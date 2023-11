XXL-SPECIAL: Heimkino-Tage am 17. und 18. November bei HiFi im Hinterhof in Berlin

Bei HiFi im Hinterhof in der Großbeerenstraße 65 in Berlin finden am 17. und 18. November wieder die Heimkinotage statt.

Der oft eher trübe sowie regnerische November ist der ideale Zeitpunkt, um es sich im heimischen Kino gemütlich zu machen und Filme zu schauen.

Darum spricht das renommierte Geschäft genau in dieser Jahreszeit eine herzlichen Einladung aus, doch nach Berlin Kreuzberg zu kommen.

Workshop-Programm

Auch ein breit gefächteres Workshop-Programm kann man nach Anmeldung buchen.

Die Workshops finden am Freitag von 12 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr statt. Je nach Thema können Sie sich auf Vorführungen zwischen 15 und 60 Minuten einstellen. Darüber hinaus steht Ihnen unser Team natürlich ganztägig mit Rat und Tat zur Seite.

Außerdem erwarten den Heimkinofan 10 Prozent Rabatt bei vor-Ort-Käufen von Heimkino- Produkten im Ladengeschäft. Außerdem haben die Experten in diesem Jahr ein weiteres Mal die Projektorkalibrierung im Angebot.

Jetzt zu den Veranstaltungen im Detail

Es werden Workshops zu den Themen Einmessung, Projektoren, Leinwände und Laser-TV stattfinden. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Präsentationen in vier verschiedenen Kinos bzw. Studios.

Im Gartenkino präsentieren unseren Kollegen von Audio Components den AV-Receiver MHT300 AC von McIntosh. Die Produkte des Herstellers passen hervorragend in eine highfidele Kette - aber auch ins hochklassige Heimkino.

Raphael Vogt nimmt sich, ebenfalls im Gartenkino, der Kalibrierung an. Dabei werden die Themen Audio sowie Video besprochen. Im gleichen Atemzug kann man sich sich auf einen akustischen Vergleich zwischen Dirac und Audyssey durch den Experten Alexander Raum freuen.

Zu den Stammgästen bei HiFi im Hinterhof zählt Ralf Lulay, der im Multiplex-Kino Lumagen in Kombination mit Stewart Filmscreen vorstellt. Außerdem wird der UHD HDR Projektor SiM2 Crystal 4sH zu erleben sein.

Das kleine Hofkino bietet Platz für einen weiteren Experten, Alberto Chavera, der dort den Projektor Epson EH-LS12000 mit und ohne Bildverbesserung durch Lumagen präsentiert.

Im Kurzdistanzstudio auf der anderen Straßenseite werden zwei Präsentationen vorbereitet. Zum einen nimmt Nicolai Wieländer Interessenten mit in die Welt von Leica und zum anderen zeigt Ralf Lulay dem Publikum den Domino TV von SiM2.

Da es nur begrenzte Kapazitäten gibt, bittet HiFi im Hinterhof Sie vorab um eine Anmeldung über unser dafür eingerichtetes Buchungssystem. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

Kalibrierungs-Aktion

Auch in diesem Jahr findet wieder die beliebte Kalibrierungs-Aktion statt. Hier kann man den eigenen Projektor mit dem großen Fachwissen von AV-Konsultant Raphael Vogt mithilfe professioneller Messtechnik kalibrieren lassen. Im Angebotszeitraum kostet dieser Service 199,00 Euro. Für die Kalibrierung wird wahlweise eine mattweiße Leinwand oder die Hochkontrastleinwand VLX Black Horizon Bright TV verwendet.

Eine verbindliche Anmeldung vorab ist für diesen Service unbedingt notwendig, da nur begrenzt Termine vergeben werden können. Bei Interesse einfach eine kurze E-Mail an folgende Adresse senden und darin bitte auch in etwa die bisherige Betriebsdauer des Leuchtmittels angeben: blog@hifi-im-hinterhof.de

Anschließend bekommt man von HiFi im Hinterhof eine kurze Bestätigung. Der angemeldete Teilnehmer bringt den Projektor einfach im Vorfeld der Veranstaltung bei HiFi im Hinterhof vorbei, spätestens jedoch bis zum 16. November. Das kalibrierte Gerät steht nach dem Termin zur Abholung bereit.

