TEST: Cambridge Audio Melomania A100 - HiRes-fähige In-Ear Kopfhörer mit ANC und ausgezeichneter Klangqualität ?

Aus dem Hause Cambridge Audio sind unsere neuesten Testkandidaten. Für einen Einzeltest haben wir die kabellosen Ohrhörer mit ANC, den Melomania A100 erhalten. Der Cambridge Audio Melomania A100 sind in einer schwarzen oder weißen Variante für 139 EUR im Handel zu bekommen.

Cambridge Audio legt mit dem Melomania A100 großen Wert auf einen echten HiFi-Kopfhörer im In-Ear Format und setzt daher klar den Fokus auf eine hohe Klangperformance. Beim Thema Geräuschunterdrückung setzten die britischen Ingenieure wie auch viele Konkurrenten auf eine adaptive Variante. Der große Vorteil dieser Technologie ist, dass die Geräuschunterdrückung in den Kopfhörern dynamisch an die Umgebung anpasst wird. Im Gegensatz zu einer herkömmliche aktiven Geräuschunterdrückung, die auf einer festen Einstellung basiert, analysiert das adaptive ANC kontinuierlich die Umgebungsgeräusche und passt den Grad der Geräuschunterdrückung selbstständig an. Ein Transparenzmodus, um Außengeräusche gut wahrnehmen zu können, ohne dass die In-Ears aus dem Ohr genommen werden müssen, steht ebenfalls auf der Ausstattungsliste. Dies ist z.B. sehr hilfreich auf Reisen, um Durchsagen am Airport oder im Zug nicht zu verpassen.

Die Ohrstöpsel im Detail

Die klassische Class A/B-Verstärkung soll den unverwechselbaren "Great British Sound" ermöglichen. Die Kopfhörer bringen zusätzlich eine Reihe von Optionen mit, um den Klang mittels der Melomania-App an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Eine aktivierbare dynamische Klangregelung sorgt dafür, dass Musik bei jeder Lautstärke laut Hersteller perfekt ausbalanciert erklingt.

Wie alle Cambridge Audio-Produkte, wurde auch der Melomania A100 im Firmenhauptquartier entwickelt, und zwar vom identischen Team, das hinter zahlreichen hochwertigen und performanten HiFi-Komponenten steht. Speziell angefertigte, große Premium-Treiber mit 10mm Durchmesser und mit Neodym-Magneten werden, wie bereits angesprochen, mit einer Class-AB-Verstärkung kombiniert, wie sie auch in den beliebten Cambridge-HiFi-Verstärkern der CX-Serie zum Einsatz kommt. Um zu garantieren, dass diese Kombination ihr volles Potenzial entfalten kann, ist der A100 mit einem hochwertigen Qualcomm- Prozessor ausgestattet, inklusive Dual-Core 240MHz Kalimba DSP. Zudem unterstützen die In-Ears LDAC, aptX Lossless und die ressourcenschonende Bluetooth Version 5.4.

Auch die Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz. Recyceltes Neodym für die Treibermagnete und 50% recyceltes Plastik für Gehäuseteile und Case wird verwendet. Die Verpackung ist außerdem vollständig frei von Kunststoffen.

Die beiden In-Ears im Detail

Um die In-Ear Kopfhörer effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen, verfügen diese über eine IPX5 Schutzklasse. Auch ein leichter Regenschauer kann den britischen In-Ear Hörern nichts anhaben.

Ebenfalls an Bord ist eine hochwertige Freisprecheinrichtung. Der Melomania A100 verwendet 3-Mikrofon-cVc/In-Ear, ein von Qualcomm entwickeltes System, das dafür sorgt, dass sich die eigene Stimme von den Umgebungsgeräuschen abhebt. Dadurch soll eine hervorragende Sprachqualität bei Telefonaten sichergestellt werden. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Das Ladecase im geöffneten Zustand

Im Lieferumfang des Cambridge Audio Melomania A100 befindet sich ein Ladecase, das aus mattschwarzem Kunststoff hergestellt ist. Es ist sehr sauber verarbeitet, und die Oberseite ziert ein Cambridge-Logo. Der Klappmechanismus des Case ist in Kunststoff ausgeführt. Für eine optische Aufwertung sorgt eine umlaufende Chromverzierung im Mittelteil des Etuis. An der Front informieren ingesamt drei LEDs über den Akkustand.

Nach wie vor ein sehr wichtiges Thema bei In-Ear Kopfhörern ist die Akkulaufzeit. Diese befindet sich auf bei unseren Testsample auf einem exzellentem Niveau: Bis zu 12 Stunden Wiedergabe sind möglich. Mit geladenen Case erhöht sich die Laufzeit auf bis zu 39 Stunden, ohne ANC. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind bis zu 21 Stunden erreichbar. Eine Schnellladefunktion ermöglicht bei einer kurzen Ladedauer von 10 Minuten für eine Wiedergabezeit von bis zu 3,2 Stunden. Im Lieferumfang befindet sich zudem ein USB-C Kabel für den Ladevorgang. Ein Netzteil ist, wie üblich, nicht im enthalten. Beim Ladevorgang im Case werden die Ohreinsätze fest von Magneten fixiert.

Cambridge-Schriftzug auf dem Gehäusedeckel

Die Rückseite des Case inklusive USB-C Ladebuchse

Das USB-C Ladekabel im Detail

Drei unterschiedliche Größen an Ohrpasstücken befinden sich im Lieferumfang

Damit die In-Ear Hörer auch bestmöglich an den Gehörgang des Benutzers angepasst werden können, befinden sich im Lieferumfang ingesamt drei Paare unterschiedliche Größen an Ohraufsätze. Die aus antibakteriellem Silikon hergestellten Tips stehen in den Größen S, M und L zur Auswahl.

Auf den beiden Außenseiten der Ohrstöpsel befinden sich Touchbedienelemente

Für eine komfortable und intuitive Bedienung der Melomania A100 direkt im Ohr, sind auf den beiden Außenseiten der In-Ears Berührungssensoren untergebracht. Direkt an dieser Stelle möchten wir auf die unterschiedlichen Befehle, die man damit umsetzen kann, genauer eingehen.

Wir starten mit dem Funktionsumfang des linken In-Ears: Um die Lautstärke zu verringern, muss der Sensor berührt und gehalten werden. Um den vorherigen Titel abzuspielen, muss dieser zweimal kurz berührt werden. Wird das Touchfeld nur einmal kurz berührt, wird das ANC aktiviert bzw. deaktiviert oder der Transparenzmodus eingeschaltet. Eine Damenstimme informiert über den ausgewählten Modus.

Erfolgt bei der Musikwiedergabe ein Anruf, kann dieser durch ein zweimaliges Betätigung des Touchfeldes angenommen werden. Um einen Anruf abzuweisen, genügt ein längeres Halten des Bedienfeldes, und um einen Anruf zu beenden, genügt ein zweimaliges Auflegen des Fingers.

Weiter geht es in unseren Erläuterungen mit dem Funktionsumfang des rechten Touchsensors: Möchte der Nutzer die Wiedergabe pausieren bzw. starten, berührt man das Bedienfeld einmalig kurz. Für ein Erhöhen des Lautstärkepegels muss der Sensor lange gedrückt werden, und möchte man den darauffolgenden Titel wiedergeben, genügt ein zweimaliges Berühren des Touchfeldes. Ein dreimaliges Tippen erweckt die Sprachsteuerung des Smartdevice zum Leben. Die haptischen Befehle bei einem eingehenden Anruf sind bei beiden Earbuds identisch.

Weitere Anpassungen der Gestensteuerung können in der Melomania App vorgenommen werden, dazu mehr auf der nächsten Seite.

