XXL-SPECIAL Kenwood Audio: Das perfekte Weihnachtsgeschenk - kompakte, smarte Radios mit erstaunlichem Klang

Der japanische Traditionshersteller Kenwood ist seit Jahrzehnten eine feste Audio-Größe. In der letzten Zeit engagieren sich die Sound-Experten verstärkt im Marktsegment komplett ausgestatteter, kompakter Smart Radios, die mit einem reichhaltigen Ausstattungsumfang, komfortabler Bedienung und einem absolut fairen Kaufpreis punkten können. Wer also noch das passende Weihnachtsgeschenk für die Liebsten sucht oder sich selbst unterm Tannenbaum eine Freude machen möchte, findet in diesem Special vier passende Empfehlungen.

CR-ST700SCD

Schon eine Weile auf dem Markt ist das Kenwood Smart Radio CR-ST700SCD für 399 EUR. Wir hatten das praktische, flexible, attraktive sowie akustisch überraschend stark auftretende Device bereits im Test. Es ermöglicht Audiostreaming und Internetradio per WLAN und bietet darüber hinaus Bluetooth, DAB+ Empfang und die Wiedergabe von CDs dank des integrierten Slot In-Laufwerks.

Farbdisplay

Slot In CD-Laufwerk

In unserem Praxistest erwies sich Kenwoods System als nützliche "Allzweckwaffe" für alle Situationen des Alltags. Schnell war es im WLAN-Netzwerk eingebunden, und es lässt sich praktisch mittels Apps handhaben. Für sämtliche Informationen bereit steht das sieben Zentimenter messende TFT-Farbdisplay. Sobald das CR-ST700SCD mit dem heimischen WLAN-Netzwerk verbunden ist, zeigt es die verfügbaren Sender – sortiert nach Genres oder Alphabet – an. Bis zu 40 Internet-Radiostationen und jeweils 20 DAB+ und UKW-Sender lassen sich für einen späteren schnellen Abruf speichern. Darüber hinaus unterstützt Kenwoods Smart-Radio Amazon Music, Deezer oder Spotify Connect – und gehört zu den Geräten, die eine Wiedergabe des unkomprimierten Streaming-Angebots von Spotify HiFi ermöglichen.

Anschlüsse

Sollte man den ganz persönlichen Musikgenuss bevorzugen, gibt es auch einen Kopfhöreranschluss. Weiterhin vorhanden, um die Nutzungsmöglichkeiten noch umfangreicher zu gestalten, ist ein analoger AUX-Eingang, beispielsweise für eine Kabelverbindung zu einem Musikserver, Computer oder TV-Gerät.

Auch eine Fernbedienung liegt bei

Akustisch kann man dem Kenwood Smart Radio durchaus einiges zutrauen. Das verbaute 2.1-Kanal-Lautsprechersystem ist mit einen separaten Subwooferkanal ausgestattet und ermöglicht dank 43 Watt Gesamtleistung in kleinen bis mittelgroßen Räumen eine äußerst solide klangliche Performance.

Man kann auch durchaus lauter hören, die Akustik bleibt kultiviert

Wir waren im Test mit der Performance absolut zufrieden. Die Verarbeitungsqualität möchten wir als gut bis sehr gut bezeichnen, und klanglich waren wir von dem Radio komplett überrascht: Der erstaunlich dichte, räumliche Klang, der überraschend kräftige Bass und die tadellose Stimmwiedergabe waren für den ausgezeichneten Gesamteindruck verantwortlich.

CR-ST500S

Auch schon bei uns im Test war das hochformatige Kenwood Smart Radio CR-ST500S mit großem Farbdisplay, WLAN- und Bluetooth-Streaming sowie DAB+ Radio. Die spezielle Optik inklusive des 10 Zentimeter großen Farbdisplays hebt es aus der Masse heraus, und die Ausstattung sorgt dafür, dass man das CR-ST500S für viele Zwecke einsetzen kann: Internet-Radio, Audio-Streaming und ein DAB+ Tuner gehören zum reichhaltigen Ausstattungsumfang. Selbstverständlich wurde für besonders unkomplizierte kabellose Audiodaten-Übertragung auch Bluetooth integriert - und das alles für gerade einmal 279 EUR Kaufpreis.

Display und Bedienelemente

Mitgelieferte Fernbedienung

Die Handhabung, das haben wir im Test festgestellt, ist enorm einfach und durchdacht. Die zentralen Bedienelemente befinden sich auf der leicht nach vorn geneigten Oberseite und lassen sich schnell erreichen. Für die komfortable Bedienung aus der Distanz legt Kenwood dem smarten Radio auch eine Infrarot-Fernbedienung bei.

UNDOK-App

Die DSP-Modi in der UNDOK-App

OKTIV-App

DSP-Programme in der OKTIV-App

Über die sowohl für Android als auch Apple kostenlos verfügbaren Smartphone-Apps UNDOK und OKTIV lässt sich das System ebenso handhaben. Spotify Connect plus Spotify HiFi und Deezer werden zudem unterstützt.

Der Tieftöner ermöglicht einen standhaften Bass

Wir notierten im Testbetrieb eine tadellose akustische Leistungsfähigkeit, und das trotz der äußerst kompakten Abmessungen, die einen eher müden Sound vermuten ließen. Doch nichts davon bewahrheitete sich, ganz im Gegenteil: Der kräftige Verstärker mit 30 Watt maximaler Leistung, zwei in der Front montierte 50 mm-Mittelhochtöner und ein nach unten abstrahlender 100 mm- Subwoofer plus ein die Basswiedergabe unterstützender passiver Radiator auf der Rückseite ermöglichen einen klare Klang mit einem tadellosen Fundament. Die Stimmwiedergabe hat uns überzeugt, und die Tieftöner-Bestückung sorgt für einen allzeit spürbaren Bassbereich.

