TEST: Bowers & Wilkins 705 S3 - hoch entwickelter Regallautsprecher mit exklusivem "Tweeter-on-Top"-Konzept

Der Bowers & Wilkins 705 S3, den es zum Paarpreis von 3.000 EUR bei HiFi-REGLER gibt, ist ein optisch sowie technisch hochwertiger Zweiwege-Regallautsprecher. Die gesamte 700 S3-Serie, die Ende September 2022 präsentiert wurde, soll eine exzellente Klangqualität mit Bowers & Wilkins-exklusiver Technologie und einem besonders attraktiven Preis verbinden. Insgesamt gehören sechs Stereolautsprecher sowie zwei Centerlautsprecher zur "normalen" Serie (plus 702 S3 Signature und 705 S3 Signature sowie HTM71 S3 Signature mit weiteren Optimierungen und speziellen Farben), sodass man sich auch leistungsstarke Mehrkanal-Setups aufbauen kann. Passende, kraftvoll und präzise agierende aktive Subwoofer führt die britische Lautsprechermanufaktur ebenso in ihrem Portfolio.

Tweeter-on-Top-Konzept

Optisch tritt unser Testkandidat, wie auch die anderen Familienmitglieder, elegant und dezent auf, besitzt aber zugleich einen beachtlichen optischen Wiedererkennungswert. Das liegt besonders am "Tweeter-on-Top"-Konzept, auf das wir später noch genauer eingehen. Aber auch ansonsten gibt es beispielsweise durch die abgerundeten Schallwände und durch die Chassis, die ähnlich wie bei der Spitzen-Serie 800 D4 in sogenannten separaten "Pods" (die aus seitlicher Sicht bewusst aus der Schallwand "herausschauen") eingelassen wurden, spezielle Akzente.

Exzellente Oberflächenqualität

Das Finish ist überragend, die Oberflächen wirken sehr gleichmäßig und edel, der schwarze Hochglanzlack unserer Testexemplare entfaltet eine hervorragende Tiefenwirkung. Alle Gehäusecken und -Kanten sind präzise ausgeformt, und nirgendwo stören sichtbare Schrauben auf der Front den erstklassigen Gesamteindruck.

Continuum-Tief/Mitteltöner (165 mm)

Neu entwickelte Zentrierspinnen für die Mitteltöner gehören mit zum technischen Paket. Als Mittel-/Tieftöner arbeitet beim 705 S3 eine 165 mm Konstruktion mit der für Bowers & Wilkins typischen Continuum-Membran. Der Hochtöner mit der Carbon-Dome-Kalotte baut in zahlreichen technischen Grundzügen auf dem Hochtöner der 800 D4-Too-Serie auf. Unser 705 S3 besitzt, nun kehren wir zu diesem Thema zurück, das Tweeter-on-Top-Modul.

Hochtöner

Neue Form beim Tweeter-on-Top-Modul

Blick von hinten auf den ausgelagerten Hochtöner

Im Vergleich zur Vorgängerserie wurden das Hochtöner-Gehäuse und die gesamte Peripherie aufwändig überarbeitet. Die Form ist aus seitlicher Perspektive deutlich gestreckter, und das Konstrukt enthält ein längeres Röhrensystem, das für einen nochmals geschliffereren, räumlich besonders freien Klang bei der Darstellung hoher Frequenzen sorgen soll. Das Gehäuse des Hochtöners ist, wie erwähnt, komplett entkoppelt vom Rest und wird aus einem einzigen Aluminiumblock hergestellt. Dadurch entstehen praktisch keine störenden Resonanzen oder Vibrationen, Höhen wirken, wie auch später unsere Testreihen zeigen, sehr filigran, realistisch und werden nahezu verfärbungsfrei präsentiert.

Im Inneren arbeitet die Carbon Dome-Kalotte, eine spezielle Entwicklung für die 700 S3-Serie. Laut Bowers & Wilkins gibt es im Vergleich zu dopellagigen Aluminium-Konstruktionen enorme Vorzüge, so zum Beispiel, dass die Break Up-Frequenz bei erst 47 kHz liegt. Die bereits erwähnte Continuum-Membran übernimmt beim Zweiwege-System des 705 S3 die Wiedergabe der Mitten und Bässe. Die Standlautsprecher-Modelle der Serie besitzen Aerofoil-Bassmembranen, die für die Darstellung tiefer Frequenzen zuständig sind. Da der Continuum-Treiber unseres Testkandidaten mit 165 mm aber ausreichend groß bemessen ist, erzeugt der 705 S3 durchaus respektable, kräftige Bässe. Die Continuum-Membran wird in Verbundbauweise gefertigt und überzeugt durch ihre präzise, nahtlose Arbeitsweise ohne abrupte Übergänge. So kann sie den gesamten Präsenztonbereich exakt und klar definiert wiedergeben, zugleich, so verspricht Bowers & Wilkins, ist die akustische Auslegung transparent und luftig.

Kompakt und leistungsstark

Der 705 S3 wiegt 9,58 kg pro Stück. Der Zweiwege-Regallautsprecher erweist sich mit einer Höhe von 413 mm (einschließlich Hochtöner), einer Breite von 192 mm und einer Tiefe von 337 mm (einschließlich Grilll und Anschlussterminals) als kompakt. Daher kann man ihn komfortabel aufs Regal oder Sideboard stellen, oder aber man greift zu den hochwertigen FS-700 S3 Standfüßen von Bowers & Wilkins, die es passend dazu für 900 EUR Paarpreis gibt.

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Äußerst hochwertige Bi-Wiring-Lautsprecherkabel-Anschlussterminals schmücken die Rückseite, hier finden selbstverständlich auch Bananenstecker bequem ihren Platz. Der 705 S3 bietet einen Frequenzumfang von 45 Hz bis 33 kHz und einen Frequenzgang (+/- 3dB) von 50 Hz bis 28 kHz. Die Nominalimpedanz liegt bei 8 Ohm, die Minimalimpedanz bei 3,1 Ohm.

Hochwertige Lautsprecher-Standfüße (FS-700 S3) sind für 900 EUR Paarpreis lieferbar

Bowers & Wilkins rät zu Verstärkern mit einer Leistung von 30 bis 120 Watt an 8 Ohm - wir würden eher einen kräftigeren Verstärker bevorzugen, die 30 Watt können nicht das bewirken, was die 705 S3 an akustischer Performance schafft. Der Wirkungsgrad von 88 dB (2,83 Vrms, 1m) geht für eine solche Konstruktion in Ordnung, daher braucht man auch kein Kleinkraftwerk, um die 705 S3 anzutreiben. Lieferbar ist der schicke Schallwandler wahlweise in Schwarz Glänzend, Satin Weiß oder in Mocha. Der Grill ist schwarz bei der schwarzen und der Mocha-Gehäusevariante und grau bei der Version in Satin-Weiß.

