XXL-TEST: Teufel Ultima 25 Aktiv - Master-/Slave-Set mit HDMI ARC, DAB+/FM-Tuner und Bluetooth 5.0

Aus dem Hause Lautsprecher Teufel kommen unsere neuesten Kandidaten für einen Einzeltest, und zwar in Form der brandneuen Ultima 25 Aktiv. Das Master-/Slave-Set, bestehend aus aktiver Master und passivem Slave, ist für einen Kaufpreis von 549,99 EUR direkt im Onlineshop von Teufel oder in einen der zahlreichen Flagshipstores des Herstellers erhältlich. Die Schallwanlder sind in den attraktiven Farben Pure White sowie Night Black erhältlich. Zudem lassen sich die Aktivlautsprecher mit den kabellosen EFFEKT 2 und EFFEKT Rears und Subwoofer T 8, T 10 oder T 4000 Wireless für echten Surround Sound erweitern.

Ultima Schriftzug an der Schallwand

Neben einer klassischen Bluetooth-Verbindung in der Version 5.0 mit aptX und AAC, steht, wie oben schon erwähnt, ein integrierter DAB+/FM-Tuner auf der Ausstattungsliste. Weitere Zuspieler können via USB-C, optischen Digitaleingang sowie AUX direkt am Master-Speaker angeschlossen werden. Für eine komfortable Einbindung eines TVs steht ein HDMI-Anschluss, inklusive ARC-Unterstützung, zur Verfügung.

Durch die kompakten Abmessungen von 365 mm Höhe, einer Breite von 215 mm und einer Tiefe von 250 mm eignen sich die Lautsprecher perfekt für den Einsatz auf einem Sideboard oder im Wohnzimmer, direkt neben dem TV-Gerät z.B. auf einem langen Lowboard.

Die Teufel-Schallwandler arbeiten nach dem Master/Slave-Prinzip und agieren kabelgebunden. Im Lieferumfang ist dafür ein Lautsprecherkabel enthalten.

Frontansicht des Masterlautsprechers

In diesem Abschnitt möchten wir uns den Masterlautsprecher genauer ansehen, der über die Elektronik sowie die Anschlussvsektion verfügt.

Tadellose Detailverarbeitung

Die Gehäuse der Ultima 25 Aktiv sind aus mitteldichten Holzfaserplatten, kurz MDF, gefertigt und mit einer Folierung veredelt. Die Verarbeitung ist wieder sehr gut und scharfe Kanten oder unsaubere Übergänge sind an unseren Testsamples nicht vorhanden. Die Treibereinheiten in der aufgesetzten Schallwand werden von einem Kunststoffrahmen mit schwarzem Akustikstoff effektiv vor Fremdeinwirkung geschützt. Das Gewebe ist sauber aufgebracht und sitzt fest. Befestigt werden die Abdeckungen mit Kunststoffstiften, die in die Halterung in der Schallwand eingesteckt werden. Dadurch sitzen die Abdeckungen bombenfest, werden die Lautsprecher aber ohne Abdeckungen betrieben, sind die Aufnahmen in der Schallwand immer sichtbar.

Rückseite der Lautsprecherabdeckung

Haltestifte der LS-Abdeckung

.... sowie dazugehörige Aufnahme in der Schallwand

25-mm-Hochtöner mit Phase-Plug und Waveguide

Das Zwei-Wege-System der Teufel Ultima 25 Aktiv besteht aus einem 25-mm-Hochtöner mit Phase-Plug und Waveguide, welcher einen detaillierten Klang liefern soll, so verspricht es der Hersteller. Der Mittel- sowie der Tieftonbereich wird von einem 165 mm Tiefmitteltöner aus Fiberglas mit Phase-Plug umgesetzt. Angetrieben werden die beiden Lautsprecherchassis von einem Class D Verstärker mit 2 x 50 Watt, eine in dieser Preisklasse gängige Leistung. Den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 41 - 20000 Hz an.

165 mm Tiefmitteltöner aus Fiberglas mit Phase-Plug

.... sowie in der Detailansicht

Innenleben des aktiven Lautsprechers, Teil 1

Innenleben des aktiven Lautsprechers, Teil 2

Display an der Front des Masterlautsprechers

Am Hauptlautsprecher befinden sich ein OLED-Display, das über den Eingang, den derzeit abgespielten Titel und vieles mehr, via Laufschrift informiert. Das hochauflösende Display ist dimmbar und kann hervorragend abgelesen werden. Zudem verfügt der Schallwandler über ein umfangreiches Menü, in dem sich zahlreiche Parameter verändern lassen, dies wird ebenfalls im OLED-Display angezeigt. Die Displayanzeige lässt sich zudem auf die eigenen Bedürfnisse verändern.

Bedienelemente am Masterspeaker Teil 1

Für eine Steuerung direkt am Speaker verfügt der Hauptakteur unserer Kombo über zahlreiche Bedienelemente. Links neben dem Display platziert, finden wir den On/Off-Button fürs Ein- sowie Ausschalten der Speaker. Darauf folgt ein Taster für die Eingangswahl sowie der Bluetooth-Knopf. Mit diesem wird der Eingang Bluetooth ausgewählt sowie das Bluetooth-Pairing gestartet.

Auf der rechten Seite der Frontblende befinden sich drei Favoritentasten, mit der sich bevorzugte DAB+/FM-Sender direkt abspeichern und abrufen lassen.

Bedienelemente am Masterspeaker Teil 2

.... sowie Touch-Slider auf der Gehäuseoberseite

Ein zentrales Bedienelement befindet sich noch auf der Oberseite des aktiven Lautsprechers. Das von Teufel Touch-Slider getaufte Tool verfügt über zahlreiche Funktionen. Wird der mittlere Berührungspunkt betätigt, wird die Wiedergabe pausiert oder gestartet sowie eine Stummschaltung aktiv. Die beiden äußeren Berührungspunkte werden für ein Skippen zum vorherigen bzw. darauffolgenden Titel genutzt. Werden diese Berührungssensoren bei der DAB+/FM-Wiedergabe betätigt, wird der vorherige oder darauffolgende Sender ausgewählt. Zwischen dem linken und den mittig sitzenden Touchsensor, befindet sich ein weiteres Element. Für ein Verringern der Lautstärke muss eine Berührung sowie ein "sliden" nach links erfolgen. Soll die Lautstärke erhöht werden, sitzt zwischen dem mittleren und dem rechten Element, ebenfalls ein "Slider". Für eine Erhöhung der Lautstärke muss eine Berührung, sowie ein Wischen nach rechts erfolgen. Der Touchslider kann über das Hauptmenü aktiviert sowie deaktiviert werden.

Im Lieferumfang befindliche Remote

Für eine komfortable Bedienung der Ultima 25 Aktiv aus der Ferne befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung. Der Handsender besteht aus schwarzem Kunststoff und ist mit grauen Bedienelementen versehen. Erfreulicherweise handelt es sich beim Signalgeber nicht um eine Remote im Scheckkartenformat - das wirkt immer sehr billig, und der Bedienkomfort ist auch nicht optimal. Hier hat sich Teufel - völlig richtig - für eine "vollwertige" Fernbedienung entschieden. Im oberen Teil befinden sich Taster, für das ein- sowie ausschalten der Lautsprecher, eine Mute-Schaltung sowie Taster für die umfangreiche Eingangswahl. Eine Etage tiefer untergebracht sind die Favoritentasten, mit der sich DAB+/FM-Lieblingssender direkt abspeichern und abrufen lassen. Mittels des "Licht" Button, kann die Helligkeit des Displays verändert werden. Weiter geht es mit den grauen Bedienelementen, im Mittelteil der Remote. Der obere sowie untere Taster werden für ein Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke benutzt. Die Button links und rechts im Steuerkreuz, werden für die Senderauswahl sowie ein Skippen von Musiktiteln verwendet und im Mittelteil sitzt der Play/Pause-Knopf.

Ebenfalls lässt sich mit dem Handsender der Bass- sowie Hochtonbereich der Schallwandler anpassen. Kommen wir nun zu den Sound-Settings der Ultima 25 Aktiv. Durch Betätigen der Mode-Taste stehen die Klangoptionen Musik, Sprache, Film und Nacht zur Auswahl. Rechts daneben befindet sich Dynamore Virtual Center Taste, für eine bestmögliche Sprachverständlichkeit sowie der Button Upmix.

Die Taster haben allesamt einen knackigen Druckpunkt und der Signalgeber liegt gut in der Hand.

Die Rückseite der aktiven Ultima 25 Aktiv

Wenden wir uns nun der Rückseite des Hauptlautsprechers zu. Die Rückseite des Schallwandlers ist mit dem gleichen Material wie die Seitenwangen beschichtet. Im oberen Teil befindet sich zudem ein integriertes Bassreflexrohr und eine Etage tiefer sitzt die Anschlusssektion des Aktivlautsprechers. Hier finden wir zunächst den Anschluss für die, im Lieferumfang enthaltene DAB+ Antenne. Links daneben befinden sich der USB-C Eingang, der für weitere Zuspieler wie z.B. Notebook und Co. genutzt werden kann und darunter befindet sich die HDMI Buchse, mit der sich ein TV einbinden lässt. Dank ARC können Inhalte vom TV direkt auf den Ultima 25 Aktiv wiedergegeben werden. Zudem folgen ein optischer Digitaleingang sowie zwei Cinch Buchsen für weitere Zuspieler.

Abschließend untergebracht sind in der Anschlusssektion noch die beiden Lautsprecherklemmen für die Verbindung zum passiven Lautsprecher, sowie der Stromanschluss.

Anschlusssektion im Detail Teil 1

... sowie Teil 2

Sauber integriertes Bassreflexrohr

Die Rückseite des passiven Lautsprechers

Kommen wir nun zur Rückansicht des passiven Lautsprechers. Wie bei einer Master/Slave-Kombination üblich, verfügt der passive Part unseres Sets lediglich über Lautsprecherklemmen zur Verbindung zum aktiven Lautsprecher.

Links der aktive Part unserer Kombo und rechts daneben der Passivlautsprecher

