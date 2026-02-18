UPDATE SPECIAL: Welche Tests bei uns in der nächsten Zeit erscheinen

Wir geben in diesem Special einen kleinen Überblick über die nächsten Tests, die in den ersten Monaten des Jahres 2026 von uns durchgeführt werden. Die Anordnung erfolgt alphabetisch nach dem Namen des Herstellers. Wichtiger Hinweis: Hier stellen wir nur die bereits zugesicherten beziehungsweise die sich schon in der Redaktion befindlichen Tesrtmuster vor.

Bluesound POWERNODE (N331)

Der kompakt bauende Bluesound POWERNODE (N331) liegt bei 1.099 EUR (wahlweise in weißer oder schwarzer Variante) und ist mit DirectDigital-Verstärkern mit einer Kanalleistung von 100 Watt wirklich kräftig. Die optimierte Schaltung mit verbessertem Signalweg ermöglicht laut Hersteller mehr Leistung bei gleichzeitig geringerer Verzerrung. Das Konzept des POWERNODE bleibt sich auch in der neuesten Generation treu: BluOS inklusive der intuitiv bedienbaren BluOS Control-App steht als sehr flexible Streamingplattform bereit.

Anschlussauswahl

Die Anschlussbestückung besitzt digitale und analoge Eingängen inklusive HDMI eARC, bidirektionalem Bluetooth-Modul mit aptX und USB-C. Die Netzwerkintegration erfolgt via Ethernet oder per Dual-band WiFi (802.11ac). Es gibt neben Bewährtem auch Neuerungen, und diese umfassen nicht nur den von anderen Modellen her bekannten THX AAA-Kopfhörerverstärker, sondern auch die Option, direkt einen passiven Centerlautsprecher an den POWERNODE anzuschließen. Im 3-Kanal-Betrieb stellt der Verstärker immer noch großzügig bemessene 80 Watt pro Kanal bereit. Zusammen mit dem Subwoofer-Vorverstärkerausgang und der Möglichkeit, Bluesound Wireless-Streaming-Lautsprecher ins Setup einzubinden, kann man problemlos und schnell ein 5.1-Setup zusammenstellen. Geblieben ist das matte Finish des Gehäuses mit Touch-Glaspanel mit Näherungssensor sowe die fünf programmierbaren Quick-Presets. Der POWERNODE unterstützt, neben über 20 Streamingdienste via BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect sowie Qobuz Connect und ist Roon ready. Überdies ist er Dirac Live ready.

Der POWRNODE (N331) bei Bluesound

Canton GLE 80 S2

Auf dem Weg in unsere Redaktion ist der Canton GLE 80 S2 Standlautsprecher. Er fügt sich zwischen den kleineren Canton GLE 70 S2 und den größeren Canton GLE 90 S2 ein. Er ist in den Farbausführungen Schwarz Dekor und Weiß Dekor lieferbar und kommt auf einen Stückpreis von 649 EUR.

Rückseite mit Bassreflexöffnung

Der Dreiwege-Bassreflex-Lautsprecher ist mit einem 25 mm Hochtöner mit Aluminium Black-Membran, einem 174 mm Mitteltöner mit Aluminium Titan Black Membran und mit einem ebenfalls 174 mm messenden Tieftöner (identisches Membranmaterial wie beim Mitteltöner) ausgestattet. Er überträgt Frequenzen zwischen 23 Hz und 40 kHz und besitzt einen Wirkungsgrad von 89,5 dB (2,83V/1m). Die Musikbelastbarkeit geben die Hessen mit 280 Watt an, die Impedanz liegt bei 4 bis 8 Ohm. Mit einer Höhe von 99 cm, einer Breite von 19 cm und einer Tiefe von 30 cm erweist sich der Standlautsprecher als relativ schlank und kompakt. Wir sind gespannt, wie er sich akustisch bei uns schlagen wird.

Zusätzliche Informationen zur GLE 80 S2 finden sich bei Canton

Canton Reference 9 GS

Reference 9 GS

Die Canton Reference 9 GS Edition zum Paarpreis von 5.000 EUR, lieferbar in 4 Farben, wird von uns im Verlauf des März/April getestet. Eingebaut wird eine überarbeitete Frequenzweiche mit selektierten Mundorf-Komponenten (Mundorf MKP-Kondensatoren), die für eine überdurchschnittlich exakte Signalverarbeitung und eine über alle Maßen exakte Klangabbildung verantwortlich ist. Das diamantbeschichtete Hochtonsystem (DLC - Diamond Like Carbon) wird in der Reference 9 GS für maximal klare, transparente und zugleich homogene Hochtonwiedergabe verwendet. Der Hochtöner arbeitet in Verbindung mit der neu entwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Wave-Guide und „mechanisches Luftpolster“ fungiert. Wirkungsgrad sowie Bandbreite des Hochtonsystems konnten daher deutlich erhöht werden.

Rückseite

Extrem hochwertige, vergoldete und haltbare WBT-nextgen™-Anschlussklemmen kommen noch dazu. Die sonstigen Parameter sind mit denen der konventionellen Reference 9 identisch. Die Keramik-Membran-Technologie (BCT - Black Ceramic Tungsten) mit ihrem idealen Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis wird beim Chassis für den Mittel- und Tieftonbereich eingesetzt. Die Wave-Sicke 3.0 steht für enorme Hubbewegungen mit präzisem Ein- und Ausschwingverhalten, und die Room Compensation (+/- 1,5dB) sorgt eine akkurate akustische Anpassung. Der Bass-Guide im Sockel ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der tieffrequenten Signale. Das Gehäuse mit den edel wirkenden, geschwungenen Rundungen sowie den großen Kantenradien kann ein sehr homogenes Abstrahlverhalten realisieren. Canton setzt auf eine mehrschichtige Gehäusekonstruktion mit extrem kleinen Eigenresonanzen und gezielten inneren Versteifungen. Unter der Isolationsbodenplatte befinden sich PVD-beschichtete, CNC-gefräste Gerätefüße.

Mehr zur Reference 9 GS direkt bei Canton

clearaudio concept Signature

clearaudio concept (1.400 EUR, Laufwerk ohne Tonarm/Tonabnehmer, mit Satisfy Kardan Signature (1.500 EUR) und concept MC Signature-Tonabnehmer (1.400 EUR): Der Plattenteller des edel auftretenden Vinyl-Experten wird per geschliffenem Flachriemen von einem vollständig entkoppelten Gleichstrommotor angetrieben - im Sinne maximaler Störungsarmut. Für die korrekte angelieferte Spannung sorgt ein ausgelagertes und üppig dimensioniertes Netzteil. Als Tonarm kommt mit dem Satisfy Kardan Signature ein besonders hochwertiges Teil zum Einsatz, das den normalen, sonst bei den concet-Modellen gängigen Tonarm bei unserem Testmuster ersetzt

Satisfy Kardan Tonarm

So lagert er auf zwei Achsen, und extrem hochwertige sowie absolut langzeitstabile Saphirlagern aus der Schweizer Uhrenhandwerkskunst kommen hier zum Einsatz. Der concept MC Signature-Tonabnehmer ist minimalistisch gestaltet und weist einen Bor-Nadelträger auf. Eine Kanalabweichung von unter 0,5 beziehungsweise unter 0,3 Dezibel, 11 Ohm Systemimpedanz und ein Micro-Line-Abtastdiamant sind weitere Eigenschaften. Wir freuen uns auf einen Test eines weiteren Produkts aus der Erlangener Manufaktur, und ganz besonders darüber, dass das beliebte concept Laufwerk durch einen extra aufwändigen Tonarm und einen besonders klangstarken Tonabnehmer ergänzt wurde.

Informationen direkt bei clearaudio: Hier zum concept Signature Laufwerk, hier zum Satisfy Kardan Tonarm und hier zum concept MC Signature Tonabnehmer

clearaudio smart phono V2

Der kompakte, hochwertig verarbeitete Phonovorverstärker im minimalistischen Aluminiumgehäuse wird mit 750 EUR in Rechnung gestellt. Bis zu 54 dB Verstärkung bei 1 kHz sowie ein äußerst linearer Frequenzgang, so verspricht es der Hersteller, zeichnen das Gerät aus. Für den Einsatz in Verbindung mit einem MM- und einem MC-Tonanbemersystem stehen zwei separate Schaltungsdesigns zur Verfügung.

Mehr zum smart phono V2 beim Hersteller

DALI SONIK 9

Auf diesen Besuch in unserer Redaktion freuen wir uns schon: Die DALI SONIK 9, Paarpreis 2.398 EUR, kommt zum Test. Das Flaggschiff der neuen Serie der dänischen Manufaktur ist laut Hersteller auch für große Hörräume bestens geeignet. Wie alle anderen Lautsprecher der Serie, ist die große Standbox wahlweise in Natural Oak, Weiß, Esche Schwarz oder in Walnuss lieferbar. Bestückt ist der SONIK 9 mit dem DALI Hybrid-Hochtöner, bestehend aus Bändchen und Kalotte, sowie mit drei 7 Zoll-Clarity Cone-Chassis für den Mittelton- und den Bassbereich. So sieht man bereits optisch, dass sich hier einiges bewegen lässt.

Für die Preisklasse sehr aufwändiger Gehäuseaufbau

DALIs hauseigene SMC-Magnettechnologie kommt natürlich auch zum Einsatz. Das Gehäuse ist auch innen für diese Preisklasse sehr aufwändig aufgebaut. Der dänische Standlautsprecher stellt Frequenzen zwischen 34 Hz und 30 kHz dar, weist eine Empfindlichkeit von 90 dB (2,83V/1m) auf und ist als 2,5 + 0,5-Wege-Schallwandler konzipiert. Die Nominalimpedanz beträgt 4 Ohm.

Mehr zur SONIK 9 findet sich bei DALI

EPOS ES-7N

EPOS ES-7N

EPOS-Lautsprecher sind unter HiFi-Kennern aufgrund ihrer enormen akustischen Leistungsfähigkeit äußerst beliebt und beinahe ständig im Gespräch. Auch wir starten nun mit einem EPOS-Test durch und wollen gleich zeigen, dass EPOS-Qualität beileibe nicht zu teuer bezahlt werden muss. Der kompakte Zweiwege-Regallautsprecher ES-7N kommt in den Gehäusefarben Orange Matt, Nussbaum, Weiß matt und Schwarz matt auf faire 1.999 EUR Paarpreis. Er ist bestückt mit einem 130 mm messenden Tief-/Mitteltöner, der über eine enorm belastbare 35 mm Schwingspule und einen Hybrid-Magneten (Ferrit und Neodym) verfügt.

Sorgfältig konstruiertes Gehäuse

Der spritzgegossene Konus mit variabler Dicke und Mica-Füllung sorgt für enorme Klarheit und Impulstreue. Dem Tief-/Mitteltöner zur Seite steht ein 28 mm großer Hochtöner mit Aluminium/Keramik-Kalotte ohne Ferrofluid. Frequenzen zwischen 48 Hz und 28 kHz kann der ES-7N darstellen, die Impedanz liegt bei 4 Ohm (Minimum: 3 Ohm bei 15 kHz).

Mehr zum ES-7N bei IDC Klaassen/EPOS

Eversolo Play

Der Eversolo Play wird zum Preis von 699 EUR angeboten und und präsentiert sich als kompakter, schick auftretender Stereo-Streamingverstärker. Mit CD-Laufwerk ist er als Eversolo Play CD-Edition für 799 EUR zu haben. Der Eversolo play kommt im CNC-gefrästen Aluminium-Unibody-Gehäuse daher und ist er mit einem leistungsstarken AK4493 DAC-Chip ausgestattet. Der eingebaute Class-D-Verstärker liefert eine Ausgangsleistung von 60 W an 8 Ω und 110 W an 4 Ω . Er ist kompatibel zu zahlreichen Musik-Streaming-Plattformen, einschließlich Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, TuneIn Radio, Deezer und Amazon Music. Zudem ist er Roon ready und Multiroom-fähig.

Die Rückseite mit der Anschlussbestückung. Auch HDMI-ARC ist vorhanden

Der Eversolo play bietet sowohl drahtloses Streaming als auch Zugriff auf die Netzwerk-Cloud, einschließlich UPnP und WebDAV, und bietet sofortigen Zugriff auf lokale NAS- oder Cloud-Speicher, um mühelos eine personalisierte Musikbibliothek zu erstellen. Der Eversolo play setzt zudem auf ein selbst entwickeltes Bibliotheksverwaltungssystem für eine plattformübergreifende Verwaltung von Musikdaten. Zum Ausstattungumfang gehört auch eine Raumkorrektur-Funktion, die das Mikrofon des Smartphones zur Datensammlung nutzt. Auch die Verwendung eines externen USB-Mikrofons ist möglich..

Mehr Informationen zum Eversolo Play

Eversolo SE100

Eversolo SE100

Als ideale Ergänzung zum Eversolo Play und zum Eversolo Play CD Edition bietet Eversolo seit kurzer die kompakte, quadratisch geformte und durch aus der Masse der Regalboxen hervorstechende passive Lautsprecherbox SE100 an. Der Paarpeeis der ausschließlich in Schwarz lieferbaren Konstruktion liegt bei überschaubaren 499 EUR.

Hochwertige Frequenzweiche

Das Gehäuse besteht aus hochdichtem MDF, als Chassisbestückung stoßen wir auf eine 25 mm-Seidenkalotte mit Neodym-Antrieb und einen rund 14 cm messenden Papierkonus-Mitteltöner. Eversolo hat passend zum Gesamtkonzept auch eine eigene, BLACKEDGE CORE genannte Frequenzweiche eingebaut. Darüber hinaus sind die Boxen nach Angaben des Herstellers kompatibel zu IKEA KALLAX-Regalen. Zum Lieferumfang gehört auch eine magnetische, akustisch nahezu vollständig transparente Frontbespannung

Hier finden sich mehr Informationen zu den Eversolo SE100

GGNTKT M1

GGNTKT M1

Test erfolgt voraussichtlich im April: Der Aktivlautsprecher mit externer Elektronik GGNTKT M1/M1 S kommt auf Setpreise ab 8.475 EUR und bietet 119/121 dB Spitzenpegel sowie äußerst geringe Verzerrungen (THD kleiner als 0,3 Prozent, bei 90 dB/1m). Die 140 Grad x 100 Grad frequenzneutrale Abstrahlung ist ein weiteres Merkmal. Der 2,5 Wege-Schallwandler ist für kurze bis mittlere Hördistanzen in allen Hörumgebungen ausgelegt und besitzt, in Abhängigkeit vom gerade aktiven Preset (hier kann man verschiedene Presets definieren), eine kardioide Abstrahlung im Bassbereich bis 200 Hz.

Externe Elektronik

GGNTKT setzt auf absolut zeitgemäße DSP-Technik mit FIR-Filtern. Es gibt dieses Modell wahlweise mit 280 Watt- oder 420 Watt Class-D-Verstärkern in externen Gehäusen. Das Model M1/M1S ist flach gehalten und besitzt rückseitig zwei Basschassis. Insgesamt stellen ein 65 mm Ringmembran-Kompressionstreiber und 3 jeweils 170 mm messende Tiefmitteltöner die Bestückung dar. Auch bei der M1/M1S ist die Elektronik in einem externen Gehäuse untergebracht. Die Lautsprechergehäuse werden sorgfältig gefräst und in Handarbeit veredelt. Als großen Vorteil führt der Hersteller die vielfältigen Möglichkeiten zur Aufstellung an - ganz gleich, ob wandnah oder frei im Raum, die Performance ist stets auf hohem Level. Auch farblich zeigt man sich bei GGNTKT flexibel. Als Standardfarben stehen Reinweiß und Graphitschwarz zur Verfügung. Sonderfarben und Sonderlackierungen beinhalten Stahlblau, Anthrazitgrau, Reinorange und Goldgelb sowie Azursilberblau Metallic plus Nachtviolett metallic. Ebenfalls sind Blenden in unterschiedlichen Farben für die externe Elektronik erhältlich.

Mehr zum Model M1 gibt es bei GGNTKT

