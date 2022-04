VIDEO-PREVIEW: NAD C 700 BluOS Streaming-Verstärker - die kompakte All-in-One-Lösung für alle Fälle?

Beim NAD C 700 stehen neben einer beeindruckenden akustischen Performance zweifellos Flexibilität und Vielseitigkeit im Fokus. Ebenso eine einfache Installation und Handhabung - Lautsprecher anschließen und loslegen lautet die Devise! Natürlich ist auch der kompakte Formfaktor und das progressive Design ein ausschlaggebender Faktor bei der Kaufentscheidung. Im Video nehmen wir den C 700, dessen geschwisterliche Beziehung zum großen NAD M10 bzw. dessen Nachfolger M10 V2 offensichtlich ist, genauer unter die Lupe. Mit einem Kaufpreis von rund 1.500 Euro spricht er ein deutlich breiteres Käuferspektrum an und bietet doch viele Gemeinsamkeiten mit den großen Modellen im NAD Masters-Portfolio. Ein vollausgestatteter Streaming-Vollverstärker für alle also?

Wer sich über alle Eigenschaften des C 700 lieber in Textform informieren möchte, findet hier den ausführlichen Testbericht!

