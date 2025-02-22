SPECIAL: Welcher Canton Standlautsprecher für welchen Anspruch? Townus, Karat GS, Vento 100, A65, Ergo GS oder Reference 2?

Welcher passive Canton Standlautsprecher für welchen Anspruch? Wir haben hier in einer Übersicht die Canton Standlautsprecher aufgeführt, die wir in den letzten Jahren getestet und die uns besonders gut gefallen haben.

Canton Townus 100

Größter Standlautsprecher der Townus-Serie

Nachdem längere Zeit die Canton Townus 90 die einzige Standbox in der Townus-Serie war, legten die Hessen gezielt nach und brachten mit der Townus 100 eine für ihre Preisklasse außergewöhnlich leistungsstarke Option heraus. Sie wird ab 1.699 EUR/Stück angeboten und klopft sozusagen an die Tür der nur wenig teureren Karat GS, die wir anschließend kurz portraitieren.

Mitteltöner (oben), Hochtöner (unten)

Das komplett andere Design der Townus 100 sorgt aber für einen anderen optischen Eindruck im Hörraum. Die Townus 100 ist auch noch einfacher aufzustellen als die Karat GS, weil die Basschassis ganz normal nach vorne abstrahlen.

Doppelbass

Für Liebhaber einer relativ großen, klassisch konstruierten Box ist die Townus 100 eine sehr gute Wahl. Wer ist filigraner und optisch ikonischer mag und auf etwas masimalen Pegel verzichten kann, greift zu unserem nächsten Tipp.

Canton Karat GS Edition

Karat GS Edition

Für Ästheten, die zudem nostalgische Gefühle für Vorzeigelautsprecher vergangener Epochen haben, sind die Karat GS die perfekte Lösung - und mit einem Stückpreis von 1.750 EUR auch noch preislich sehr fair. Dank moderner Chassis spielt die Karat GS Edition sehr lebendig und detailreich auf.

Seitlicher Basstreiber

Die seitlich montierten Basstreiber erzeugen dabei einen erstaunlichen Nachdruck. Gerade für mittelgroße Hörräume und mittlere bis höhere Pegel sind die Karat GS Edition richtig gut geeignet, und sie harmonieren aufgrund ihrer gekonnten klanglichen Abstimmung Canton-typisch mit vielen Verstärkern.

Front mit Chassisbestückung

Für uns, was natürlich rein subjektiv ist, ein absolut großer Wurf, zumal der Kaufpreis sensationell niedrig ausfällt.

Canton Vento 100

Vento 100

Ab 2.449 EUR kann man die elegante, aber beileibe nicht kleine Canton Vento 100 einkaufen. Sie klingt nicht ganz so üppig wie die Ergo GS, sondern filigraner, noch detailreicher, ohne es an Harmonie missen zu lassen.

Basschassis

Sie ist die größte Standbox der aktuellen Vento-Reihe und wendet sich an HiFi-Freunde, die ein zeitgemäßes und zugleich zeitloses Design suchen, gepaart mit souveräner Belastbarkeit, die sie auch für größere Hörräume prädestiniert.

Mittel- und Hochtöner

Allerdings kommt sie, was Pegelfestigkeit und Bass-Wucht angeht, verständlicherweise nicht an die Canton A65 heran. Dafür wirkt die Vento 100 in ihren Manieren besonders geschliffen und kultiviert - schon nahe dran an der "alten" Reference K-Serie.

