TEST-REFRESH: Teufel Boomster - Portables Stereo-Radio mit Bluetooth, DAB+ und UKW-Empfänger in limitierter AC/DC Edition

Im Jahre 2021 wurde der neue Boomster von Lautsprecher Teufel offiziell vorgestellt. Auch drei Jahre später, im Jahre 2024, kann das tragbare Stereo-Bluetooth-Radio mit DAB+ und UKW-Empfänger noch vollends überzeugen.

Um den Boomster vielseitig nutzen zu können, besitzt dieser über einen integrierten Lithium-Ionen-Akkupack, der eine Wiedergabezeit von bis zu ca. 18 Stunden bei mittleren Lautstärken ermöglicht. Zudem verfügt der Boomster über eine Schnellladefunktion. So genügen 35 Minuten Ladezeit aus, um den Akku 25% zu laden. Geht dem Boomster mal komplett der "Saft" aus, vergehen jedoch 165 Minuten, bis er vollständig geladen ist. Einiges an Zeit, aber nicht zu viel. Der Akku ist fest integriert und kann nur von einem Servicecenter direkt bei Teufel ausgetauscht werden.

Erhältlich ist der Boomster in einem der zahlreichen Stores von Teufel oder über den Onlinestore www.teufel.de. Verfügbar ist der Boomster in den Farbvarianten Night Black oder Sand White für derzeit günstige 299,99 EUR. Aufmerksame Leser dürften es bereits bemerkt haben, wir dürfen als eine der wenigen Redaktionen die spezielle AC/DC Edition des Boomster in unseren Händen halten. Hier lohnt es sich, besonders schnell zu agieren, da die AC/DC-Edition doch streng limitiert ist. Diese ist für einen Kaufpreis von 369,99 EUR erhältlich.

Massives Metall-Lochgitter mit AC/DC-Logo ziert die Frontansicht

Um die Treibereinheiten vor unerwünschten Berührungen zu schützten, verfügt der Boomster über eine Lautsprecherabdeckung, die aus massiven Lochblech und aus Metall besteht. Im unteren Teil befindet sich ein verchromtes Teufel Logo und darüber befindet sich ein großes AC/DC-Printlogo, welches sauber aufgebracht ist. Apropos Treiber: Der Boomster verfügt über zwei 20 mm Hochtöner, zwei 65 mm messende Mitteltöner, einen 110 mm großen Tieftöner sowie über je eine Bassradiator pro Seite. Er arbeitet nach dem geschlossenen 3-Wege-Prinzip. Die Treiber können einen Frequenzbereich von 44 Hz-20 kHz abbilden und werden von einem digitalen 2.1 Class-D Verstärker versorgt. Dieser erzielt eine RMS-Leistung von 42 Watt. Klingt nicht nach extrem viel, hat uns aber schon bei genügend rockigen Grillabende tatkräftig beschallt.

Seitliche Bassrediatoren

Display im oberen Teil des Frontansicht

Nach wie vor verfügt der Boomster im oberen Teil des Frontgitters über ein LED-Display, das über den gewählten Eingang oder die gewählte Lautstärke via Laufschrift informiert. Das Display ist sehr gut ablesbar und ist, was mittlerweile zum Markenzeichen von Teufel geworden ist, in einem roten Farbton gehalten. Wir würden uns lediglich eine feinere Auflösung wünschen.

Gummierte Bedientaster auf der Geräteoberseite

Für eine Bedienung am Gerät befinden sich auf der Oberseite des Boomster zahlreiche Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Wir starten mit den Tastern von links nach rechts. Der erste Knopf ist für das Ein- sowie Ausschalten des Boomsters zuständig. Der Button "Bass" ist für die Einstellung der Bassintensität zuständig. Diese kann von -6 bis +6 dB verändert werden. Wichtig dabei ist: Der Taster Bass muss gedrückt und gehalten werden, mittels der Plus- und Minus-Taster wird die Intensität erhöht bzw. verringert. Der nächste Taster ist für den Bluetooth-Eingang bzw. das Koppeln mit einem Smartdevice verantwortlich. Um den Kopplungsmodus zu starten, muss das Bedienelement einige Sekunden gedrückt werden. Neben dem Bluetooth-Button befindet sich die Eingangswahl, hier können die Quellen DAB/UKW sowie AUX-In ausgewählt werden. Die darauf folgenden Pfeiltaster können z.B. bei der Bluetooth Wiedergabe fürs Skippen vor- und rückwärts benutzt werden. Während der DAB-Wiedergabe übernehmen die Bedienelemente ein Springen zum nächsten oder vorherigen Sender. Zwischen den beiden Pfeiltastern sitzt der Wiedergabe/Pause-Knopf. Danach folgen drei Favoriten-Taster, mit der sich DAB/UKW-Sender abspeichern und aufrufen lassen. Die gummierten Bedientasten haben einen knackigen Druckpunkt.

Im Lieferumfang enthalten, eine Fernbedienung im Scheckkartenformat

Für eine Bedienung aus der Ferne befindet sich im Lieferumfang eine Fernbedienung. Diese ist im Scheckkartenformat ausgeführt und besteht aus schwarzen Kunststoff. Mit dem Handsender lassen sich die Lautstärke sowie die Bassintensität verändern, die abgespeicherten Favoriten abrufen sowie die Eingänge wie z.B. DAB/FM, Bluetooth sowie AUX auswählen. Zudem steht eine Mute-Taste zur Verfügung.

Tragegriff mit AC/DC-Logo im Detail

Um den Boomster komfortabel transportieren zu können, besitzt er auf der Oberseite über einen massiven Tragegriff aus Metall. Die Unterseite des Metallbügels ist perforiert und liegt dadurch gut in der Hand. Unser limitiertes Sondermodell verfügt zudem noch über ein AC/DC-Logo auf dem Griff. Die gesamte Haptik wirkt hochwertig. Um beim Außeneinsatz auch bestens geschützt zu sein, verfügt der Boomster über eine IPX5 Klassifizierung. Das bedeutet, dass ihm auch plötzlich einsetzender Regen nichts anhaben kann.

Die Rückseite des vielseitig einsetzbaren Stereo-Radios

Kommen wir nun zur Rückseite des Teufel Boomster. Auch diese zeigt sich von der attraktiven Seite, so befindet sich im Mittelteil ein großes Boomster-Logo und eine Etage tiefer ist die ausziehbare Stabantenne für den DAB/FM-Empfang untergebracht.

Gummikappen schützen die Anschlüsse vor Staub und Regen

Bestens vor Staub und Flüssigkeiten geschützt, verbergen sich hinter gummierten Schutzkappen die Anschlüsse des Boomster. Nachdem wir die Schutzkappen entfernt haben, wird im linken Teil der AUX-In Anschluß sichtbar, um z.B. ein analoges Quellgerät anzuschließen. Daneben befindet sich die Anschlussbuchse für das im Lieferumfang enthaltene externe Netzteil.

Im rechten Teil der Anschlusssektion befindet sich ein Mini-USB-Anschluss, der ausschließlich für Aktualisierungen genutzt werden kann. Der Boomster ist zudem mit einer Powerbank-Funktion ausgestattet, mit der ein Laden vom Smartdevice während der Wiedergabe möglich ist. Dafür zeigt sich der USB-A Anschluß zuständig.

AUX-In im Detail sowie Anschluss für das Netzteil

Mini-USB sowie USB-A Buchse im Detail

Schwarz eloxierte Stabantenne in der Detailansicht

„High Voltage“-Blitze zieren die beiden Außenwangen der Limited Edition

Gummierte Standfüsse im typischen Teufel-rot auf der Unterseite sorgen für die notwendige Standfestigkeit

