XXL-SPECIAL: HiFi im Hinterhof Heimkino-Tage am 15. und am 16. November in der Großbeerenstraße 65/66 in Berlin

Wie in jedem Jahr legt HiFi im Hinterhof in der Berliner Großbeerenstraße 65/66 im November einen starken Fokus auf das Thema Heimkino. Daher sprechen die Berliner Experten für erstklassigen Sound und hervorragendes Bild auch dieses Jahr die Einladung zu den Heimkino-Tagen am 15. und 16. November aus. Neben einem interessanten Workshop-Programm erlebt man exklusive Vorführungen und kann von besonders lukrative Messe-Angeboten profitieren - mit der Option, das ins Auge gefasste Gerät gleich vor Ort zu erwerben.

2024 bekommt man noch einige geschichtliche Fakten als Einleitung zu den Heimkino-Tagen serviert, wir zitieren: "Die Wirkung und der Zauber eines Films sind eng mit dem Erleben der Atmosphäre im Kino verbunden." Man erinnert an die Geburtsstunde des Kinos, vollzogen von den Brüdern Lumière mit der Erfindung des Kinematographen im Jahr 1895. Bei einer Vorführung in einem kleinen Raum auf großer Leinwand zeigten die Geschwister ihren ersten Kurzfilm, der “Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat“ hieß und wirklich, wie es der Titel erahnen ließ, nur die Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof zeigte. Heute würde dies für ein enttäuschtes Gähnen sorgen, aber damals waren die Menschen teilweise zutiefst geschockt und warfen sich unter ihre Stühle oder flohen gar aus dem Kinosaal - damit der Zug sie nicht erfassen konnte.

Auch, wenn die Ansprüche heute sehr viel höher sind, es ist nach wie vor die Fähigkeit des großen Bildes, und natürlich auch des dazu passenden Tons, Emotionen zu wecken und die Zuhörer/Zuschauer durch eine atmosphärisch dichte Gesamtperformance zu fesseln. Und genau dieses Erlebnis findet bei den Hemkino-Tagen von HiFi im Hinterhof statt.

Wer nun bereits Lust bekommen hat, kann sich hier direkt anmelden:

Wer es genauer wissen möchte, was ihn bei den Heimkinotagen erwartet, dem haben wir hier die Highlights zusammen getragen.

Anzeige



Vor Ort gibt es mehrere Heimkinos in unterschiedlichen Raumgrößen und Lichtverhältnissen mit verschiedenen Leinwänden, um viele mögliche Optionen präsentieren zu können.

Zusätzlich haben die Spezialisten von HiFi im Hinterhof attraktive Messe-Angebote geschnürt, die den Einstieg in die Welt des Heimkinos besonders verlockend machen und hochwertige Technik für praktisch jeden Anspruch und nahezu jedes Budget bieten.

JBL und Sony Beamer - Technologie der Spitzenklasse fürs beste Bild

Im Einzelnen finden sich z.B. zahlreiche moderne JVC-Beamer und einer von Sony:

Sony VPL XW 6100

JVC DLA-NZ800

Im großen Gartenkino werden die Projektoren JVC DLA-NZ 800 und SONY VPL XW 6100 (beide um 16.000 EUR) im direkten Vergleich präsentiert. So hat der Zuschauer die Option, die Unterschiede in Bildqualität, Farbtreue und Helligkeit ungefiltert zu erleben und zu entscheiden, welcher Projektor am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.

DLA-NZ900

Anzeige



Im Gartenkino wird auch der JVC DLA-NZ900 (25.990 EUR) gezeigt. Dieser Projektor verfügt über die 3. Generation des 0,69 Zoll D-ILA-Chips mit nativer 4K-Auflösung, die für ein äußerst authentisches, farbechtes Bild verantwortlich ist. Mit Hilfe des des BLU-Escent Lasers erreicht der DLA-NZ900 eine enorme Lichtleistung von 3.300 Lumen sowie ein natives Kontrastverhältnis von 150.000:1, was zu tiefen Schwarzwerten und sehr realistischen, fein gestuften Farben führt. Die 2. Generation von 8K/e-shiftX plus Frame Adapt HDR mit “Deeper Black” und dem Bildmodus “Vivid” stehen zusätzlich für optimierte Bilddarstellungen, die ein intensives Seherlebnis sicherstellen.

DLA-NZ700 und DLA-NZ500

Zusätzlich bietet HiFi im Hinterhof auch Vorführungen des neuen JVC DLA-NZ700, der ab diesem Monat erhältlich ist. Mit den Gen3 0,69-Zoll Native 4K D-ILA Chips (x3), einem nativen Kontrast von 80.000:1, einem 2.300 Lumen BLU-Escent Laser sowie Gen2 Frame Adapt HDR ist auch er bereits für ein ausgezeichnetes visuelles Gesamterlebnis gewappnet, und überzeugt mit seinemm tadellosen Schwarzwert, dem neuen Bildmodus "Vivid", natürlichen Farben und mit sehr hohem Kontrast.

Zu den JVC-Beamern haben wir auch weiterführende Informationen.

NZ900

Das native Kontrastverhältnis des neuen, 0,69 Zoll großen nativen 4K D-ILA Chips ist um den Faktor 1,5 höher als bei seinem Vorgänger und erzielt 150.000:1 beim DLA-NZ900 sowie 100.000:1 beim DLA-NZ800. Ermöglicht wird der Zugewinn durch eine optimierte Steuerung im Hinblick auf die Ausrichtung der Flüssigkristalle und auf eine deutlich ebenere Darstellung der Bildpixel. Der BLU-Escent Laser ermöglicht mit seiner blauen Laserdiode als Lichtquelle in der neuen Generation eine enorme Helligkeit von 3.300 Lumen (DLA-NZ900) und 2.700 Lumen (DLA-NZ800).

Anzeige



Beides wird kombiniert mit einer Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden, auch das ist ein überdurchschnittlicher Wert. Aufgrund der dynamischen Lichtquellensteuerung sorgt die Laserdiode auch für eine permanente Steuerung der Helligkeit mit geringer oder gar keiner Latenzzeit. Der dynamische Kontrast liegt bei ∞:1 in Sequenzen mit völliger Dunkelheit, indem sich die Lichtquelle dann zu 100 Prozent ausschaltet.

Mit Ganzglas-Objektiv

Im DLA-NZ900 wird ein hochauflösendes 100-mm-Ganzglasobjektiv der Premiumklasse mit 18 Elementen und 16 Gruppen verwendet. Der Objektivtubus besteht aus langzeitstabilem Vollaluminium. Die erstklassige Optik gewährleistet hochauflösende 8K-Bilder bis in alle Ecken der Leinwand und einen großen Shift-Bereich von 100 % vertikal und 43 % horizontal. Der Projektor verwendet außerdem fünf ED-Linsen, die für den jeweiligen Brechungsindex der RGB-Farben kalibriert sind, um chromatische Aberration und Farbsäume im Lens-Shift zu vermeiden. Das 65-mm-Ganzglasobjektiv des DLA-NZ800 geht mit 17 Elementen und 15 Gruppen seiner Arbeit nach.

Der JVC DLA-NZ700 (wird präsentiert) und sein kleinerer "Bruder" DLA-NZ500

Sehr kompakt bauen NZ700 (8.999 EUR) und NZ500 (5.999 EUR)

Die von JVC als die „weltweit kleinsten nativen 4K-Heimkino-Projektoren“ betitelten DLA-NZ700 und DLA-NZ500 kommen beide mit 3x 0,69“ großen D-ILA Panels mit nativer 4K-Auflösung (4.096 x 2.160 Pixel) zum Einsatz. Beim NZ700 setzt JVC die neueste 4K D-ILA-Generation (Gen3) ein. Daher erreicht dieses Modell einen Kontrastwert von 80.000:1 und damit einen 1,5x besseren Kontrast gegenüber der zweiten Generation.

Anzeige



Zwei HDMI-Eingänge sind integriert (4K60p/32 Gbps/HDCP 2.3). Ebenfalls verfügbar ist eine Ethernet-Schnittstelle und ein USB-Slot. Diese Anschlussform steht zum einen für Software-Updates zur Verfügung, zum anderen kann man Installations- und Kalibrierungsdaten extern abspeichern. Der NZ700 bildet sRGB zu 100% und DCI-P3 zu 98% ab. Dass Gen2 Frame Adapt HDR mit dynamischer Farb- und Tonwertanpassung erneut Bestandteil der Ausstattung ist, stellt keine Überraschung dar. In Echtzeit wird hier jedes Einzelbild des HDR10-Inhalts bezüglich der maximalen Helligkeit analysiert und der Dynamikbereich sowie die Farbdarstellung angepasst.

In Zusammenarbeit mit der Deep Black Tone Control, DML (Display Mastering Luminance, passt den Dynamikbereich für eine bessere HDR-Darstellung an) oder dem Filmmaker Mode wird hier eine enorme Qualität aus dem HDR-Stream herausgeholt. Wir konnten diese JVC Beamer-Modelle bereits kennenlernen und waren sehr angetan von der visellen Leistungsfähigkeit. Es dürfte schwierig werden, Geräte in der Preisklasse unter 10.000 EUR ausfindig zu machen, die mit einer ähnlichen Performance dienen können. Im Speziellen die Plastizität und Tiefenstaffelung, bedingt durch den gesteigerten Kontrast, aber auch die enorm hohe Detailschärfe in allen Bildebenen sowie die authentische Farbwiedergabe wird den Film-Enthusiasten überzeugen. begeistern.

Ausführliche Bildeindrücke zu den neuen JVC-Projektoren und weitere Infos hier:

Sony VPL-XW6100

Weiße Version

Kurz einige Eckdaten zum Sony VPL-XW6100, der für 15.999 Euro angeboten wird. Es handelt sich um einen nativen 4K-Projektor, der auf aktuelle Bildverarbeitungstechnologien von Sony inklusive dem Einsatz von kognitiver Intelligenz setzt. Der XR-Prozessor für Projektoren greift auf die bekannten BRAVIA TV-Technologien von Sony und fortschrittliche Datenverarbeitung zur Optimierung einzelner Objekte auf der Leinwand in Echtzeit zurück.

Zu den Features gehört auch die dynamische XR-Tonwertumsetzung. Die Spitzenwerte in der Lichtleistung werden Bild für Bild analysiert, und dabei stellt Tonwertzuordnung sicher, dass direktes Sonnenlicht und andere helle Glanzlichter originalgetreu wiedergegeben werden, während feine Details in dunklen Bildbereichen trotzdem zu erkennen sind. Weiteres Merkmal ist XR Deep Black. Die Laser-Dimmung wird in dunklen Szenen, z. B. Szenen mit Nachthimmel, besonders exakt gesteuert und ermöglicht tiefere, sattere Schwarztöne, bei denen die Farb- und Tonwertgenauigkeit erhalten bleiben. Natürlich bietet der Sony auch einen großen Farbraum und eine hohe Helligkeit. Mit an Bord ist auch XR Clear Image Processing.

Hochwertiges Objektiv und modernes Processing

Das System analysiert einzelne Objekte Bild für Bild, skaliert niedriger auflösende Quellen auf eine Auflösung von nahezu 4K hoch und minimiert zugleich störendes Bildrauschen. Die Kreuzanalyse der Bilder stellt sicher, dass die optimale Verarbeitung mit höchster Auflösung in jeder Sequenz auf einzelne Objekte angewendet wird, sodass als Resultat natürliche Texturen entstehen. Dank XR Clear Image wird Bildrauschen durch Zoneneinteilung und Dynamic Frame-Analyse minimiert. Tiefe und Textur werden mit Hilfe von kognitiver Technologie optimiert, bei der Vordergrundmotive gezielt hervorgehoben werden, sodass die Bilder natürlicher aussehen und ein insgesamt besonders plastischer Bildeindruck entsteht. Mit dem Advanced Crisp-Focused (ACF)-Objektiv ist eine absolut scharfe Bilddarstellung möglich. Das Advanced-Crisp-Focus-Objektiv verfügt über ein asphärisches 70-mm-Objektivelement, das den Fokusbereich vergrößert und so auf dem gesamten Leinwandbereich beeindruckend klare Bilder sicherstellt.

Anschlusssektion seitlich

Das mechanische Fokussierungssystem verwendet zwei bewegliche Objektivgruppen und ED-Glas (Extra-low-Dispersion) für verzerrungsfreie Bilder mit sauberer Farbwiedergabe. Der Beamer verfügt über HDMI 2.1 Anschlüsse, und bei Anschluss einer Spielekonsole wechselt er in den Auto Low Latency-Modus, um reaktionsschnelles, rasantes Gaming-Vergnügen mit reduzierter Eingangslatenz zu garantieren. Der BRAVIA Projector 8 ist, verspricht Sony, leichter und kompakter als die meisten nativen 4K-Heimkinoprojektoren und vereinfacht die Installation an der Decke.

Weiter geht es mit den Vorführungen bei HiFi im Hinterhof auf Seite 2.

Anzeige

