SPECIAL: Winterangebote und Gewinnspiel bei HiFi im Hinterhof

"Alle Jahre wieder" stimmt HiFi im Hinterhof an und läutet die Winterzeit mit attraktiven Angeboten ein. Eine interessante Auswahl an Produkten rund um HiFi, TV, Heimkino und Kopfhörer wartet im Online-Shop des Fachhändlers. Mit dabei sind u.a. Geräte der Hersteller Arcam, Astell & Kern, Audeze, Audioquest, Bluesound, Bowers & Wilkins, Cambridge Audio, Canton, Dali, Denon, Epson, Focal, hana, Hegel, JBL, KEF, Loewe, Marantz, NAD, Panasonic, Philips, Pro-Ject, Rotel, Samsung, Sennheiser, Sonoro, Sonos, Stax, SVS, Trinnov und Yamaha.

Das ist aber noch nicht alles. Mit einem Gewinnspiel möchte sich HiFi im Hinterhof bei allen Kunden und Interessenten bedanken, die den Weg in den Laden, den Online-Shop oder auf eine der zahlreichen Veranstaltungen in 2024 gefunden haben. Das Gewinnspiel läuft nur noch bis zum 16. Dezember 2024 - alle Infos dazu sowie den Winterangeboten findet man auch hier:

HiFi im Hinterhof hat zahlreich Produkte in die Winterangebote gepackt. Wir haben uns durch die ganzen Offerten gearbeitet und stellen ein paar unserer Highlights hier vor.

Eine Übersicht über alle HiFi im Hinterhof Winterangebote findet man hier:

Canton Smart Soundbar 10 V2

Canton Smart Soundbar 10 V2 in Weiß bei HiFi im Hinterhof

In der V2-Generation stattet Canton die hochwertige Smart Soundbar 10 mit Dolby Atmos und 4K-kompatiblen HDMI-Schnittstellen samt HDMI eARC aus. Auch AirPlay 2 kann man nun nutzen und Chromecast ist weiterhin für erweiterte Streamingoptionen an Bord. Bei HiFi im Hinterhof ist der Klangriegel mit dediziert nach oben abstrahlenden Lautsprechern noch in der eleganten Version in Weiß verfügbar. Die tadellos verarbeitete Soundbar überzeugt mit hochwertigen Materialien, einem Metallgehäuse und Gitter vorne und seitlich und einer edlen Glasoberfläche.

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Die Canton Smart Soundbar 10 V2 ist nicht nur akustisch eine erstaunlich leistungsfähige Komponente mit natürlicher und weitläufiger Bühnenabbildung, immersiver Räumlichkeit und dichter Atmosphäre, sondern zeigt sich auch sehr vielseitig. Als Teil der Canton Smart World ist auch die V2-Version mit allen anderen Canton Smart Produkten kompatibel, so kann man z.B. eine Smart Soundbox 3 einfach mit der Soundbar kombinieren und als Wireless Rear-Lautsprecher verwenden.

Dali Rubicon LCR

Dali Rubicon LCR bei HiFi im Hinterhof

Der Dali Rubicon LCR zählt seit Generationen für uns zu den leistungsfähigsten Kompakt-/Wandlautsprechern, die am Markt verfügbar sind. Ausgestattet mit dem Hybrid-Hochtonmodul der Dänen und einem Tiefmitteltöner mit SMC und der typischen Holzfasermembran liefert er den typischen Rubicon Familienklang in einem sehr flexiblen, unaufdringlichen Format. Das besondere Konzept inklusive drehbarem Hochtonmodul erlaubt die Verwendung als Frontlautsprecher, Center sowie auch für den Surround-Einsatz. Auch für die Wandmontage eignet sich die Box perfekt und fügt sich mit dem sehr flachen und noblen Gehäuse hervorragend in jede Wohnumgebung ein.

Die 2,5-Wege-Bassreflexkonstruktion mit 29mm Gewebekalotte plus 17 x 45 mm Bändchen und 165mm Tiefmitteltöner liefert ein transparentes, klares, räumlich dichtes Klangbild und ist zudem erstaunlich pegelfest. Sowohl audiophile Stereo-Setups als auch hochwertige Mehrkanal-Konfigurationen lassen sich hier abbilden, ohne dass das Wohnzimmer mit ausgewachsenen Standlautsprechern überladen wird. Wer möchte, kann die Rubicon LCR natürlich zusätzlich mit einem aktiven Subwoofer unterstützen. Das noble Gehäuse gibt es im Rahmen der HiFi im Hinterhof Winterangebote in Schwarz oder Weiß.

JBL 4305P

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JBL 4305P bei HiFi im Hinterhof

Mit einem erstaunlich günstigen Preis wartet HiFi im Hinterhof bei den Aktivlautsprechern 4305P von JBL auf, die im Retro-Look besonders imposant auftreten. Satte 42% Rabatt werden hier gewährt. JBL sieht hier den "Monitor für zuhause" und packt eine Vielzahl patentierter JBL-Akustiktechnologien, hohe Flexibilität und Schnittstellenvielfalt in die Komponenten. Satte 300 Watt RMS Gesamtleistung, ein 192kHz/24-Bit D/A-Wandler und eine aktivierbare Basskontursteuerung zählen unter anderem dazu. Akustische Unterschiede bei der Aufstellung und Positionierung kann man mit letzterem geschickt ausgleichen. Aber auch eine Streaming-Engine mit Chromecast, AirPlay 2 und Bluetooth ist an Bord und sorgt für vielseitige Zuspielungsmöglichkeiten.

Wer zuhause Musik oder Videos oder auch Podcasts produziert, wird sich über die unterschiedlichen analogen und digitalen Eingänge freuen. Neben konventionellen Anschlüssen gibt es hier auch einen Eingang mit einer Kombination aus XLR- und 1/4-Zoll-TRS-Phonoanschlüssen und einen Schalter für die Wahl der Eingangsempfindlichkeit zur Verwendung mit symmetrischen oder unsymmetrischen Signalen.

Frontblende abgenommen

Die JBL 4305P sind mit einem MQA-Decoder ausgestattet und auch Roon Ready zertifiziert. Für die Schallwandlung sind ein JBL 2410H-2 1-Zoll Kompressionstreiber im High-Definition-Imaging-Horn und ein 5,25-Zoll-Treiber mit Faserverbundmembran zuständig. Die Komponenten sitzen in einem hochwertigen Gehäuse aus 3/4-Zoll-MDF mit Echtholzfurnier und internen Verstrebungen. In unserem Testbericht haben die JBL 4305P sehr gut abgeschnitten und konnten insbesondere mit charakteristischer Stimmwiedergabe und präziser sowie nachdrücklicher Tieftonabbildung überzeugen. Neben der Ausführung in Walnuss sind die Aktiven bei HiFi in Hinterhof auch in Weiß erhältlich.

KEF LSX II LT

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KEF LSX II LT bei HiFi im Hinterhof

Deutlich kompakter, aber mit kaum weniger eindrucksvoller Performance sind während des Aktionszeitraums der Winterangebote die KEF LS II LT bei HiFi im Hinterhof erhältlich. Auch die imposanten LSX II sind günstiger verfügbar, der Rabatt bei den noch jüngeren LSX II LT ist aber höher, weshalb wir uns hier für diese Version entschieden haben. Das für KEF typische Uni-Q-Koaxialchassis darf hier natürlich nicht fehlen und sorgt hier nicht nur für optimale Gruppenlaufzeiten, sondern auch für ein sehr schlankes, kompaktes Gehäuse. Maximale Klangperformance trotz kleiner Dimensionen steht bei KEF natürlich voll im Fokus. Im Hochtonbereich setzt man daher einen Class AB-Verstärker mit jeweils 30 Watt. Für den Mittel-/Tieftonbereich kommen Class D-Endstufen mit jeweils 70 Watt zum Einsatz. Die Anschlussauswahl lässt mit HDMI-ARC, Ethernet, Subwoofer Pre-Out und zahlreichen anderen Optionen keine Wünsche offen. Richtig überzeugen können zudem die vielfältigen Streamingoptionen: Google Chromecast, Apple AirPlay 2, UPnP-Kompatibiltät, Spotify Connect und Tidal Connect sind hier z.B. vertreten.

Die KEF-eigene App ermöglicht eine einfache, zielgerichtete Inbetriebnahme und verfügt über zahlreiche nützliche Einstellmöglichkeiten. Mit der erwachsenen, überraschend dynamischen und klaren Akustik setzt das KEF LSX II LT-Set seine Erfolgsstory auch in der Klangwertung fort und etabliert sich als audiophiles System für kleinere Räumlichkeiten oder den Schreibtisch.

Marantz Cinema 50

Marantz Cinema 50 bei HiFi im Hinterhof

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Wir haben im Cinema 50 selbst beim Kauf zur UVP einen Kandidaten mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis gesehen. Mit den aktuellen 30% Rabatt potenziert sich das Ganze. Wahlweise in Schwarz oder Silber-Gold verfügbar, handelt es sich hier um einen 9-Kanal-AV-Verstärker mit 11.4-Signalverarbeitung, 185 Watt Leistung pro Kanal und einem Marantz-typischen, üppigen Ausstattungspaket.

Mit Decoding von Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, MPEG-H und IMAX Enhanced bleiben bei Heimkino-Enthusiasten keine Wünsche offen. Für die Raumeinmessung steht das zuverlässige Audyssey in höchster Ausbaustufe (MultEQ XT32) zur Verfügung. Wer noch präziser eingreifen möchte, kann eine Dirac Live-Lizenz erwerben und die räumlichen akustischen Unzulänglichkeiten noch effektiver kompensieren.

Rückseite

Sechs 8K-fähige HDMI 2.1-Schnittstellen und drei Ausgänge sorgen für Flexibilität beim Anschluss, die neue HD-Benutzeroberfläche mit umfangreichem Einrichtungsassistent führt dabei Schritt für Schritt durch die komplette Inbetriebnahme. Edel und elegant erscheint der AV-Verstärker mit massiver Frontblende und dem aktuellen Design mit Marantz-typischen Bullauge.

Eine Übersicht über alle HiFi im Hinterhof Winterangebote findet man hier:

Special: Philipp Kind

Fotos: Canton, Marantz, Dali, Sven Wunderlich

Datum: 13.12.2024