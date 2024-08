TEST-REFRESH: Fender + Teufel Rockster Go 2 in der exklusiven Farbgebung Black & Steel

Der normale Teufel Rockster Go (den wir im großen Test hatten) ist nicht exklusiv genug? Kein Problem, für exakt 149,99 EUR gibt es schnell Abhilfe in Form des Fender x Teufel Rockster Go 2 in der exzellent aussehenden Farbgebung Black & Steel - perfekt passend zur Kooperation des Berliner Traditionsherstellers mit der Gitarren-Legende aus den USA. Mit den drei Fender x Teufel Modellen Rockster Go 2, Rockster Cross und Rockster Air 2 ist Teufel nun auch auf dem hart umkämpften US-Markt aktiv.

Fender x Teufel-Logo

Mit der Fender Music Instruments Cooperation, 1946 von Leo Fender gegründet und in Scottsdale, Arizona, ansässig, hat sich Teufel einen starken Partner ins Boot geholt. ikonische E-Gitarren, Gitarrenverstärker und Bässe umfasst das Produktsortiment beispielswe, und auch auf dem Gebiet Pro Audio ist man aktiv.

Bedienelemente oben

Bedienelemente hinten

Eben fiel bereits der passende Begriff - ikonisch. Denn schon der "normale" Rockster Go sieht unverkennbar aus und besitzt einen hohen Wiedererkennunswert. "Me Too" Bluetooth-Lautsprecher anzubieten, das überlässt Teufel anderen.

Rückseite

Hier mit Tragegurt

Fender-Emblem

Im klassischen Fender-Design, mit unverkennbaren Design-Elementen, wird der kleine Bluetooth-Speaker jetzt aber zur richtigen Stil-Ikone. Und das Schönste ist - der Fender x Teufel Rockster Go 2 sieht hervorragend aus, erweist sich unter anderem dank IP67-Zertifikat aber auch als äußerst robust und ist sehr gut gegen Staub und Wasser geschützt. Die Verarbeitung ist richtig gut, und für knapp 150 EUR dürfte es schwer sein, etwas Solideres zu finden. Geringe Spaltmaße, hochwertige Materialqualität es fehlt an nichts.

Feines Finish, sehr gute Akustik

"Rock On" ist das Motto des eingebauten Akkus, der bis zu 28 Stunden Wiedergabe (Eco-Modus, mittlere Lautstärke) ermöglicht. Wie im normalen Rockster Go 2 sind zwei Vollbereichstreiber sowie eine passive Bassmembran für eine saubere Klangqualitöt verbaut.

Hinzu kommt Teufels hauseigene Dynamore-Technologie, welche effektiv die Stereobühne erweitert und für eine erstaunliche Räumlichkeit sorgt. Gerade bei einem so kompakten Device wie dem Fender x Teufel Rockster Go 2 erstaunt es immer wieder, wie weitläufig der gebotene Sound ist. Überhaupt sind die klanglichen Tugenden auf einem überaus erfreulichen Level. Gerade auch Rockmusik wird lebendig dargeboten, E-Gitarren wirken überraschend fetzig und auch die Basswiedergabe "rockt" im wahrsten Wortsinn. Stimmen gibt der Rockster Go 2 grundsätzlich klar verständlich und sauber eingearbeitet wieder. Interessant ist, dass sowohl männliche wie auch weibliche Stimmen gleichermaßen gut erfasst werden.

Sogar das enorme Spektrum der vokalen Präsenz einer Opernsängerin oder eines Opernsängers kann der Bluetooth-Lautsprecher in angemessener Form präsentieren - natürlich muss man immer den gegebenen Rahmen, kleiner BT-Speaker mit wenig Gehäusevolumen, vergleichsweise einfache Technik - mit berücksichtigen, aber was der Rockster Go 2 zu leisten vermag, ist im höchsten Maße beachtlich für seine Gerätekategorie.

Die Pegel, die man hören kann, muss man natürlich stets zum kompakten Gehäuse in Relation setzen. "Pegelmonster" sind solche kleinen Bluetooth-Speaker nicht. Der Fender x Teufel Rockster Go 2 aber gibt sich keinerlei Blöße und liefert ab, sodass man durchaus mit höherem Pegel hören kann - störende Verzerrungen kommen auch in diesem Falle praktisch nicht vor.

Bringt viel Freude: Fender x Teufel Rockster Go 2

Bluetooth mit AAC sorgt für eine stabile, verlustarme Verbindung, und bis zu 100 Fender x Teufel Rockster Go 2 können miteinander verbunden werden. Der fender x Teufel Rockster Go 2 verfügt zudem über Google Fast Pair und besitzt darüber hinaus einen USB-C-Anschluss, der es möglich macht, den Lautsprecher per Kabel mit dem Notebook zu verbinden und ihn als externe Sundkarte zu verwenden. Im Lieferumfang enthalten sind ein Tragegurt und ein Fender x Teufel Plektrum

Unser Fazit fällt äußerst positiv auf. Der Fender x Teufel Rockster Go 2 verbindet eine hervorragende Verarbeitungsqualität mit unverwechselbarer Optik im typischen Fender-Style - und eine überragende Klang-Performance ist auch noch mit dabei.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 27. August 2024

