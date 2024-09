SPECIAL: Neuer HiFi rose RD160 DAC für 5.299 EUR - Exklusivvorstellung auf dem PIEGA Experience Day 2024

Hifi rose präsentiert auf dem gerade in der Schweiz stattfindenden PIEGA Experience Day 2024 den neuen, auf der High End 2024 erstmals der Öffentlichkeit gezeigten Luxus-DAC RD160, der zu einem Preis von 5.299 EUR auf den Markt kommen wird.

Er eignet sich perfekt als "wandelndes Bindeglied" zwischen rose Streamer und rose Verstärker - er garantiert im Vergleich zu den bereits ausgezeichneten DACs in den rose Streamern nochmals mehr Präzision und das Hervorheben auch kleinster Details. Man kann den DAC als Vorstufe verwenden und braucht nur einen Endverstärker, der prominent auf der Frontblende platzierte Lautstärkedrehregler verdeutlicht dies. Besondere Ausstattungsmerkmale umfassen unter anderem einen J-FET-OP-Verstärker, eine komplett voneinander getrennte digitale sowie analoge Sektion, gleich drei voneinander unabhängige, linear arbeitende Stromversorgung und eine äußerst präzise OCXO Clock.

Die Abkürzung steht für "Oven Controlled Crystal Oscillators". Um eine überwältigende Qualität bei der D/A-Konvertierung zu erzielen, setzt HiFi rose auf gleich vier AKM-DACs der absoluten Spitzenklasse (AKM4499EX, führt die eigentliche Wandlung durch, und AK4191, handhabt die Filterung und die Initial-Delta-Sigma-Umwandlungs-Stages). Jeweils zwei kommen pro Kanal zum Einsatz. Der rose RD160 wurde mit Hilfe von AKM und MUSES akustisch auf ein absolutes Optimum feingetuned.

Rückseite, rechter Teil

Rückseite, linker Teil

Als CPU arbeitet im Inneren ein RK3128 Quad-Core AMD Cortex-Prozessor, es gibt 1 GB DDR3 RAM und als Flashspeicher 8GB DDR3. Anschlusseitig finden sich bei den Eingängen USB-B (bis 32-Bit, 768 kHz, DSD512), I2S (wie bei USB-B), 2 x koaxial (bis 102 kHz/24-Bit, DSD64), 1 x AES/EBU (bis 32-Bit/384 kHz, DSD128), ein externer Clock-Input, und es gibt XLR- sowie RCA-Ausgänge.

Feinste Qualität beim Gehäuse

Das Gehäuse aus einem Stück Aluminium repräsentiert höchstmöglich präzise Fertigungsqualität, ebenso gilt das für das riesige OLED-Display, das extrem vele Informationen und Details, auch auf Wunsch grafisch, zur Signalverarbeitung anzeigen kann und exzellent ablesbar ist.

Blick von oben aufs Device

COAX 611

Klanglich konnten wir das neue Highlight an der PIEGA COAX 611 Gen2 hören - auch ein von uns sehr geschätzter Vertreter der COAX Gen2 Baureihe. In Schwarz, wie bei der Präsentation zu hören, liegt der Paarpreis bei 15.500 EUR. Als Verstärker fungierte der uns bestens bekannte und überragende rose RA280, der in unserem Test die gesamte Konkurrenz schockierte (Preis des RA280: 3.299 EUR) und sich an die Klassenspitze katapultierte. Als Zuspieler kam der rose RS130 Ultimate Digital Transport zum Einsatz (Kostenpunkt: 4.799 EUR). HiRes-Audio mit bis zu 32-Bit/768 kHz und DSD512 (Octa-DSD) werden vom Hightech-Streamer unterstützt. Das riesige Touchscreen-Display misst 15,4 Zoll und beeindruckt mit hervorragendem Kontrast und einer enormen Schärfe.

RD160

Edles Design auch im Detail

rose Logo auf dem Deckel

Nun aber zum DAC - dieser bringt bei verschiedenen Musikstücken eine unglaubliche Präzision zustande, wir kennen zahlreiche rose Komponenten, aber der RD160 legt einfach locker noch etwas obendrauf. Bei Stimmen oder bei Blechbläsern ist eine Akzentuierung herauszuhören, die schlichtweg sensationell ist, und das gilt auch fürs Timing.

rose RA280

rose RS130

Die Folge: Zusammen mit dem genialen Koax-Bändchen der COAX 611 Gen2 wird hier eine Detaillierung ermöglicht, die so gut ist, dass man sich vorsichtig fragt: Warum noch teurere Komponenten für den ultimativen Hörspaß kaufen? Denn klar ist diese Kette enorm kostspielig und exklusiv, aber finanziell geht noch sehr deutlich mehr. Mit dem extrem exakten, raumfüllenden, straffen, genaustens ausbalancierten Bass der COAX 811 Gen2 haben die rose Devices auch den nahezu perfekten Partner für die Signalausgabe gefunden. Und der RA280? Er macht das, was er so gut kann - er liefert Leistung satt auch im großen Präsentationssaal und an der COAX 611 Gen2, wie auch in unserem Test.

Unser Fazit

HiFi rose wendet sich mit dem neuen, extrem hochwertigen DAC RD160 an die Zielgruppe, denen eine absolut untadelige, unerschütterliche Präzision bei der digital-analogen Wandlung über alles geht. Auch die schlichtweg schöne, edle Optik trägt mit zum noblen Gesamtkonzept bei. Klanglich, so unsere ersten Eindrücke, brilliert der RD160 mit grandioser Dynamik und herausragender Präzision.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 22. September 2024

