XXL-SPECIAL: KEF Blade One Meta + 6 x KC92 Aktivsubwoofer - die ultimative Performance bei Musik und Technik Ziegler

Wir hatten bei Musik und Technik Ziegler in Salzburg die seltene Gelegenheit, die KEF Blade One Meta (ab 35.000 EUR Paarpreis) in Verbindung mit sechs aktiven Subwoofern (KEF KC92, gestackt, Stückpreis 2.399 EUR ) ausgiebig zu hören.

Zum KEF KC92

Music Integrity Engine

Der äußerst kompakte, sehr sauber verarbeitete und tief wirkender Hochglanz-Oberfläche veredelte aktive Subwoofer kann durch passende Kits für den Stackiung- und den Wireless-Betrieb vorbereitet werden.

Drei KC92 übereinander, und das auf jeder Seite

Das britische Basskraftwerk verfügt über zwei jeweils 23 cm messende Treiber, die in Force Cancelling-Bauweise (gegenläufige Anordung) ihrer Arbeit nachgehen und bis zu 110 dB Schalldruck erzeugen können. Dafür, dass jeder Bassimpuls stets zu 100 Prozent kontrolliert werden kann, sorgt KEFs mittlerweile schon legendäre Music Integrity Engine (MIE).

2 x 23 cm Treiber

Edler Hochglanzlack

Anzeige



Die Treiber besitzen eine hybride Aluminium-/Papiermembran und ein XXL-Motorsystem mit belüftetem Design für die Schwingspule.

P-Flex-Sicke

Umfangreiche Einstelloptionen

Die P-Flex-Sicke kommt zum Einsatz, um dem akustischen Druck im Inneren des Gehäuses besser standhalten zu können, was dem Treiber auch eine präzisere Bewegung ermöglicht. Jeder der beiden Treiber wird von einer eigenen Endstufe mit jeweils 500 Watt (RMS) angetrieben. Es finden sich fünf EQ-Modi: Room, Wall, Corner, Cabinet und Apartment, sodass der aktive Subwoofer in jeder räumlichen Situation sein volles Potential entfalten kann.

Zur KEF Blade One Meta

Blade One Meta, oberer Bereich

Basstreiber, seitlich montiert

Anzeige



Uni Q-Chassis

Im Detail

Uni Q-Chassis der 12. Generation mit MAT als Explosionszeichnung

Beim Uni-Q-Treiber handelt es sich um eine koaxiale Chassiskonstruktion, bei der sich der Hochtöner (25mm Aluminiumkalotte mit MAT) im Zentrum des Mitteltöners ( befindet. Seit neuestem ist die revolutiuonäre Meta-Absorptionstechnologie mit an Bord, wie bereits im Special ausführlich beschrieben. Verbaut in der Balde sind vier jeweils 225 mm messende Tieftöner mit Flachmembran aus Aluminium mit Force Cancelling.

Aufbau des Basstreibers

Die Blade One Meta wird ebenso wie die Blade Two Meta im KEF-Stammwerk in Maidstone, GB, von Hand hergestellt. Der Dreiwege-Bassreflexlautsprecher ist für 35.000 EUR (Paarpreis) in Standardfarben und für 39.000 EUR in "Custom Colour" erhältlich. Als Farbversionen, die auf der Website aufgelistet sind, stehen bereit:Piano Black/Copper, Piano Black/Grey, Frosted Blue/Blue, Frosted Blue/Bronze, Charcoal Grey/Red, Charcoal Grey/Bronze, Racing Red/Grey, Arctic White/Champagne.

Anzeige



Alles exzellente Lautsprecher, aber die KEF Meta (2. Lautsprecher von links) ragt in jeder Beziehung heraus

Das beeindruckende Gewicht von 57,2 kg und die Abmessungen (mit Sockel) von 1590 x 363 x 540 mm (H x B x T) zeigen, dass es sich um ein Monument der Lautsprechertechnik handelt. Der Frequenzgang geht von 27 Hz bis 45 kHz (- 6dB), als Übergangsfrequenzen nennt KEF mit 350 Hz und 2 kHz. Verstärker zwischen 50 und 400W/Kanal arbeiten mit der Blade One Meta zusammen. Die Impedanz beträgt 4 Ohm, die Minimalimpedanz wird mit 2,8 Ohm angegeben. Die Empfindlichkeit gibt KEF 88dB (2,83V/1m) an. Als Höchstwert bietet die Blade One Meta enorme 117 dB Schalldruck (Spitzenschalldruckpegel in 1 Meter Entfernung mit Rosa Rauschen).

Aufbau innen

Das Innere der KEF Blade One Meta beweist, welchen Aufwand KEF betreibt, um ein akustisches Meisterwerk aus dem Lautsprecher werden zu lassen. Jede Einzelheit ist bis ins Detail durchdacht, die Arbeitsbedingungen für die jeweiligen Chassis sind nahe an der Perfektion. Selbstverständlich wurde auch hinsichtlich der Frequenzweiche ein maximaler Aufwand betrieben.

Force Cancelling-Technologie

Anzeige



Zur akustischen Performance äußern wir uns auf der nächsten Seite.

Anzeige

