, sodass der Gamer das Spiel nie verlassen muss, um darauf zuzugreifen. Darüber hinaus lässt es sich dem frei programmmierbaren Fernbedienungs-Knopf „my App“ zuweisen, so dass es mit nur einem Klick aufgerufen werden kann. Das Game Control Board-Overlay bietet Zugriff auf die folgenden Hauptfunktionen und Informationen in Echtzeit:

Informationen – Diese Option zeigt alle Informationen aus dem Quellspiel an, wie Bildrate, HDR-Metadaten und Chroma-Subsampling-Daten.

Dark Visibility Enhancer – ermöglicht es dem Spieler, fast völlig schwarze Teile dunkler Szenen in der Helligkeit anzupassen, wodurch es einfacher wird, die Route nach vorne zu sehen oder Feinde zu erkennen, die sich in den Schatten verstecken.

HDR Tonemap – zeigt die aktuellen HDR Tone-Mapping-Einstellungen, einschließlich „Aus“ (Spielkonsole verwaltet das Tone-Mapping); „Ein“ (der Fernseher verwaltet das Tone-Mapping); oder Dynamisch (TV analysiert eingehende Frames in Echtzeit und erstellt dynamisches Tone-Mapping auf einer Szene-für-Szene-Basis, selbst wenn die Quelle statisches HDR ist).

Input Lag und VRR – Anzeigen und Anpassen der Input Lag- und VRR-Einstellungen.

Anzeigemodus – ermöglicht es dem Spieler, den Anzeigemodus in Echtzeit zu ändern und den Effekt live zu sehen, um das bevorzugte Erscheinungsbild auszuwählen.

Zu den weiteren neuen Funktionen gehört der „SPD Auto Game Mode“, eine automatische Erkennung von HDMI 2.1 kompatiblen 4K HFR/VRR-unterstützenden NVIDIA-Grafikkarten (z.B. RTX30-Serie). Damit ist der LZW2004 in der Lage, sowohl die Eingangsverzögerung als auch die VRR-Einstellungen automatisch für eine perfekte Spiellleistung zu optimieren. Panasonic hat zudem auch den Input-Lag für 60-Hz-Spiele weiter reduziert, die von den meisten Spielekonsolen durch den neuen "60-Hz-Refresh-Modus" unterstützt werden. Ab Werk unterstützt der LZW2004 wichtige HDMI 2.1-Funktionen wie High Frame Rate (HFR) und auch Variable Refresh Rate (VRR) bei 120 Hz in voller 4K-Auflösung. Damit ist der LZW2004 die ideale Ergänzung zu den aktuellen Hightech-Spielekonsolen. Dank VRR-Unterstützung kann der LZW2004 viele der konsolenseitigen Probleme wie Ruckeln und Tearing lösen, wenn die gerenderte Auflösung und der LOD (Level of Detail) zu hoch sind oder zu viele Effekte oder Objekte gleichzeitig gerendert werden. Bei eingeschaltetem VRR synchronisieren der Fernseher und die Konsole die Bildfrequenz, um ein flüssigeres Erlebnis zu bieten.

My Home Screen 7.0 mit noch mehr Komfort und Hilfestellungen

Fernbedienung

Der neue Top-TV verfügt über das 2022er My Home Screen 7.0 Betriebssystem, das alle wichtigen Video-Streaming-Dienste unterstützt und einige Verbesserungen in Bezug auf die Zugänglichkeit und auch die "myScenery"-Funktion enthält. Panasonic hat mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenbund zusammengearbeitet, um die Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen zu verbessern. Über ein Schnellmenü kann auf alle zugehörigen Einstellungen für die Barrierefreiheit zugegriffen werden, das dann automatisch eine Menüführung per Sprachausgabe ermöglicht. Das neue Eingabehilfe-Menü bietet eine Vielzahl weiterer, nützlicher Funktionen wie Sprachsteuerung, Audiobeschreibungen, Audiodialogverbesserung oder Untertitel für Hörgeschädigte, die einfach konfiguriert werden können.

Voll ausgestattet präsentiert sich der LZW2004

Neben diesen wichtigen Verbesserungen der Barrierefreiheit hilft der LZW2004 auch beim Entspannen. Die "myScenery"-Funktion, mit der eine Auswahl an erholsamen Bildern und Videos1 ausgewählt werden kann, bietet eine Vielzahl an Standbildern und auch eine Reihe entspannender Naturgeräusche der Joy Foundation, Inc. Diese wurden auf der ganzen Welt gesammelt, unter anderem auf Hawaii, Madagaskar und auch in Nepal. Ebenfalls wurden die wichtigsten Sprachassistenten im LZW2004 integriert, sodass Benutzer verschiedene TV-Funktionen nur mit der Stimme bedienen können.

Fazit

Die neuen Modelle werden voraussichtlich ab Sommer 2022 in den Handel kommen. Unverbindliche Preisempfehlungen stehen noch nicht fest. Wir werden uns, sobald absehbar ist, dass die LZW2004-TVs verfügbar sind, um ein Testgerät kümmern.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Panasonic

Datum: 05. Januar 2022

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: 4K OLED-TV