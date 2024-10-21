TEST: 9.1.5-Kanal LG Soundbar DS95TR - Klangstarkes Heimkino-Paket mit Wireless Sub+Rears mit Atmos- und DTS:X-Support

Mit der DS95TR bietet LG ein Heimkino-Komplettpaket an. Bestehend aus Soundbar, Wireless-Subwoofer sowie zwei Wireless-Surround-Lautsprechern im Lieferumfang werden insgesamt 9.1.5 Kanäle geboten. Dedizierte Upfiring-Lautsprecher, sowohl in der Soundbar als auch in den Rears realisieren über Reflektionen von der Decke eine immersive Klangatmosphäre. Im Klangriegel steckt dazu ein spezieller Center-Upfiring-Lautsprecher, der nicht nur zur authentischen Soundkuppel beitragen soll, sondern auch dafür sorgt, dass der Film- oder Serien-Ton scheinbar direkt aus der Mitte des TVs erklingt.

Dolby Atmos und DTS:X werden nativ verarbeitet, mittels HDMI eARC oder einen dedizierten HDMI-Eingang nimmt die LG Soundbar entsprechende Audioformate entgegen. An Systemleistung stehen hier 810 Watt zur Verfügung. Optimiert wird das Ganze mit der AI Room Calibration Pro. Zusammen mit dem Smartphone, welches an der Hörposition platziert wird, analysiert die DS95TR sowohl die akustischen Gegebenheiten des Raumes als auch die Aufstellung der Lautsprecher und erstellt auf dieser Basis eine effektive Korrekturkurve. Dabei werden nicht nur die Soundbar, sondern auch der Subwoofer und die Surround-Komponenten berücksichtigt.

Darüber hinaus ist das 2024er Heimkino-Paket mit einem breiten Spektrum an Funktionen und Features bestückt. In VErbindung mit einem kompatiblen LG-Fernseher kann man WOW Orchestra verwenden. Dabei arbeiten die Treiber im TV mit den Lautsprechern der DS95TR zusammen und sorgen für ein noch volleres, räumlicheres Klangbild. Praktisch ist aber auch WOW Interface. Damit greift man direkt am LG-Fernseher auf die Funktionen der Soundbar zu und wählt Profile oder Soundmodi bequem über das Display aus. Wer möchte, vertraut aber auch einfach auf AI Sound Pro. Der Algorithmus erkennt automatisch, um welches Genre und um welchen Inhalt es sich handelt, den man gerade ansieht, und passt den Sound entsprechend an.

Streaming-Features fehlen natürlich ebenfalls nicht. Die DS95TR unterstützt Spotify Connect und Tidal Connect sowie Chromecast. Kompatibel ist die Soundbar auch mit AirPlay, Alexa und Google Home. Die Einrichtung und auch die Handhabung kann zudem mit der LG Soundbar App erfolgen.

Die 9.1.5 Kanal LG TV Soundbar DS95TR ist zur UVP von 1.099 Euro erhältlich.

Soundbar

LG DS95TR Soundbar

LED-Anzeigen vorne

Saubere Übergänge, insgesamt sehr gute Verarbeitungsqualität

Dahinter sitzt der rechte Upfiring-Lautsprecher

Center-Upfiring-Speaker

Im Gegensatz zur kürzlich getesteten DSG10TY, die mit einem unkonventionellen und sehr schlanken Design aufwartet, ist das Design der DS95TR eher in klassischem Stil gehalten. Mit ca. 125cm Breite ist sie definitiv für größere Bildschirmdiagonalen ab 65 Zoll sehr gut geeignet, kleinere TV-Geräte unter 55 Zoll würden wir nicht unbedingt mit damit kombinieren, wenn man auf eine stimmige Optik wert legt. Die Höhe beträgt rund 6,5cm. Damit wirkt die Soundbar insgesamt noch recht unaufdringlich, wird aber in Verbindung mit manchem Fernseher - wenn man die Soundbar einfach direkt vor dem TV platziert - den IR-Sensor bzw. sogar ein wenig den Bildschirm verdecken. Sie ist komplett in Schwarz bzw. Anthrazit gehalten und wirkt, mit klarer Linienführung und leicht gerundeten Ecken gediegen und elegant.

Die Verarbeitungsqualität ist auf hohem Niveau. Gleichmäßiges Spaltmaß auf jeder Seite, gut reagierende Touch-Bedienelemente auf der Oberseite und sauber integrierte Anschlüsse sind hier positiv zu erwähnen. Treu bleibt LG dem Kunststoffgehäuse in Kombination mit einem durchgängigen Lautsprechergitter vorne, welches aus Metall besteht. Für die Atmos-Abbildung gibt es auch auf der Oberseite des Klangriegels Lautsprechereinheiten. Links und rechts sowie auch den Center-Upfiring-Speaker in der Mitte, der ebenfalls mit einem Metallgitter versehen ist.

In Kombination sollen die Upfiring-Lautsprecher mittels "Triple Level Spatial Sound" eine glaubwürdige Darstellung der Höheninformationen und eine immersive Klangkuppel bilden. Das gelingt natürlich nur zusammen mit den Rear-Lautsprechern, die ebenfalls Teil des Soundbar-Paketes sind und ebenfalls über Upfiring-Lautpsrecher verfügen.

Rückseite

Rückseite Detailansicht, dahinter eine Passivmembran

Stromanschluss und Aufnahmen für die Wandhalterung im Lieferumfang

Kleine Gummifüßchen an der Unterseite

Kunststoff ist natürlich nicht unbedingt das perfekte Material und in der Preisklasse schon ein wenig kritisch zu sehen, allerdings muss man bedenken, mit welchen Features und welch üppiger Ausstattung die DS95TR daherkommt. Zumal die Haptik des von LG verwendeten Kunststoff durchaus angenehm ist und keinesfalls billig wirkt. An der Unterseite sind dünne Gummifüßchen integriert, die für einen stabilen Stand der ausladenden Soundbar sorgen, das Gerät aber nicht zusätzlich erhöhen. Außerdem wird hier das Stromkabel angeschlossen. Wer die DS95TR an die Wand hängen möchte, findet entsprechendes Montagematerial direkt im Lieferumfang.

Etwas schade ist, dass man auf die Integration eines Displays verzichtet. Verschiedenfarbige LEDs zeigen zwar den gewählten Eingang sowie weitere Optionsparameter an, ohne Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung ist man als Anwender aber zunächst einmal ein wenig verloren, welche Einstellungen man gerade vornimmt.

Surround-Lautsprecher und Subwoofer

Wireless Surround-Speaker (Paar)

Neben Kunststoff kommt hier eine Stoffabdeckung zum Einsatz

Auch die Surround-Lautsprecher sind mit Upfiring-Lautsprechern ausgestattet

Rückseite gesamt

Unterseite mit Anschluss für das Netzkabel

Die Surround-Speaker sind ebenfalls sehr solide verarbeitet. Saubere Übergänge, gummierte Standfüße und ein versteckter Anschluss für das Stromkabel an der Unterseite sorgen für einen cleanen, unaufdringlichen Look. Statt Metall als Abdeckgitter setzt LG hier auf eine Stoffbespannung an den Seiten und der Lautsprechervorderseite. Der Upfiring-Speaker oben ist hingegen wieder mit einem Metallgitter versehen. Der linke und rechte Lautsprecher ist jeweils mit "Left" und "Right" auf der Rückseite klar markiert, was die Aufstellung und Inbetriebnahme der DS95TR erleichtert.

LG DS95TR Wireless Subwoofer

Bassreflexöffnung vorne

Detailverarbeitung gerundete Kante

Seitenansicht

Sidefiring-Subwoofer

Der Wireless Subwoofer verfügt über ein MDF-Gehäuse und ist schwarz foliert. Die Haptik ist absolut in Ordnung und die Folierung nicht zu beanstanden. Einschlüsse oder auch Unebenheiten an den Kanten und Ecken können wir nicht entdecken. Der Woofer strahlt seitlich ab, wiegt knapp 10kg und weist Abmessungen von 201,7 x 407,0 x 403,0 mm (BxHxT) auf. Vorne ist eine üppig dimensionierte Bassreflexöffnung zu sehen.

Sowohl die Rear-Lautsprecher als auch der Subwoofer werden drahtlos mit der LG Soundbar verbunden, was in unserem Testbetrieb reibungslos und nach dem Stromanschluss praktisch automatisch vonstatten ging. Zusätzliche Anschlüsse sind daher an diesen Komponenten nicht integriert.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den Anschlüssen, der Bedienung und der App-Einrichtung der LG DS95TR

