TEST: beyerdynamic MMX 300 PRO - Klangstarkes Gaming-Headset mit hohem Tragekomfort

Neben hoher Klangqualität, solider Verarbeitung und hochwertigen Materialien zeichnen sich die uns bekannten Kopfhörer von beyerdynamic stets durch ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Auch die Gaming-Headsets der MMX Serie bilden da keine Ausnahme. Mit dem MMX 300 PRO hat der Hersteller unlängst die dritte Generation des erfolgreichen Topmodells dieser Baureihe vorgestellt, welche mit optimierten Komponenten, unter anderem ein speziell für Gaming abgestimmter STELLAR.45-Treiber, die Messlatte erneut nach oben verschieben soll.

Eine Kombination aus bestem Klang in Studioqualität, ein hochwertiges Mikrofon und hoher Tragekomfort für Gaming auf Profi-Niveau verspricht beyerdynamic allen Anwendern, die sich für das in Deutschland von Hand gefertigte Headset entscheiden. Kompatibel ist das MMX 300 PRO neben PC und Mac auch mit allen aktuellen Konsolen (Playstation, Xbox, Nintendo Switch). Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 299,00 Euro.

Pro und Contra in der Kurz-Übersicht

Vorteile des MMX 300 PRO

Sehr präziser und detaillierter Klang

Klare, verzerrungsfreie Wiedergabe

Akustische Merkmale bieten Vorteile sowohl beim Gaming als auch für die authentische Musikwiedergabe

Exzellenter Tragekomfort

Gute Sprachqualität

wichtige Verschleißteile austauschbar

Nachteile des MMX 300 PRO

Kein Transport-Case im Lieferumfang

Fernbedienung und Kabel eher einfach ausgeführt

Draufsicht von oben

Was wurde verbessert?

Gegenüber dem Vorgänger MMX 300 hat beyerdynamic an vielen relevanten Stellen Hand angelegt und optimiert. Allem voran setzt das neue MMX 300 PRO auf den hochwertigen STELLAR.45-Treiber, der auch in anderen beliebten Studio-Kopfhörern zum Einsatz kommt. Der Treiber wurde speziell für Gaming optimiert und angepasst. Ein authentischer, dynamischer und präziser Sound steht im Fokus, um eine exakte Game Sound-Lokalisierung in hoher Auflösung und Detaillierung zu ermöglichen. Ausgewogene Höhen, Mitten und Tiefen sollen ebenso für eine immersive Kulisse sorgen, um gänzlich in die Spiel-Atmosphäre eintauchen zu können. Von den genannten Eigenschaften profitiert dann natürlich auch die Musikwiedergabe, die gleichsam emotional und mitreißend wie originalgetreu und natürlich wirken soll.

Tragekomfort ist für Gamer natürlich nahezu ebenso wichtig wie die gebotene Klangperformance. Wir kennen den MMX 300 der 2. Generation sehr gut und schon das Vorgängermodell war sehr angenehm zu tragen, auch über mehrere Stunden ohne "heiße Ohren" oder unangenehme Druckstellen am Kopf. Dennoch fällt das Empfinden natürlich, abhängig von der Schädelform, individuell anders aus. Damit ein guter Sitz für ein noch breiteres Spektrum von individuellen Kopfformen gewährleistet ist, hat beyerdynamic weiter optimiert und dem MMX 300 PRO eine neue Fontanellenaussparung und ein neues Kopfband sowie sehr weiche Ohrpolster spendiert.

Am bereits hochwertigen Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik wurde für maximale Sprachverständlichkeit ebenfalls nochmal Hand angelegt. Insgesamt konnte der Frequenzgang des Kopfhörers auf 5 bis 40.000 Hz gesteigert und die Verzerrung auf einen exzellenten Wert von unter 0,2% reduziert werden. Beste Voraussetzungen für hochauflösenden, authentischen Gaming- und Studio-Sound. Erhalten geblieben ist dem MMX 300 PRO die Fertigung von Hand am Firmenstandort Heilbronn in Deutschland.

Verarbeitung

beyerdynamic MMX 300

seitliche Ansicht

Verbindung Gabel zu Hörerschale und Übergang zum Ohrpolster

beyerdynamic-Schriftzug seitlich

Ansicht von unten - sichtbar der Anschluss für das Kopfhörerkabel

Nach dem Auspacken aus der schicken Verpackung fällt direkt das geringe Gewicht des beyerdynamic MMX 300 PRO auf, der (gewogen, ohne Kabel) knapp über 313g Gewicht auf die Waage bringt. Insgesamt fühlt sich das Gaming-Headset wertig an. Die für beyerdynamic typischen Gelenkkabeln sind aus Metall gefertigt und schwarz eloxiert. Ein wenig Bewegungsspielraum ist vorhanden, so dass sich die Hörerschalen angenehm am Kopf anschmiegen und die Ohrmuschel vollständig abgedeckt wird.

Die Hörerschalen sowie der Zierring, der in etwas dunklerem Schwarz gehalten ist, sind aus Kunststoff gefertigt. Der Zierring fühlt sich eher glatt an, die übrigen Elemente der Hörerschale wirken ein wenig mattiert und bieten eine noch gefälligere Haptik. Gelenk und Hörerschale sind mit einer kleinen Torx-Schraube fest miteinander verbunden, saubere Übergänge und geringe Spaltmaße zeichnen die Montagepunkte aus.

Die bewährten Velourspolster fühlen sich ebenfalls hochwertig an und sind, ebenso wie das Kopfband, problemlos austauschbar. Mit wenigen Handgriffen sind die ausgedienten Komponenten entfernt und neue angebracht. Ein übersichtlicher Quick Start Guide im Lieferumfang gibt Auskunft über die Vorgehensweise. Ersatzteile kann man einfach im beyerdynamic Online-Shop bestellen. Das Kopfband, wie beim Vorgänger aus Kunstleder gefertigt, ist mit Druckknöpfen befestigt und wirkt solide. An der Oberseite ist ein beyerdynamic-Schriftzug aufgebracht und mittig zum Kopf hin sitzt die Fontanellenaussparung, die den Tragekomfort nochmals erhöhen soll. In den Hörerschalen gibt es die für den STELLAR.45-Treiber typische Struktur auf der Textiloberfläche. Hier verrät der MMX 300 PRO bereits sein neues, für Gaming optimiertes Herzstück.

MMX 300 PRO mit nach vorne geklapptem Mikrofon

Befestigung des Mikros am MMX 300 PRO

Detailansicht des Dreh-Mechanismus

Kondensator-Mikrofon ohne Popp-Schutz

Das Kondensatormikrofon ist fest an der linken Hörerschale montiert und kann nicht abgenommen werden. Wohl aber kann man das Mikro nach oben oder unten klappen, eine gerasterte Einstellung sorgt für die schnelle Justierung und stabilen Halt in gewünschter Position. Achtung: Drehen immer direkt an der Hörerschale am Mikrofonarmhalter, nicht am Schwanenhals. Darüber hinaus lässt sich das Mikrofon stufenlos, dank dem flexiblen Arm, vor dem Mund positionieren. Auf der Kapsel vorne sitzt ein einfacher Windschutz, den man auch abnehmen und tauschen kann.

Das Kabel im Lieferumfang ist mit Kunststoff ummantelt und wirkt solide, eine leichte Neigung zum Verdrehen muss man akzeptieren. Es ist 2,5m lang und wird an der linken Hörerschale, an der auch das Mikro fixiert ist, mit Druck und einer leichten Drehung angeschlossen. Die integrierte Fernbedienung ist einfach ausgeführt, erfüllt aber zweifellos ihren Zweck. Hier lässt sich per Schiebeschalter das Mikro stumm schalten und mit einem kleinen Drehrad die Lautstärke einstellen. Ein Druckknopf an der Seite ist ebenfalls verbaut, die Bedienungsanleitung gibt allerdings zur Funktion keine Hinweise. Mal sehen, ob wir hier im Praxisbetrieb noch etwas herausfinden können.

Lieferumfang beyerdynamic MMX 300 PRO

Kabel mit Fernbedienung

Anschluss an den beiliegenden Y-Adapter

Y-Adapter

Fernbedienung

Mit integrierter Lautstärkeregelung

Das MMX 300 PRO schließt man ohne Y-Adapter direkt mit den zwei Klinkenanschlüssen des mitgelieferten Kabels am PC an. Einer wird am Kopfhörerausgang des Rechners angeschlossen, der zweite wird mit dem Mikrofoneingang verbunden. Alle Stecker wirken hochwertig, sind vergoldet und in ihrer jeweiligen Funktion dank Logo-Aufdruck bzw. durch die grünen und roten Markierungen erkennbar. Für den Anschluss an eine Konsole liegt ein Y-Adapter bei, der die beiden Klinkenanschlüsse zu einem einzelnen zusammenführt. Dieser wird, z.B. bei der PS5, direkt am Controller angeschlossen.

Der Lieferumfang beinhaltet das 2,5m lange Kabel plus Konsolenadapter sowie den Quick Start Guide. Eine Bedienungsanleitung in gedruckter Form ist nicht dabei, kann aber auf der beyerdynamic Website abgerufen werden. Gegenüber dem Vorgängermodell verzichtet der Hersteller auf ein Transport-Case und den 6,35mm-Adapter.

Weiter geht es auf Seite 2 mit dem Tragekomfort und den Klangeigenschaften - sowohl beim Gaming als auch bei der Musikwiedergabe - des MMX 300 PRO

