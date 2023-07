XXL-TEST: Teufel Real Blue Pro Over-Ear-Kopfhörer mit ANC + Bluetooth - der neue Maßstab

Teufel steigt erst spät in den Markt der Premium Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit regelbarem Active Noise Cancelling, und Transparenzmodus ein – jetzt ist es mit dem Real Blue Pro allerdings soweit. Das optisch zurückhaltende „Berliner Kindl“ soll auch mit der von Teufel entwickelten Dynamore Headphones-Technologie für eine besonders breite Stereobühne punkten.

Der Teufel-Kopfhörer bietet mit aktiviertem ANC bis zu 44 Stunden Akkulaufzeit daherkommen, ohne ANC sind sogar bis zu 56 Stunden möglich – das sind exzellente Werte. Darüber hinaus kann man ihn auch kabelgebunden als passives Headphone verwenden, wenn der Akku mal leer sein sollte. Entsprechende Kabel werden mitgeliefert.

Der Teufel Real Blue Pro ist in den zwei Farbvarianten Night Black und Titanium Gray im Teufel Webshop sowie in allen Teufel Stores zum Preis von 349,99 Euro erhältlich.

Im Inneren arbeiten hochwertige 44 mm HD-Treiber

Der Real Blue Pro, so Teufel, eignet sich für jedes Anforderungsprofil. Ganz gleich, ob Filmton, Musik, Gaming, Podcast, Hörbücher – dank umfangreicher EQ-Programme, Dynamore und belastbaren 44 mm HD-Treibern verspricht Teufel einen sehr ausgewogenen, kultivierten Klang mit detaillierten Höhen und trockenem Tiefbass.

An Bord ist auch die personalisierte Klanganpassung von Mimi Hearing Technologies, die Hördefizite ausgleichen kann und für jeden Hörer ein eigenes Klangprofil erstellt. Mittels der Teufel-App kann man die erforderlichen Hörtests in rund fünf Minuten abschließen und sich eine individuelle Optimierung berechnen lassen.

Drei Intensitätsstufen bringt Teufels nach eigenen Angaben bislang am höchsten entwickelte Geräuschunterdrückung mit. Dabei sollen Umgebungsgeräusche in der stärksten Stufe nahezu komplett ausgeblendet werden – und das funktioniert hervorragend, wie die Testreihen später zeigen werden. Neben den typischen Geräuschen im Straßenverkehr bzw. das Brummen der Triebwerke im Flugzeug sollen auch störend klackernde Tastaturen oder die lautstark Kaffee mahlende Maschine im Büro ausgelöscht werden. Wobei – wie das der Chef sieht, wenn man mit dem Real Blue Pro in anderen Welten schwebt, das wollen wir hier nicht bewerten und wir haften auch nicht für daraus resultierende Gehaltskürzungen, wenn man sich beim persönlichen Techno-Happening am Arbeitsplatz erwischen lässt.

Im ebenfalls integrierten Transparenzmodus hingegen kann man Umgebungsgeräusche sehr gut wahrnehmen. Die Umgebung wird sogar noch verstärkt, so dass es sich anfühlt, als würde man gar keinen Kopfhörer tragen.

Schon ganz am Anfang sind wir auf die Akku-Performance eingegangen.

Über 44 Stunden hält der Real Blue Pro mit einer einzigen Akkuladung und eingeschalteter Geräuschunterdrückung bei mittlerer Lautstärke durch. Ohne ANC beläuft sich die Nutzungsdauer sogar auf über 56 Stunden. Aufgrund der integrierten Schnellladefunktion reichen 15 Minuten Laden für sieben Stunden Musikwiedergabe aus, das sind richtig gute Werte.

Real Blue Pro zusammengeklappt

Im Lieferumfang befindet sich ein stabiles Transportcase. Der Kopfhörer findet darin mittels Dreh- und Faltmechanismus bequem und sicher Platz.

Sehr gut gepolstertes Kopfband

Die Ohrpolster bieten dank Memory-Schaum, so die Berliner, einen hohen Tragekomfort und auch das Kopfband liegt angenehm auf. Die Ohrpolster sind einfach austauschbar.

Schnell ist der Real Blue Pro über BT 5.1 verbunden, und nach Download kann die sehr gute App verwendet werden

Der Real Blue Pro ist mit Bluetooth 5.1 ausgestattet und unterstützt aptX Adaptive sowie AAC. Eine lippensynchrone Wiedergabe ist laut Teufel gegeben und es sollen Reichweiten von bis zu 30 m möglich sein.

Weitere clevere Funktionen in der App

Informationen zur App

Weitere Funktionen umfassen „Smart Pause“, sodass die Wiedergabe beim Abnehmen des Kopfhörers automatisch pausiert, die Share Me-Funktion, die das gleichzeitige Wiedergaben von Inhalten auf zwei Kopfhörern erlaubt, ein Auto Off-Timer sowie die Kompatibilität zum Sprachassistenten des jeweiligen Smartphones (Google Assistant, Apple Siri).

