TEST: Buchardt Audio S400 MKII Signature Edition Tribute - erstklassig aufspielende, meisterhaft verarbeitete Regallautsprecher

Buchardt Audio aus Dänemark, in Deutschland im Vertrieb von HiFi Pilot, ist bekannt für optisch ästhetische und akustisch sehr leistungsfähige passive wie auch aktive Lautsprecher. Daher ist es für uns immer einen Freude, wenn ein Test-Lautsprecherpaar bei uns in der Redaktion landet - ganz besonders diesmal. Nun aber zur Story. Der Zweiwege-Regallautsprecher Buchardt Audio S400 MKII wird voraussichtlich im August vom Nachfolger S400 MKIII abgelöst. Wer nicht so lange warten möchte, kann zur auf 50 Paare weltweit limitierten S400 MKII Signature Edition Tribute greifen, die aktuell für 2.800 EUR (Paarpreis) noch verfügbar ist und etwas ganz Besonderes darstellt. Jedes Paar ist individuell nummeriert und wird in der Reihenfolge ausgeliefert, in der es reserviert wurde. Die S400 MKII Signature Edition Tribute ist das vierte – und letzte – limitierte Sondermodell aus der S400 MKII Signature-Serie.

Seitliche Ansicht - Shilouette der S400 MKII Signature Edition Tribute, in besonders edles Holzfurnier gekleidet

Rückseite komplett

Feines Finish auch an den kritischen Kanten

Kommen wir nun zu den Merkmalen der S400 MKII Signature Edition Tribute. Zunächst zu nennen wäre hier die Gehäusekonstruktion aus hochdichten Faserplatten (HDF), veredelt mit sorgfältig ausgewähltem Echtholzfurnier. Das Gehäuse der normalen S400 MKII besteht aus Mitteldichten Faserplatten (MDF). Durchs HDF-Material wird das Gehäuse besonders steif und vibrationsarm, sicherlich Punkte, die man an einer noch souveräneren akustischen Performance merken könnte - wir prüfen dies in den Klangtestreihen.

Hinsichtlich der Gehäuseverarbeitung können wir gleich festhalten: Die Verarbeitung des Gehäuses ist vorzüglich, das Holzfurnier wirkt äußerst edel, und auch an den Gehäusekanten können wir keine Mängel ausmachen. Hergestellt werden die S400 MKII Signature Edition Tribute in Dänemark, während das normale Modell in Indonesien gefertigt wird.

S400 MKII Signature Edition Tribute mit Chassis-Abdeckung

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Treiber-Abdeckung von hinten

Magnetisch haltend

20 Jahre Garantie werden auch noch auf die attraktiven Regallautsprecher gegeben, der über magnetisch haftende Chassisabdeckungen verfügt. Diese sind nicht als Ganzes ausgeführt, sondern werden auf jeden der beiden Treiber befestigt.

Extrem hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Hier nochmals im Detail

Als zweiter Punkt hinzu kommt die interne Silberverkabelung, und gleich dahinter folgen die eisenfreien Argento Audio-Lautsprecherterminals, die auf einer maßgefertigten massiven Messing-Anschlussplatte mit vier Schrauben fixiert sind. Bei diesen Lautsprecherkabel-Amschlussterminals kommen wir ins Staunen und ins Schwärmen - sie treten ungemein hochwertig, ja richtiggehend luxuriös auf.

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Passivmembran hinten

Es handelt sich bei der S400 MKII Signature Edition Tribute um einen Zweiwege-Passivlautsprecher, zu dessen besonderen Merkmalen die großflächige Passivmembran auf der Rückseite gehört. Bestückt ist der Schallwandler mit einem 19mm Hochtöner mit einer Membran aus speziell gewobenem Textil.

Hochtöner

Tiefmitteltöner

Ergänzt wird die Konstruktion von einem CDC-Wellenleiter aus Aluminium. Ein 150 mm Langhub-Tiefmitteltöner mit Papiermembran sorgt für eine hochwertige Aufbereitung des Mittel- und Tieftonbereichs. Die bereits angesprochene Passivmembran (nicht aktiv angeschlossen) ist ein 125 x 200 mm Langhub-Tieftöner. Der Frequenzgang im Raum (+/- 3dB) reicht von 33 bis 40 kHz. Die Impedanz beträgt klassische vier Ohm, Ordentlich, aber nicht überragend fällt der Wirkungsgrad (2,83 V / 1 m) aus, Buchardt Audio nennt hier 87 dB. Tadellose Werte, so zumindest die Theorie - liefert der Lautsprecher hinsichtlich der maximalen Belastbarkeit, kurzzeitig satte 350 Watt, Langzeit-Spitze 200 Watt (nach IEC 268-5). Mit Abmessungen (B x H x T) von 180 x 365 x 280 mm ist die Buchardt Audio-Sonderedition erstaunlich kompakt. Das Gewicht pro Lautsprecher beträgt 7,5 kg. Wie bereits erwähnt, gewährt die dänische Manufaktur 20 Jahre Herstellergarantie für den Original-Käufer und 10 Jahre für den Zweitkäufer.

Insgesamt präsentieren sich die S400 MKII Signature Edition Tribute als extrem edel und äußerst hochwertig verarbeitet. Auf der zweiten Seite testen wir, wie der edle Buchardt Audio-Regallautsprecher klingt.

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