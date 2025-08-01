TEST: Soulnote A-2 - Puristischer, qualitativ erstklassiger japanischer Klangkünstler?

Der rein analog arbeitende Stereo-Vollverstärker Soulnote A-2 ist zu einem Kaufpreis von 6.990 EUR in schwarzer oder silberner Ausführung zu erwerben. Im wirklich streng genommenen Sinne handelt es sich hier um eine geregelte Endstufe. Extrem puristisch im Aufbau, für eine erstklassige, reine Signalverstärkung.

Der A-2 von Soulnote ist für HiFi-Fans die richtige Wahl, die möglichst wenige oftmals überflüssige Details, dafür jede Menge reinen, klaren Klang wünschen. Die japanische Firma Soulnote wurde im Jahre 2004 von ehemaligen Marantz-Mitarbeitern gegründet, beschäftigt aktuell rund 50 Menschen und offeriert stets eine Vielzahl an eigenen, speziellen Technologie für maximal unverfälschten Sound bei ihren Produkten. Daher setzt Soulnote auch beim hier diskutierten Vollverstärker A-2 auf klare Prinzipien, die besagen: Keine Gegenkopplung und keine den Klang beeinflussenden Filterschaltungen. Der A-2 bringt keinen dedizierten Phonoeingang und daher auch keine eingebaute Phonostufe mit. Wie eingangs erwähnt, haben wir hier praktisch eine geregelte Endstufe vor uns, die durch maximal reine Klangverstärkung, absolute Souveränität und Langzeitstabilität überzeugen möchte.

Technik

Der Soulnote A-2 ist trotzdem für viele Anwendungsfälle geeignet: Stereo-Vor-Hauptverstärker, BTL monauraler Vor-Hauptverstärker, Bi-Amp Mono-Vorverstärker, Stereo-Endverstärker, BTL monauraler Leistungsverstärker, oder monauraler Bi-Amp-Endverstärker.

Das gesamte Innenleben präsentiert sich als extrem konsequent und hochwertig aufgebaut, nirgendwo finden sich störende Unsauberkeiten wie schlecht verlegte Kabel. Alles wirkt wie für die Ewigkeit gemacht, die Qualität der Bauteile ist hoch.

Aufbau innen

Erstklassig abgestimmte, diskrete Non-NFB-Kanäle und ein symmetrisches Dämpfungsglied mit Relais-Schaltung (zur Lautstärkeregelung) sprechen für den A-2.

Für enorme Hochwertigkeit stehen auch das 4-lagige Board mit 70 Mikrometer dicker Kupferfolie, die kontaktlose Verkabelung, der effektiv arbeitende schornsteinartige Kühlkörpern sowie vier parallel geschaltete Hochgeschwindigkeits-Transistoren (2SC2837/2SA1186).

Ausgangstransistoren

Die Ausgangstransistoren wurden mit Hilfe eines Spezialgeräts ausgewählt und gepaart, das den Vbe-Stromwert misst und zugleich jeden Einfluss durch steigende Temperaturen in den Ausgangstransistoren vermeidet. Die optimale Abstimmung der vier parallel geschalteten Leistungstransistoren ermöglicht ein enormes Leistungspotential, das von den angeschlossen Lautsprechern genutzt werden kann. Zudem ist auch bei beachtlichem Leistungsabruf noch eine akkurate, feinauflösende Akustik garantiert.

Der Transformator im Detail

Die überdimensionierte Stromversorgung wird von einem riesigem 600 VA-Ringkern-Trafo mit vielen Wicklungen dominiert. An Leistung stehen 2 x 100 Watt (8 Ohm) und 2 x 200 Watt (4 Ohm) bereit, im BTL MONO 8 Ohm Betrieb warten 400 Watt.

Anschlüsse

An Anschlüssen steht Folgendes bereit:

Hochwertige Anschlusssektion

Cinch- und XLR-Beschaltung

Sehr robuste, langzeitstabile Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse stehen unten in der Mitte der Rückseite bereit. Darüber gruppieren sich auf dem Weg nach oben jeweils drei Paar analoge Cinch- und XLR-Stereoanschlusspaare - aber nicht Cinch-XLR zusammen und pro Eingang wählbar, sondern in Form von sechs separaten, voneinander unabhängigen Eingängen, sodass auch größere Zuspielerparks angeschlossen werden können. Auf der Rückseite, von hinten aus gesehen links, sind auch die Auswahl-Kippschalter für die Einsatzmöglichkeiten des Soulnote A-2 zu finden: Umschalter Pre/Main-Amp - Power Amp (für den Einsatz als reine Endstufe) sowie Bi-Amp - BTL sowie Mono - Stereo.

Verarbeitung außen/Fernbedienung

Optik mit hohem Wiedererkennungswert. Hier die beiden relativ kleinen, gleichförmigen Drehregler für Quellwahl (links) und Lautstärke

Rechte Seite im Detail

Und hier die linke Seite

Optisch besitzt auch der A-2 einen enorm hohen Wiedererkennungswert. Die charakteristische Konstruktion mit Aluminiumplatten unterschiedlichen Querschnitts, komplett ohne Verklebung, sowie aufwändige Spikes, die die Netzteiltransformatoren auf direktem Wege erden, sind hier nennenswerte Merkmale.

Der A-2 besitzt ein kleines Display in Rot vorne, es wirkt mit seiner groben Auflösung etwas antiquiert und zeigt die Lautstärke an. Vorne finden sich zwei gerasterte und relativ kleine Drehregler für Eingangswahl und Lautstärke, die trotz ihrer geringen Größe hochwertig in der Hand liegen. Das Soulnote-Markenlogo vorne zwischen den beiden Drehknöpfen, unterhalb des bereits erwähnten Displays. Der Deckel des A-2 präsentiert sich aufwändig gestaltet, für eine effektive Wärmeabfuhr, er sieht aber auch gut aus.

Aufwändig konstruierter Deckel

Das gesamte Finish wirkt sehr hochwertig gemacht, während die optische Auslegung, was Ästhetik und Wirkung betrifft, schon Geschmackssache ist - man mag es oder aber nicht. Da gibt es zahlreiche Konkurrenten, die weniger polarisieren dürften.

Mitgelierfere System-Fernbedienung

Im Lieferumfang enthalten ist darüber hinaus eine stabförmige, hochwertig auftretende Fernbedienung, deren Tastendruckpunkt prima ist.

