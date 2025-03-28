XXL-SPECIAL: HiFi Forum Baiersdorf - jede Menge Live-Eindrücke des ROSE x PIEGA Magic Moment-Events

Gerade sind wir live in Baiersdorf bei Nürnberg: ROSE x PIEGA führt in den HiFi Forum Showrooms heute und morgen durch ein hochklassiges Event. PIEGA hat Speerspitzen des Portfolios aufgefahren und diese mit der Elektronik von HiFi-ROSE und mit anderen edlen Komponenten gekonnt kombiniert.

Die Öffnungszeiten gehen heute noch bis 21.00 Uhr, denn heute findet die lange PIEGA/ROSE Musiknacht statt. Morgen, Samstag, 29. März, kann man sich von 10.00 bis 17.00 Uhr für interessante Hörsessions und Fachgespräche einfinden.

Immer flexibel, immer erfolgreich: Heiko Neundörfer vom HiFi Forum Baiersdorf

Die Räumlichkeiten des HIFI FORUMS sind in der Breslauer Straße 29, 91083 Baiersdorf bei Nürnberg - schon seit über 30 Jahren besteht das HiFi Forum unter der weitsichtigen Leitung von Heiko Neundöfer. In unserem Special gehen wir nun auf die vier Setups ein, die man akustisch und natürlich auch optisch im Frankenland bestaunen kann.

Setup Nummer 1: HiFi-ROSE RD160, HiFi-ROSE RS130, Octave RE320 Endstufe, Octave HP 700 SE Vorstufe, PIEGA Master Line Source 3

Grandioses Setup mit der PIEGA MLS 3

Anzeige



Wir starten mit einem Klassiker des hochtechnisierten Schweizer Boxenbaus, sozusagen mit einem Monument vom schönen Zürichsee: Im Mitelpunkt des ersten Setups steht die PIEGA Master Linie Source (MLS) 3. Der Paarpreis lautet hier 35.000 EUR.

Die Master Line Source 3 ist die kleinste Ausgabe des wegweisenden PIEGA MLS-Lautsprecherkonzepts. Im koaxialen Bändchen sind Hoch- und Mitteltonbereich sozusagen vereint, im Sinne eines optimalen Timings. Vier Stück davon sind verbaut.

MLS 3

Koaxialen-Treiber für den Hoch- und Mitteltonbereich

Die beiden Basstreiber vorne

Die MLS 3 ist ein Dipol

Anzeige



Das Koax-Bändchen wird nicht nur im PIEGA Headquarter in Horgen, Schweiz, entwickelt, sondern auch dort hergestellt. Für den Bassbereich vorgesehen sind zwei jeweils 180 mm messende UHQD Basstreiber sowie zwei UHQD Passivmembranen. Weiteres Merkmal der MLS 3 ist die rückwärtige Schallabstrahlung. Die akustischen Linsen verteilen dabei den rückwärtigen Schall mit so viel Weitläufigkeit, dass die MLS, die somit als Dipolstrahler fungiert, ebenso einfach wie ein klassischer, nur nach vorne abstrahlender Lautsprecher im Hörraum aufgestellt werden kann. Im HiFi Forum in Baiersdorf präsentiert sie sich, wie man es von PIEGA Lautsprechern kennt, als wahres Auflösungswunder, was natürlich auch an den talentierten "Zuarbeitern" liegt.

HiFi-ROSE RS130 (4.799 EUR)

Exzellentes Finish

Aluminium-Fernbedienung

Anzeige



Hier zu nennen wäre zunächst der HiFi-ROSE RS130 (4.799 EUR), ein wahrer Gigant, wenn es um die bestmögliche Streaming-Qualität geht.

HiFi-ROSE bezeichnet ihn als "Netzwerk-Transporter", der mit einem äußerst exakt gefertigten Aluminium-Gehäuse und dem für die meisten ROSE Devices riesigen Touchdisplay (Auflösung 1.920 x 382 Pixel) aufwarten kann. Selbst das Betrachten von Videos funktioniert auf diesem XXL-Touchscreen wunderbar. Eine überaus leistungsfähige Stromversorgung aus streng selektierten Bauteilen stellt die Basis für eine Klangqualität der Extraklasse dar. High-Precision OXCO (Oven Controlled Crystal Oscillators), absolut unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen, sorgen für Jitterfreiheit. Fiber Optik Ethernet isoliert komplett störendes digitales Rauschen, Fiber Optic USB blockiert jedes digitale Rauschen, das zum Beispiel von USB-Massenspeichern kommen kann. Die eingebaute SSD für bestmögliche Stabilität bei der Musikwiedergabe und der External Master Clock Input sind weitere Merkmale.

RS130 und der RD160 DAC

Das Device läuft unter dem hauseigenen ROSE OS Betriebssystem. Merkmale umfassen unter anderem Rose Radio, RoseTube, Spotify Connect, Video-Playback bis hoch auf UHD (4K) Material, Kompatibilität zu TIDAL und Apple Music, Roon Ready MQA-Decoding, das Zertifikat "Plays With Audirvana" und natürlich das HiRes-Audio-Zertifikat der Japan Audio Society.

Als DAC arbeitet der HiFi-ROSE RD160 (5.299 EUR).

Anzeige



RD150 mit ROSE-typischem XXL-Display

Man kann den DAC sogar auch als Vorstufe verwenden und benötigt lediglich einen Endverstärker, der auf der Frontblende untergebrachte Lautstärkedrehregler verdeutlicht dies. Wichtige Kernmerkmale umfassen zum Beispiel einen J-FET-OP-Verstärker, eine vollständig voneinander getrennte digitale/analoge Sektion, nicht weniger als drei voneinander unabhängige, linear arbeitende Stromversorgungen plus eine absolut exakte OCXO Clock - diese Abkürzung steht für "Oven Controlled Crystal Oscillators".

Bedienelemente beim RD160

Lautstärkeregler - man kann den DAC auch als Vorstufe verwenden

Damit eine grandiose Güte bei der D/A-Konvertierung garantiert werden kann, setzt HiFi-ROSE auf vier AKM-DACs der Premiumliga (AKM4499EX, führt die eigentliche Wandlung durch, und AK4191, übernimmt die Filterung sowie die Initial-Delta-Sigma-Umwandlungs-Stages). Jeweils zwei DACs kommen pro Kanal zum Einsatz. Der HiFi-ROSE RD160 wurde mit Hilfe von AKM und MUSES bezüglich der maximal möglichen Klangqualität auf ein absolutes Optimum abgestimmt. Als CPU setzt HiFi-ROSE im Inneren auf einen RK3128 Quad-Core AMD Cortex-Prozessor, flankiert wird der Prozessor von 1 GB DDR3 RAM und, als Flashspeicher, von 8GB DDR3. Anschlusseitig vorhanden sind eingangsseitig USB-B (bis 32-Bit, 768 kHz, DSD512), I2S (wie bei USB-B), 2 x koaxial (bis 102 kHz/24-Bit, DSD64), 1 x AES/EBU (bis 32-Bit/384 kHz, DSD128), ein externer Clock-Input, natürlich finden sich XLR- sowie RCA-Ausgänge. Das Gehäuse wird aus einem Stück Aluminium hochpräzise gefertigt, ebenso nobel tritt das riesige OLED-Display auf, das zahlreiche vele Informationen, auch auf Wunsch grafisch, zur Signalverarbeitung anzeigen kann und mit überragender Ablesbarkeit aufwarten kann.

Octave HP 700 SE

Im Detail

Im Setup in Baiersdorf enthalten ist noch eine edle Vor-/Endstufenkombination von Oktave. Die röhrenbasierte Vorstufe HP 700 SE (14.150 EUR) agiert als Vorverstärker mit einer besonders hochwertigen Bauteilbestückung. Zwei parallele XLR-Buchsen und zwei Cinch-Ausgänge stehen zur Verfügung, und eine Class A-Ausgangsstufe steht für Hochwertigkeit.

RE 320 Röhren-Endverstärker im Detail

Hier das gesamte Gerät

Detailaufnahme der Röhren, Teil 1

Detailaufnahme der Röhren, Teil 2

Mit 10.600 EUR steht die Röhrenendstufe Oktave RE 320 als idealer Spielpartner bereit. Als Leistung stehen 2 x 130 Watt (High) beziehungsweise 2 x 75 Watt (Low) zur Verfügung.

Die Kombination kann beim HiFi Forum Baiersdorf voll und ganz überzeugen. Grobdynamik, Feindynamik, Auflösungsvermögen und räumliche Klarheit sind überwältigend. Schon alleine wegen dieser Kombination lohnt sich ein Besuch.

Zweiter Aufbau: PIEGA COAX 811 Gen2 und HiFi-ROSE RA180 Vierkanal-Verstärker, Melco N50-H60 Streamer (3.499 EUR)

Die beeindruckende PIEGA COAX 811 Gen2 (ab 27.500 EUR Paarpreis) ist Hauptakteur beim zweiten Setup in Baiersdorf.

COAX 811 mit Abdeckung

COAX 811 ohne Abdeckung

Koaxiales Hochleistungs-Bändchen

Der große Standlautsprecher ist mit einem bei PIEGA entwickelten und gebauten Koax-Bändchen C212+ und mit vier 220 mm UHQD-Tieftönern (PIEGA-typisch zwei aktiv, zwei passiv, beim Treiber-Edelhersteller SEAS gefertigt), kann der beeindruckende Standlautsprecher auch sehr anspruchsvolle akustische Jobs ohne Berührungsängste übernehmen.

Massive Verarbeitung

Das "Tension Improve Module 2", kurz TIM2, ist ein weiteres Feature. Hier wird das massiv verarbeitete Gehäuse unter eine kontrollierte Spannung versetzt, damit den Klang negativ beeinflussende Schwingungen des Gehäuses effektiv unterdrückt werden können. Das Boxengehäuse, hergestellt aus einem nahtlosen Aluminium-Strangpressprofil, besticht durch eine hoch penible Fertigungsqualität. Verstärker mit einer Leistung von 20 bis 250 Watt pro Kanal können laut PIEGA an die COAX 811 angeschlossen werden, wir persönlich bevorzugen eher kräftige Modelle ab 150 Watt pro Kanal. Der Wirkungsgrad ist mit 92 dB (W/m) recht ordentlich, und der 4 Ohm-Lautsprecher stellt Frequenzen zwischen 22 Hz und 50 kHz dar, demnach ist der COAX 811 Gen2 auch für HiRes-Audio-Content bestens geeignet. Es gibt den Schallwandler in silbern, weiß und schwarz sowie, gegen Aufpreis, in den acht besonders noblen Farbvarianten der "Excellence Line". Satte 63 kg wiegt eine COAX 811 Gen2, und die Abmessungen zeigen klar, dass man das Stück Schweizer Ingenieurskunst auch im großen Hörraum einsetzen kann: Die Box ist 124 cm hoch, 29 cm breit und 42 cm tief.

Zuspieler

HiFi-ROSE RA180

Liebevolle Verarbeitung, hier die Detailaufnahme rechts

Und hier links

Motorgetriebener, präzise klickender Eingangswahlschalter, schon das ist eine Show

Melco-Streamer

Als kraftvoller Verstärker, der den durchaus deutlich gehobenen Anforderungen der PIEGA COAX 811 Gen2 gewachsen ist, fand der HiFi-ROSE RA180 seinen Weg in die Kette. 5.999 EUR kostet das im extravaganten Steampunk-Design antretende Device. Vom "Absolute Pure Sound Integrated Amplifier" spricht HiFi-ROSE auf der Website. High-Tech pur beweisen die verbauten Class AD-Verstärker, die das Beste aus allen derzeit üblichen Endstufentechnologien in sich vereinen sollen. Der RA180 besteht aus zwei Modulen. Eines für den Mittelton- und den Bassbereich und eines für die Hochtonwiedergabe. Jedes dieser Module leistet 200 Watt an 8 Ohm und kann auf bis zu 400 Watt Ausgangsleistung gebracht werden. Man kann die beiden unabhängigen Module auch sehr gut für Bi-Amping bei entsprechend geeigneten hochwertigen Lautsprechern einsetzen. Möglich ist es zudem, den RA180 mittels der ROSE Amp Connect App auf direktem Wege mit einem ROSE Vorverstärker/DAC/Streamer wie z.B. dem HiFi-ROSE RS151, von uns ausführlich getestet, zu verbinden. Natürlich kann man den HiFi-ROSE RA180, den wir in Kürze ebenfalls testen, aber auch "ganz normal" als Vollverstärker oder Endverstärker nutzen. Beim HiFi-Forum Beiersdorf kam ein Streamer aus dem renommierten Hause Melco als Ergänzung zum Einsatz.

Mit enormer Kraft sowie Geschmeidigkeit, feiner Detaillierung und einer hervorragenden Loslösung des Klangs vom Lautsprecher beeindruckt dieses hochklassige Setup ebenfalls.

Anzeige

