TEST-REFRESH: Teufel Ultima 25 Aktiv - klanglich starkes Master-/Slave-Aktivlautsprecher-Ensemble für weniger als 500 EUR

Mit lediglich 499,99 EUR schlägt das Teufel Ultima 25 Aktiv-Set derzeit zu Buche. Nicht viel Geld für einen überragenden Gegenwert. Denn die wahlweise in Pure White oder Night Black erhältlichen Zweiwege-Boxen, die nach dem Master-Slave Prinzip arbeiten und konventionell per Kabel miteinander verbunden werden, bringen eine nahezu lückenlose Ausstattung mit und lassen sich dank Teufels Effekt-Lautsprechern und zahlreichen T-Subwoofern auch zu einem Mehrkanal- oder zu einem 2.1-Set ausbauen.

Im Dezember 2023 haben wir das Set im großen Test gehabt und checken nun: Ist es immer noch "eine Versuchung wert"?

Anschlüsse an der Master-Box

Die Ausstattung ist nach wie vor tadellos. Ganz gleich, ob HDMI-ARC für die direkte Verbindung mit dem Smart-TV, moderner digitaler DAB/DAB+ Radiotuner, klassischer FM-Tuner oder Bluetooth 5.0: Beim Teufel Ultima 25 Aktiv-Set findet jeder das Ausstattungsmerkmal, was er zuvor gesucht hat. Bluetooth-seitig werden AAC und aptX unterstzützt, und auch andere Zuspieler finden dank USB-X, optischem Digitaleingang und einem AUX-Analog-Eingang schnell Zugang zum Ultima 25 Aktiv-Ensemble. Sämtliche Anschlussterminals sind an der Masterbox zu finden. Das Lautsprecherkabel, um den Masterlautsprecher mit der Slave-Box zu verbinden, befindet sich erfreulicherweise direkt im Lieferumfang - so kann das Plug&Play-Prinzip umgehend nach dem Kauf umgesetzt werden.

Dolby Digital und die Teufel-Eigenentwicklung Dynamore Virtual Center erhöhen den praktischen Nutzwert weiter.

Anzeige



Sauberes Finish

Hochtöner

Tief-/Mitteltöner

Beide Boxen sind tadellos verarbeitet und weisen optisch gut passende Abdeckungen für die Chassis auf. Bestückt sind die beiden Schallwandler mit einem 25 mm messenden Hochtöner inklusive Phase-Plug und Waveguide sowie mit einem 165 mm Tiefmitteltöner mit Fiberglasmembran und Phase-Plug. Die Verstärkerleistung, die von einem digitalen Class D-Verstärker bereitgestellt wird, liegt bei 2 x 50 Watt. Das reicht locker auch für den mittelgroßen Hörraum aus.

Elektronik

Im Inneren ist die gesamte Elektronik sauber arrangiert, auch hier demnach keine Verarbeitungs- und Qualitätsmängel.

Anzeige



Display

Touch-Slider

Fernbedienung

Was uns sehr gut gefällt: Teufel gönnt dem Masterlautsprecher ein ausgezeichnet darstellendes OLED-Display, über das sich zusammen mit den Bedienelementen auch die Menü-Funktionen steuern lassen. Auch drei Favoritentasten finden sich, sodass man die bevorzugten DAB- und FM-Sender dort ablegen und schnell darauf zugreifen kann. Ein elementares Bedienelement befindet sich in Form eines Touch-Sliders auf der Oberseite des Master-Speakers - und mittels des Touch-Sliders kann man beispielsweise die Wiedergabe pausieren, Titel skippen oder aber die Mute-Funktion aktivieren. Auch die Anpassung des Lautstärkepegels ist mittels dieses multifunktionalen Bedienelements möglich.

Anzeige



Eine für diese Preisklasse wirklich gute Fernbedienung liefert Teufel auch mit. Sie besitzt zwar einige Tasten, diese sind aber übersichtlich angeordnet, und die Fernbedienung liegt tadellos in der Hand.

Akustisch haben wir in Anbetracht des Kaufpreises gar nicht so viel erwartet - doch die Ultima 25 Aktiv gefallen mit einer richtig guten akustischen Leistungsfähigkeit. Kräftige Bässe - man braucht keinesfalls zwingend zusätzlich einen aktiven Subwoofer - treffen auf eine klare sowie fundierte Gesamtwiedergabe. Stimmen, ganz gleich, ob männlich oder weiblich, trifft unser Teufel-Set ausgezeichnet, auch bei durchaus höherem Pegel. Durch die runde, in sich stimmige Gesamtauslegung kommt das Ultima 25 Aktiv-Set mit praktisch jedem Musikstil zurecht, und dank der Class D-Endstufe, die deutlich höhere Reserven bereithält, als man spontan annimmt, ist auch die Filmtonwiedergabe kein Problem.

Top-Klang, reichhaltige Ausstattung, der Kaufpreis ist dafür sehr fair

Insgesamt, so lautet auch beim Test-Refresh unser klares Fazit, bietet das Ultima 25 Aktiv-Ensemble einen nahezu optimalen Gegenwert für den Kaufpreis von nicht einmal 500 EUR (Stand: 31.07.2024). Die Ausstattung ist umfangreich und praktisch, der Klang ist nachdrücklich und klar. Mit einer soliden Verarbeitung können die Boxen ebenfalls aufwarten.

Test-Refresh: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 06. August 2024

Anzeige

