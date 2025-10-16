TEUFEL Special: ROCKSTER NEO in der Fender x Teufel-Edition - bester Klang trifft auf exklusive Optik

Der außergewöhnlich klangstarke Teufel ROCKSTER NEO ist auch in einer optisch besonders exklusiven Fender x Teufel-Edition für 899,99 EUR erhältlich.

Der Fender x Teufel ROCKSTER NEO beeindruckt wie auch der ROCKSTER NEO im orginalen Teufel Design durch einen Schalldruckpegel von maximal 130dB und ist damit perfekt auch für lange Party-Abende geeignet. Dabei entpuppte sich der große, hochwertig verarbeitete Bluetooth-Lautsprecher keinesfalls als oberflächlicher Pegelmeister. In unserem ausführlichen Test des normalen Modells konnte sich der ROCKSTER NEO mit seinem homogenen, kraftvollen sowie dynamischen Sound bestens in Szene setzen und empfiehlt sich damit auch durchaus für anspruchsvollere akustische Jobs.

Besonders edle Fender x Teufel Edition

Die enormen Pegel des Fender x Teufel ROCKSTER NEO werden mittels einem langhubigem 300-mm-Tieftöner und vorgesetztem Kompressionshochtöner mit Constant-Directivity-Waveguide erzielt. Die Treiber sind extrem hoch belastbar und trotzdem in der Lage, sauber und klar aufzuspielen. Weiterer Pluspunkt: Der Fender x Teufel ROCKSTER NEO spielt nicht nur kraftvoll im Bassbereich und ist überaus pegelfest, zugleich ist auch der maximal mögliche Tiefgang hervorragend.

Erstklassige Akkulaufzeiten

Häufiger hindern eher durchschnittliche Akkulaufzeiten interessierte Anwender am Kauf. Nicht so beim Fender x Teufel ROCKSTER NEO: 36 Stunden Laufzeit bei 70 dB gemessen nach IEC-Norm, und enorme 56 Stunden im Eco-Modus - das sind schon Ansagen. Möglich wird all dies mittels eines bei Bedarf schnell wechselbaren Hochleistungs-Akkus mit Tiefentladeschutz. Auch eine Schnellladefunktion ist vorhanden, und der Netzbetrieb ist ohne Akku möglich.

Zu steuern ist der Fender x Teufel ROCKSTER NEO bequem über die Teufel Go App.

Steuerbar über die Teufel Go-App, in der es auch zahlreiche Klang-Presets gibt

In der Teufel Go App findet man beispielsweise verschiedene Klang-Modi, kann sich ebenso aber auch selbst ein Preset erstellen.

Weitere Einstellungen in deer App

Auch eine Bedienungsanleitung, ein Auto-Off-Timer und die Information über den aktuellen Akkustand sind über die Teufel Go-App abrufbar.

Die weitere Ausstattung des Fender x Teufel ROCKSTER NEO umfasst Bluetooth mit AAC, die lippensynchrone Wiedergabe, Google Fast Pair sowie eine praktische Multipoint-Funktion. Hier kann man Smartphones gleichzeitig verbinden und von beiden Tracks nacheinander wiedergeben. Für große Installationen ist Party Link interessant: Kabellos können bis zu 100 Fender x Teufel ROCKSTER NEO, MYND, ROCKSTER CROSS 2 oder ROCKSTER GO 2 verbundenn werden. Die Funktion Party Link Stereo verbindet kabellos zwei Fender x Teufel ROCKSTER NEO als Stereo-Set, und zu guter Letzt sorgt Party Link Wired für die Option, per Kabel zwei Fender x Teufel ROCKSTER NEO als Stereo-Set oder bis zu 10 ROCKSTER oder ROCKSTER AIR 2 zu verbinden.

Geschützt gegen Wasser

Bis ins Detail robust und langzeitstabil

Dass der Fender x Teufel ROCKSTER NEO überaus robust ist, verdeutlichen sein IP44-Zertifikat und der stabile Aufbau mit gummierten Ecken. Praktisch ist die USB-C-Powerbank-Funktion, und dank des 35-mm-Stativflanschs ist es einfach, den Hochleistungs-Bluetooth-Lautsprecher auf ein Stativ zu stellen.

Rückseite

Wie sieht es mit den Verbindungsoptionen zusätzlich zu Bluetooth aus? Hier wurden zwei XLR-Kombo-Eingänge verbaut, die für Mikrofone, Instrumente und Line-Signale ausgelegt sind - und das Beste: Sie sind kombinierbar mit Bluetooth-Quellen, ohne dass für die Ansteuerung ein externes Mischpult erforderlich wäre.

Unser Fazit

Wer im trendigen, hochwertigen Style seine Partys feiern oder einfach extrem laut Musik genießen möchte, ist beim Fender x Teufel ROCKSTER NEO an der richtigen Adresse. Der große Bluetooth-Speaker lässt sich trotz seiner enormen Leistungsfähigkeit noch gut transportieren, glänzt mit extrem robuster Verarbeitung und mit langen Akkulaufzeiten. Darüber hinaus ist der Akku wechselbar. Mit seinem nachdrücklichen, enorm dynamischen Klang ist der Fender x Teufel ROCKSTER NEO immer die richtige Wahl, wenn man Musik nicht nur einfach hören, sondern auch erleben möchte.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel, Carsten Rampacher

Datum: 16. Oktober 2025