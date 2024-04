XXL-SPECIAL: Frühlings-Kauftipps 2024 - unsere Stereo-/HiFi-Favoriten von 150 bis 8.700 EUR

Aus den Testberichten der letzten Zeit haben wir unsere persönlichen Favoriten fürs Frühjahr 2024 gekürt. Das können die Geräte sein, die mit dem bestmöglichen Testurteil abgeschnitten haben, aber auch Devices, die vielleicht nicht perfekt, dafür aber besonders interessante Alleinstellungsmerkmale oder Eigenschaften haben. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Teufel Rockster Go 2

Der Teufel Rockster Go 2 ist unserer Ansicht nach ein Volltreffer. Für knapp 150 EUR behält er aus optischer Sicht den rustikalen Charme des Vorgängers und hebt sich aus der Masse ab. Er präsentiert sich in tadelloser Verarbeitungs- und Materialqualität, und dank der kompakten Abmessungen ist er offen für beinahe jede Mission - auch dank des IP67 Zertifikats.

Saubere Verarbeitung

Im Gegensatz zum Vorgängermodell gibt es in in verschiedenen Farbvarianten. Dank Eco-Modus hält der Akku bei mittlerer Lautstärke bis zu 28 Stunden, und für eine stabile drahtlose Verbindung sorgt der moderne Standard Bluetooth 5.3.

Praktischer Tragegriff

Akustisch trumpft der Rockster Go der zweiten Generation groß auf, und gerade dann, wenn man die Teufel-exklusive Dynamore-Funktion aktiviert hat, bietet der Rockster Go 2 eine ausgezeichnete Räumlichkeit. Der straffe, durchaus wahrnehmbare Bass und die sehr gute Wiedergabe von Stimmen sind weitere Vorzüge.

Dali Opticon 1 MK2

Kleiner, edler Lautsprecher

Ein wunderschlöner, kleiner, feiner Zweiwege-Regallautsprecher: So könnte man den Dali Opticon 1 MK2 treffend charakterisieren. In Dänemark im Dali-Werk gefertigt, setzt der Opticon 1 MK2 zunächst mit seiner Verarbeitung und seiner Materialqualität die Basis für eine exzellente Bewertung. Gerade in der Ausführung "Tabakeiche", die wir zum Test hatten, sieht er richtig gut aus.

Hochtonkalotte

Mit einer 25 mm dicken Schallwand und äußerst hochwertigen Chassis (großer Kalottenhochtöner und Mittel-/Tieftöner mit Dali-spezifischer Holzfaser-Membran) sowie der Dali-exklusiven SMC-Magnettechnologie präsentiert sich der Opticon 1 MK2 Lautsprecher aus technischer Perspektive als hellwach.

Tiefmitteltöner mit Holzfasermembran

Klanglich ist er aufgrund des kleinen Gehäuses natürlich kein "Meister des Tiefgangs" und keine Option für große Hörräume. Er ist ideal in kleineren Lokalitäten unterzubringen und sichert sich durch den klaren, feinen, lebendigen Klang viele Kaufinteressenten.

KEF LSX II LT

KEF LSX II LT

Das KEF LSX II LT-Ensemble ist in verschiedenen Farbvarianten für 999 EUR lieferbar. Im Gegensatz zur "normalen" LSX II werden die beiden sehr kompakten und formschönen Lautsprecher mit einem Kabel miteinander verbunden. Damit eignen sich die KEF LSX II LT sehr gut für alle Fälle, in denen man das Kabel verbergen kann und es optisch daher nicht stört.

Uni-Q-Treiber

Natürlich verfügen auch die LSX II LT über das für KEFs Schallwandler typische Uni-Q-Koaxialchassis. Das sorgt für perfekte Gruppenlaufzeiten und lässt die Gehäuseabmessungen so kompakt werden, da der Koaxialtreiber mit dem Hochtöner im Zentrum des Tief-/Mitteltöners wenig Platz benötigt. Für den Hochtonbereich setzt KEF auf Class AB (analog) Verstärker mit jeweils 30 Watt.

KEF-App mit zahlreichen Klang-Einstellungen

Für den Mittel-/Tieftonbereich kommen Class D-Endstufen mit jeweils 70 Watt zum Einsatz. Die Anschlussauswahl lässt mit HDMI-ARC, Ethernet, Subwoofer Pre-Out und zahlreichen anderen Optionen keine Wünsche offen. Richtig überzeugen können zudem die vielfältigen Streamingoptionen: Google Chromecast, Apple AirPlay 2, UPnP-Kompatibiltät, Spotify Connect und Tidal Connect sind hier z.B. vertreten. Die KEF-eigene App ermöglicht eine einfache, zielgerichtete Inbetriebnahme und verfügt über zahlreiche nützliche Einstellmöglichkeiten. Mit der erwachsenen, überraschend dynamischen und klaren Akustik setzt das KEF LSX II LT-Set seine Erfolgsstory auch in der Klangwertung fort.

Tags: AVM