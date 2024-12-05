XXL-SPECIAL KEF Händlertour 2024, 3.Station: Hirsch + Ille Mannheim - KEF-Händler aus Passion und Überzeugung

Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Bei unserer KEF-Händlertour 2024 durch Deutschland und Österreich ist zwar nach der dritten Station noch lange nicht Schluss, aber bei Hirsc & IIlle in Mannheim mitten in der City haben wir uns enorm wohlgefühlt - was daran lag, dass sich Filialleiter Oliver Höhnle richtig viel Zeit für uns genommen hat und wir viel Wissenswertes rund um das Geschäft und um KEF und die Position der britischen Lautsprecher-Legende im Portfolio des Händlers erfahren konnten.

KEF LSX 2 LT gleich im Schaufenster

Und auch die sehr beliebte KEF LS50 Wireless II

Hirsch & Ille existiert bereits seit 1978, und die Filiale Mannheim gibt es mehr als dreieinhalb Jahrzehnte lang. Seit 1999 befindet sich in einem von Ludwigshafens Industriegebieten der Hauptsitz der Firma. Hier handelt man auch Haushaltsgeräten, also mit weißer Ware, aber natürlich ist auch der CE-Bereich, demnach die braune Ware, groß angelegt. Hirsch & Ille befindet sich übrigens in Familienbesitz, Wolfgang Hirsch ist der Inhaber.

Über eine Treppe gelangt man ein Stockwerk tiefer

Natürlich steht KEF stets mit im Vordergrund

Wieviele Quadratmeter Fläche stehen denn für den HiFi- und Mehrkanal-Fan bereit? In Mannheim sind es circa 300, in Ludwigshafen nehmen HIFi/Mehrkanal/TV über 1.200 Quadratmeter Fläche ein.

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Konzentrieren wir uns auf die attraktiv und modern hergerichteten Räumlichkeiten in Mannheim. Aufgrund der entspannten Atmosphäre vor Ort fällt uns das leicht.

"Kopfhörer-Bar"

Besonders edle Kopfhörer und Headphone-Amps in der beleuchteten Vitrine

In Mannheim untergebracht sind zwei HiFi-Studios, ein Heimkino und die sogenannte "Kopfhörer-Bar" - hier kann der geneigte Kunde unterschiedliche Kopfhörermodelle checken. Natürlich führt Hirsch & Ille auch passendes Zubehör, angefangen von zahlreichen Kopfhörerverstärkern vieler Preisklassen. Dass es so schick aussieht in der Mannheimer Filiale, liegt auch daran, dass vor fünf Jahren eine komplette Renovierung stattfand, die auch das letzte Detail sorgfältig berücksichtigte. Bewusst verzichtet Oliver Höhnle auf Hersteller-Brandings, was für ein wohltuend aufgeräumtes Ambiente sorgt.

Oliver Höhnle ist Filialleiter in Mannheim

Insgesamt arbeiten bei Hirsch & Ille in Mannheim fünf Mitarbeiter, und die Schwerpunkte liegen vor Ort klar auf hochwertigen Stereo-/HiFi-Lösungen. "Wir sind ein traditionelles HiFi-Geschäft", berichtet uns der Chef.

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Höhnle sieht auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten gute Chancen für den Fachandel, allerdings nicht verallgemeinernd gesprochen. Vielmehr kommt es auf das jeweilige Geschäft und auf dessen Philosophie & Konzept an. Bei Hirsch & Ille in Mannheim werden in vielen Fällen Termine mit den Kunden vereinbart, nicht nur im Geschäft, sondern auch beim Kunden zuhause. Falls gewünscht, kümmern sich fachkundige Hirsch & Ille-Mitarbeiter selbstverständlich um den Aufbau und die Einstellung der erworbenen Komponenten.

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