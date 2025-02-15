TEST-REFRESH: Teufel Over-Ear-Kopfhörer Real Blue Pro - der Klang- und Ausstattungs-Champion aus Berlin

Schon vor geraumer Zeit hatten wir den Teufel Hightech-Over-Ear-Kopfhörer Real Blue Pro im Test. Ausgestattet mit Bluetooth, moderner aktiver Geräuschunterdrückung, Funktion zur Einmessung des Gehörs und kompletter App-Steuerung, ist dieses kompakte technische Meisterwerk aktuell in Teufels Online-Shop oder in den Flagship-Stores für schmucke 249,99 EUR in den Farbvarianten Night Black oder Titanium Grey zu haben - bei 28 Prozent aktueller Ersparnis (ursprünglicher Preis: 349,99 EUR) lohnt es sich umso mehr, zuzugreifen.

Schwarze Ausführung

Ideal eignet sich der auch dank der Ohrpolster mit Memory-Schaum extrem komfortable Over-Ear-Kopfhörer beispielsweise für Frequent Traveller - hilfreich, um zum Beispiel die Ansagen am Airport allzeit gut zu verstehen, obwohl man der Lieblings-Playlist lauscht, ist der integrierte Transparenzmodus. Mit in drei Intensitätsstufen regelbarer aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung, die übrigens vorzüglich arbeitet, sind sehr respektable 44 Stunden Akkulaufzeit möglich. Ist ANC ausgeschaltet, sind es sogar bis zu 56 Stunden - da kann die Flugreise auch mal länger dauern. Weiterhin hat man die Option, den Real Blue Pro auch kabelgebunden im passiven Modus zu verwenden. Dafür, dass man immer einen räumlich intensiven, aber zugleich authentischen Klang genießen kann, zeichnet sich das von Teufel selbst entwickelte und zur Serienreife gebrachte Dynamore Headphone verantwortlich. In allen unseren Testreihen nahmen wir eine echte wirkende, luftige Räumlichkeit wahr.

Solides Case

Real Blue Pro im Case

Sehr bequemer Sitz - hier eine Ohrmuschel von innen

Präziser Verstellmechanismus

Was gibt es zu einem unserer absoluten Teufel Lieblingsprodukte, in dessen Lieferumfang sich auch ein stabiles Transport-Case befindet, noch zu schreiben? Belastbare 44 mm messende HD-Treiber stellen die solide Basis für einen exzellenten Klang dar. Wie wir bei allen getesteten Titeln ganz unterschiedlicher musikalischer Genres klar heraushören konnten, erzeugt der Real Blue Pro grundsätzlich ein präzises und standhaftes Bassfundament, eine fein gestaffelte Stimmwiedergabe und klare, transparente, aber nie schrille oder metallisch wirkende Höhen.

Verschiedene DSP-Modi können über die App abgerufen werden, auch ein eigenes Preset ist möglich

Wer den Klang individuell anpassen möchte, dem stehen zahlreiche DSP-Betriebsarten zur Verfügung.

Integrierte Anleitung

Die Teufel-App ist einfach in der Handhabung und enthält zum Beispiel auch eine Kurzanleitung, die in einzelne, klar nachvollziehbare Schritte unterteilt ist.

ShareMe wird auch erklärt

Zudem ist "Share Me" an Bord, mit dieser Funktion kann Musik geteilt und auf zwei Real Blue Pro gleichzeitg gehört werden. Auch dieses Feature lässt sich über die App aktivieren, hinzu kommt, dass man App-intern auch die Belegung der Touch-Flächen außen an den Ohrmuscheln festlegen kann.

Man sollte sich an einem komplett ruhigen Ort befinden

Key Feature des Real Blue Pro ist klar die personalisierte Klanganpassung, die von den renommierten Experten von Mimi Hearing Technologies entwickelt wurde. Für jeden Hörer kann ein eigenes, optimal abgestimmtes Klangprofil erstellt werden. Hier ist es als erstes wichtig, einen ruhigen Ort zu finden, damit keine Fremdgeräusche die Einmessung des Gehörs stören können. Am Smartphone sollte man die "Nicht stören"-Funktion aktivieren, damit während der Einmessung keine Anrufe oder Nachrichten eingehen. Zudem werden sämtliche den Klang beeinflussende Audioeffekte wie z.B. DSP-Modi deaktiviert.

Beide Ohren werden nacheinander getestet

Dann wird die Lautstärke eingestellt, und bevor es zum eigentlichen Gehör-Check geht, kann man sich probeweise anhören, wie die Prozedur abläuft, und einen kompletten Übungslauf durchführen, damit man später weiß, wie sich das Einmessen verhält. Dann wird im "richtigen" Test erst das linke und anschließend das rechte Ohr eingemessen.

Man kann die Stärke und die Ausprägung der Klanganpassung bestimmen

Nach erfolgtem Test wird das später zur Anwendung kommende Maß der akustischen Optimierung festgelegt. Der Anwender hat dann in der App die Wahl, ob er "Empfohlen" oder "Reicher" auswählt. Mittels eines Touch-Schieberelgers ist es zudem möglich, die Intensität zu bestimmen. Man kann sich das Ergebnis der Optimierung auch grafisch veranschaulichen lassen. Wie wir beinahe schon erwartet haben, wurde besonders im Hochtonbereich nachgebessert, was auch folgerichtig erscheint, da das Hörvermögen von Erwachsenen bei hohen Frequenzen mit zunehmendem Alter immer unsensibler und somit schlechter wird. Innerhalb der App ist es zudem möglich, sich ein Mimi Hearing-Benutzerkonto anzulegen, und man rät dazu, in regelmäßigen Abständen neue Messungen durchzuführen, damit die akustische Optimierung immer perfekt greifen kann.

Der Real Blue Pro ist ein Meisterwerk der Berliner Elektronik- und Lautsprechermanufaktur

Unsere Einschätzung der Gehärgang-Einmessung: Etwas holpriger Start, es muss wirklich mucksmäuschenstill sein, aber die Ergebnisse sind hervorragend, und die Regelmöglichkeiten auch. Überhaupt - der Klang des Real Blue Pro ist über alle Maßen begeisternd, und gerade für den momentanen (Stand: 10. Februar 2025) Preis von knapp 250 EUR sogar sensationell. Klar, detailreich, homogen, räumlich dicht und lebendig, haben die Berliner Toningenieure hier ganze Arbeit geleistet. Die wirklich gute Verarbeitung und der höchst komfortable Sitz des Reall Blue Pro runden unsere Ergebnisse ab, sodass das Ergebnis heute mehr denn je zutrifft:

Fürs investierte Geld dürfte es schwer fallen, einen besseren Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und BT zu bekommen



Test-Refresh vom 15. Februar 2025

Test-Refresh: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel, Carsten Rampacher

Datum: 15. Februar 2025