VIDEO-PREVIEW: AirPlay 2 und eARC an Bord - Canton Smart Amp 5.1 und Smart Connect 5.1 in zweiter Generation

Canton hat in 2021 die Smart Serie mit einem interessanten Update versehen. Nicht nur Smart Amp 5.1 und Smart Connect 5.1, sondern u.a. auch die Smart Soundbar 10 und die Smart Soundbox 3 sind nun in zweiter Generation erhältlich. In Form und grundsätzlicher Funktion bleiben die Komponenten identisch zu den in 2019 eingeführten Geräten, die 2021 neu aufgelegten V2-Versionen sind nun zusätzlich aber mit Apple AirPlay 2 und mit HDMI eARC ausgestattet. Im Video sehen wir uns den Smart Amp 5.1 V2 Wireless AV-Verstärker und den Smart Connect 5.1 Wireless AV-Vorverstärker genauer an.

Einen ausführlichen Testbericht zum Canton Smart Amp 5.1 (V2) finden Sie ab dem 26.12.2021 auf areadvd.de!

Preview: Philipp Kind

Datum: 24.12.2021

Tags: AV-Receiver