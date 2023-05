XXL-SPECIAL: Der Auftritt von AVM Im Drivers & Business Club München direkt neben der High End

Was für eine Atmosphäre! AVM-CEO Udo besser gefällt es, wie das obige Bild beweist, sichtlich gut im Divers & Business Club München in der Lilienthalallee, direkt gegenüber der High End. In den edlen Lokalitäten präsentierten die Badenser HiFi-Experten ihre feinen Schmuckstücke. Wir waren natürlich vor Ort und haben die Impressionen bereit.

Hier spielen die neuen AVM Lautsprecher Audiotion CB 2.3

2.990 EUR Paarpreis für die neuen Audition-Regallautsprecher, die sehr edel wirken

Treibt die Audition CS 2.3 an: Evolution CS 5.3 in Cellini Chrom

Die neuen Zweiwege-Lautsprecher konnten mit einem sehr klaren, durchaus kräftigen und sehr angenehmen Klang beim ersten kurzen Kennenlernen begeistern. Obwohl sie kompakt bauen, waren der angebotene Raum und auch der offerierte Nachdruck richtig überzeugend. Dass sie in der Lage sind, auch detailreich zu agieren, steht in bester Tradition des Hauses AVM.

Kurz zum Evolution CS 5.3 mit Röhrenvorstufe, der auf 10.090 EUR in Cellini Chrom kommt. Es handelt sich um einen All-in-One Streaming CD Receiver mit 2 x 350 W und der X-Stream Engine® für HiRes Streaming inkl. DSD, steuerbar über RC X APP.

Anzeige

RC X App - einfach zu handhaben

RC X App - Wiedergabe eines Titels

Vorbereitet ist das Device für Apple AirPlay 2, Spotify, QOBUZ, TIDAL Connect sowie Webradio (erweiterbar). Auch Roon ready ist der Evolution CS 5.3.

Besonderheit ist der schaltbare High Performance Phono Eingang, mit kompletter Anpassung MM & MC im Menü (am CS oder in der APP). So kommen auch Vinylfans voll auf ihre Kosten. Nutzer eines Smart-TVs ebenso, denn, was wir stark befürworten, das AVM-Team spendiert dem hochwertigen All-In-One-Gerät auch einen HDMI (ARC) Input. Das Anschlussangebot wird ergänzt von 2 digitalen Eingängen (SPDIF coax & optisch), USB A für externe Festplatten (NTFS & FAT) und 3 RCA + 1 XLR Hochpegeleingängen (einstellbar als signalsensitive Eingänge, umschaltbar als Hometheatre Thruput). Nicht zu vergessen: Bluetooth 4.2. Vorhanden sind 2 digitale Ausgänge (SPDIF, optisch), wahlweise ist auch Lautstärke regelbar. Hinzu kommt ein Kopfhörerausgang 6,3mm auf der Front mit eigenem Headphone Amp, der auch beim Anschluss eines Stereokopfhörers die typische hochwertige AVM Klangqualität garantiert.

Feinstes Finish

Das Pure CD Laufwerk mit Slot-in (Red-Book) erfüllt ebenfalls hohe Ansprüche. Die interne Signalverarbeitung erfolgt mittels selektiertem Double-Quad DAC für max. 384/32 PCM (ESS 9028PRO) sowie DSD 256. Die Klangregelung und parametrische Loudness mit Bypass-Funktion isind auch über RC X APP zu verwenden. Weitere Merkmale umfassen eine dimmbare Grafikanzeige mit Touchpoint Sensorik und Proximity Sensor, umfangreiche Menüfunktionen (anpassbare Eingangsempfindlichkeit, individuelle Eingangsbenennung uvm.) und einen minimalen Stand-by Verbrauch. Vorzug ist die kompakte Bauform: 43cm Breite, 35cm Tiefe, 12cm Höhe. Es gibt dolgende Gehäusevarianten: Aluminium silber oder schwarz gebürstet oder als CELLINI Version mit Chrom Front (Aufpreis).

Anzeige



Seitliche Perspektive

Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: All-In-One-System