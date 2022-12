TEST: HAMA Shine 2.0 - kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit LED-Stimmungslicht

Aus dem Hause Hama haben wir für einen Einzeltest den kompakten Bluetooth-Lautsprecher Shine 2.0 erhalten.

Der Shine 2.0 ist direkt beim Hersteller für 79 EUR bestellbar. Im Onlinehandel wie z.B. Amazon ist er aber zu einem deutlich geringeren Preis zu erwerben. Der Bluetooth Lautsprecher kann in einer schwarzen Variante sowie einer weißen Variante geordert werden.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 19,5 cm Höhe, rund 9,6 cm Tiefe und einer Breite von rund 9,6 cm lässt sich der Shine 2.0 problemlos im Rucksack oder auch in der Badetasche verstauen. Durch eine integrierte Trageschlaufe auf der Rückseite ist es ebenso möglich, den Speaker an einem Wandrucksack oder an einem Sonnenschirm zu befestigen. Die Einsatzmöglichkeiten gestalten sich durch die kompakten Abmessung demnach sehr vielfältig.

Wem der Sound von einem Shine 2.0 nicht ausreicht, der kann zwei Shine 2.0 zu einer True-Wireless-Stereo Verbindung koppeln.

Hama Schriftzug an der Front

Damit mit der Bluetooth Speaker auch effektiv vor Umwelteinflüssen geschützt ist, präsentiert er sich als spritzwassergeschützt nach IPX4. Für den Besitzer bedeutet dies, dass ein kurzer Regenschauer dem mobilen BT-Speaker nichts anhaben kann.

Gummierte Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite

Das Design des Shine 2.0 möchten wir als schlicht, aber durchaus gefällig bezeichnen. Die Treiber werden umlaufend von einem Kunststoffgeflecht geschützt, welches sorgfältig und stabil aufgebracht wurde. Als besonderen Clou verfügt der Lautsprecher aus dem Hause Hama über eine integrierte LED-Beleuchtung am oberen Teil des Lautsprechers. Diese kann mittels eines Bedienelementes auf der Oberseite aktiviert werden. Hier stehen dem Anwender fünf unterschiedliche Beleuchtungsmodis zur Verfügung. So können wechselnde Farben im Takt der Musik aktiviert werden, alternativ können die Farben schnell oder langsam kreisend eingestellt werden. Dank einer Dauerlicht-Funktion macht sich der Lautsprecher auch als Stimmungslicht sehr gut.

Auf der gummierten Oberseite des Bluetooth-Lautsprechers befinden sich die Bedienelemente, die ebenfalls gummiert sind. Die Oberflächenbeschaffenheit macht haptisch einen überzeugenden Eindruck auf uns und die Bedienelemente haben einen knackigen Druckpunkt. So finden wir hier Taster für das An- und Ausschalten des Speakers sowie zwei Bedienelemente für die Lautstärkeregelung, diese verfügen über eine Doppelfunktion. Betätigt man diese Knöpfe ca. drei Sekunden, wird der vorherigen Titel bzw. der nächstfolgende Titel wiedergeben. Auch der Play/Pause Taster besitzt eine Doppelfunktion. Zum einen kann die Wiedergabe gestartet bzw. pausiert werden. Da der Hama Speaker ebenfalls über eine Freisprecheinrichtung besitzt, kann mittels des Play/Pause Tasters das Telefongespräch angenommen und beendet werden. Ebenso verfügt er Speaker über eine X-Bass Funktion. Durch Betätigen des "M" Taster" soll der Bassbereich angehoben werden.

Wie mittlerweile üblich bei Bluetooth-Lautsprechern, besitzt auch der Shine 2.0 kein Display. Bei den Bedienelementen ist aber eine LED angebracht, die über den Betriebszustand des Speakers informieren. Blinkt die LED beim Einschalten des Lautsprechers blau, wird versucht, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet die LED durchgehend in der blauer Farbe.

Der integrierte und nicht austauschbare Li-Ion Akku hat eine Kapazität von 2.000 mAh und liefert Wiedergabezeiten von bis zu 12 Stunden, natürlich bei moderaten Pegeln - ein guter, aber kein überdurchschnittlicher Wert. Geht dem Akku einmal die Puste aus, informiert eine rot leuchtende LED oberhalb des Play/Pause Tasters über den Energie-Notstand. Dank des mitgelieferten USB-Kabels kann der Lautsprecher geladen werden, ein Netzteil befindet sich allerdings nicht im Lieferumfang. Um den Li-Ion Akku vollständig zu laden vergehen ca. drei Stunden, das empfinden wir als relativ lang.

Unterschiedliche Farbvarianten stehen dem Nutzer zur Verfügung

Hier die gelb/rote Variante

Und eine blaue Variante

Ein USB-Kabel zum aufladen des Lautsprechers befindet sich im Lieferumfang

Die Rückseite des Hama Shine 2.0

Wenden wir uns nun der Rückseite des Hama Bluetooth Speakers zu. Diese zeigt sich von der ausgeräumten Seite. Im unteren Teil befinden sich, geschützt durch eine gummierte Kappe, die Anschlüsse des Lautsprechers. Die gummierte Kappe schützt die Terminals sehr effektiv vor Staub und Wasser.

So ist hinter der Schutzkappe zunächst der USB-C Anschluss, der für das Laden des Shine 2.0 zuständig ist, untergebracht. Weiterhin befindet sich dort ein AUX-Eingang, für die Verwendung eines weiteren Wiedergabegerätes mit 3,5 mm Klinkenstecker-Verbindung gedacht ist.

