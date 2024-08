XXL-SPECIAL: Die neuen Samsung Neo QLED und OLED Smart-TV-Baureihen 2024 in der Übersicht

Samsung hat jetzt alle neuen Smart-TV-Baureihen auf der deutschen Website. Grund genug für uns, nach den ersten Eindrücken, die wir auf der World of Samsung 2024 sammeln konnten, alle wichtigen Eigenschaften und die Preise zusammen zu fassen. Wir stellen in diesem Special die absoluten Top-Baureihen vor, also die Neo QLED-Modelle (8K und 4K) sowie die OLED-Serien (4K). Alle Neo QLED- und OLED-Modelle haben die aktuelle Version des unter Tizen laufenden Smart Hubs und des Gaming Hubs an Bord, ebenso Samsung TV Plus. Vier HDMI-Terminals mit den typischen HDMI 2.1 Features gehören ebenso dazu wie der Eye Comfort/Optimiert-Bildmodus sowie der Filmmaker Mode. Alle 2024er Smart-TVs, die hier aufgeführt sind, können mittels der Samsung Smart Things-App bedient werden und sind kompatibel zu Q Symphony (Lautsprechersystem des TVs arbeitet mit entsprechend kompatibler Samsung Soundbar nahtlos zusammen). HDR-seitig fehlt nach wie vir Dolby Vision. HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive und HLG werden unterstützt, aus akustischer Sicht ebenso Dolby Digital 5.1 und Dolby Atmos. An Bord ist ein Triple TV-Tuner in doppelter Aisführung (DVB-T2/DVB-S2/DVB-C). Auf der Website bietet Samsung auch eine Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre an.

Die genannten Preise beziehen sich auf die Grundpreise auf der Samsung-Website (Stand: Anfang Mai 2024), etwaige spezielle Aktionen sind nicht berücksichtigt.

QN900D Neo QLED 8K-TV-Serie

QN900D

Bei den Modellen der QN900D Neo QLED 8K-TV-Serie mit separater One Connect Box handelt es sich um die Samsung Topmodelle des Jahres 2024. Lieferbar sind die edlen Smart-TVs in drei Größen: 65 Zoll (5.799 EUR), 75 Zoll (7.799 EUR) sowie 85 Zoll (10.999 EUR).

Mit Samsungs derzeit (2024) leistungsstärksten Prozessor

Der 2024er Samsung Smart Hub und der 2024er Samsung Gaming-Hub laufen, wie erwähnt, unter Samsungs Tizen-Betriebssystem und sorgen für umfangreichen Zugriff auf VoD- sowie Cloudgaming-Services.

Mit Tizen OS

Die ganze Benutzeroberfläche ist zudem einfach zu hahdbaben. Integriert ist auch Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und einer Vielzahl von Filmen auf Abruf.

512 neuronale Netzwerke

Kennzeichen der QN900D-Modelle beinhalten den Neural Quantum 8K AI-Prozessor der dritten Generation, der von 512 neuronalen Netzwerken unterstützt wird. Für eine exzellente Darstellung auch niedriger auflösender Inhalte sorgt für AI Upscaling Pro Technologie.

Für beste Helligkeit und optimale Kontrast setzt Samsung bei der QN900D Baureihe auf die "Quantum Matrix Technologie Pro". Bestmögliche Detailtreue in dunklen sowie in hellen Bildbereichen gehört hier auch dazu.

Hohe Blickwinkelstabilität

Für eine überragende Bewegungsschärfe sorgt der AI Motion Enhancer Pro, der sämtliche Bewegungen zugleich glättet und schärft. Neo Quantum HDR 8K Pro steht für ein farblich authentisches und bezüglich des Kontrasts enorm präzise gestuftes HDR-Seherlebnis. Auto HDR Remastering hat die Aufgabe, einen HDR-ähnlichen Effekte auch bei SDR-Inhalten zu ermöglichen.

75 Zoll ist die "goldene Mitte"

Schon gut bekannt und von der Wirkungsweise her äußerst nützlich ist der Real Depth Enhancer (beim QN900D in der Pro-Variante), der im Sinne eines plastischen Bilds die Objekte im vorderen Bildbereich nachschärft. Um die bestmögliche Bildqualität unter allen Bedingungen offerieren zu können, ist das Display so beschichtet, dass störende Reflexionen deutlich reduziert werden. Die Expert Calibration stellt ein farblich absolut sauberes Bild bereits bei Auslieferumg sicher. Beim ersten Kennenlernen auf der World Of Samsung beeindruckte uns der QN900D in 75 Zoll mit einem äußerst feinen, ruhigen und scharfen Bild, das zudem durch die enorme Blickwinkel-Stabilität, das praktisch nicht vorhandene Panel-Rauschen und die hohe Farbtreue gefiel.

Anschlüsse an der One Connect Box

Akustische Kernpunkte umfassen die Dolby Atmos-Unterstützung und die installierten Top Channel-Lautsprecher für räumlich dichten Klang - auch hier greift der AI-Prozessor gewinnbringend ein. Natürlich ist die QN900D-Serie mit Samsung Q Syphony ausgerüstet. Hier arbeiten eine entsprechend geeignete Samsung-Soundbar und das Lautsprechersystem im TV nahtlos zusammen, um einen besonders weitläufigen, zugleich räumlich dichten Klang zu realisieren.

Fernbedienung

"Object Tracking Sound Pro" besitzt das im QN900D verbaute 6.2.4 Lautsprechersystem mit 90 Watt ebenfalls. Mittels AI werden alle Klanganteile präzise erkannt und räumlich sowie lebendig, exakt an der richtigen Stelle, dargestellt. Der Active Voice Amplifier Pro ist eine AI-gestützte Sprachverstärkung für besonders gut zu verstehende Dialoge, während Adaptive Sound Pro dank hochwertigem Re-Mastering und AI-Audiosignal-Verarbeitung alle akustischen Eigenschaften des Raums mit einbezieht, und natürlich auch die gerade anliegende Art des Audioinhalts.

Rahmen

Gaming-Fans kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Neben dem schon erwähnten Gaming Hub, der Zugriff auf einen umfangreich bestückten Cloud Gaming-Hub (keine Konsole erforderllich), zu mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-Alone-Appsbietet, ist auch Motion Xcelerator mit bis zu 240 Hz (4K) für enorm scharfe Bilder auch bei sehr schnellen Games. Der AI Auto Game Mode steuert per Künstlicher Intelligenz die optimalen Bild- und Ton-Einstellungen fürs Gaming.

Und die Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium Pro erlaubt zusammen mit entsprechend kompatiblen Komponenten ein ruckelfreies Gaming mit niedrigen Latenzwerten. Die Game Bar ist für eine übersichtliche, schnelle Anpassung aller relevanten Game-Einstellungen mit dabei. Und der Philips Hue Sync erlaubt die synchrone Beleuchtung zum TV- und Gaming-Erlebnis.

Elegant auch aus seitlicher Sicht

Optisch beeindruckt das "Infinity Screen" Design und die schlanke, noble Bauform mit hochwertiger Materialqualität. Mitgeliefert wird auch 2024 wieder die Samsung Solar Cell Remote.

Modernste Technologie im QN900D

Samsung Knox Security schützt die Privatsphäre des Anwenders, während der AI Energy Modus intelligentes Stromsparen ermöglicht. Für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft ist der Relumino-Modus mit an Bord, hier werden die Konturen der auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte dynamisch hervorgehoben, Kontraste sowie Farben werden ebenfalls deutlicher präsentiert.

Samsung QN800D Neo QLED 8K Smart-TV Serie

QN800D

Die zweite Neo QLED 8K-Smart-TV-Baureihe 2024 hört auf den Namen QN900D und ist ebenfalls in 65 Zoll (4.199 EUR), 75 Zoll (5.698,99 EUR) und 85 Zoll (7.999 EUR) lieferbar. Bezüglich dem Smart Hub inklusive Samsung TV Plus und dem Gaming Hub 2024, der Kompatibilität zur Smart Things App gibt es keine Differenzen zum QN900D. Ebenso setzt auch der QN800D auf die Quantum Matrix Technologie Pro.

Quantum Matrix Pro

Wie sehen die Unterschiede zur teureren QN900D-Serie aus? Größter Unterschied ist der Prozessor, die Highend-Variante Neural Quantum 8K AI Gen 3 bleibt dem Topmodell vorbehalten. Bei den QN800D-TVs setzt Samsung den Neural Quantum 8K AI Gen 2-Prozessor ein. Hier sind 256 neuronale Netzwerke zur Unterstützung vorhanden. top ist auch fürs AI-gestützte Upscaling auf die native Panelauflösung. Neo Quantum HDR 8K+ anstatt der "Pro" Variante im QN900D kommt zur Verwendung. Ein Panel mit antiereflexiver Schicht ist auch beim QN800D Standard. Anstatt des AI Motion Enhancer Pro kommt die darunter liegende Version ohne "Pro" zum Einsatz. Der Real Depth Enhancer Pro ist aber auch hier mit vertreten, genauso wie die Auto HDR Remastering-Funktion. Kennzeichen des QN800D ist auch die Pantone-zertifizierte Farbdarstellung.

Fernbedienung

Bei den Gamingmerkmalen ist alles gleich, aber der Motion Xcelerator 165 Hz ist hier verbaut, also nicht die 240 Hz-Variante des QN900D. Merkmale des QN800D ist die Kompatibilität zu AMD FreeSync Premium Pro, ebenso wie beim QN900D. Klanglich wird Dolby Atmos selbstverständlich ebenso unterstützt, und die Top Channel Lautsprecher im oberen Bildschirmbereich finden sich ebenfalls.

Andere Gestaltung des Rahmens als beim QN900D

Sauberes, scharfes Bild, der QN900D scheint nur noch minimal plastischer darzustellen

Anstatt OTS Pro gibt es hier OTS+, Q Symphony ist mit an Bord, auch der Active Voice Amplifier Pro und Adaptive Sound Pro. Das Lautsprechersystem ist in 4.2.2 Konfiguration ausgeführt und leistet 70 Watt.

Bereit für die perfekte Zusammenarbeit mit einer Samsung Soundbar - mittels Q Symphony

Samsung Knox Security schützt die Privatsphäre des Anwenders, während der AI Energy Modus intelligentes Stromsparen ermöglicht. Für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft ist der Relumino-Modus mit an Bord, hier werden die Konturen der auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte dynamisch hervorgehoben, Kontraste sowie Farben werden ebenfalls deutlicher präsentiert.

