SPECIAL: Welche Tests im ersten Quartal des Jahres 2026 erscheinen

Wir geben in diesem Special einen kleinen Überblick über die nächsten Tests, die im ersten Quartal des Jahres 2026 von uns durchgeführt werden. Die Anordnung erfolgt alphabetisch nach dem Namen des Herstellers. Wichtiger Hinweis: Hier stellen wir nur die bereits zugesicherten beziehungsweise die sich schon in der Redaktion befindlichen Tesrtmuster vor.

Bluesound PULSE CINEMA

Die erst kürzlich präsentierte Soundbar PULSE CINEMA kommt auf 1.299 EUR (Wandhalterung im Lieferumfang enthalten) und ist eine 47" Multiroom-Streaming-Soundbar für TVs ab 55". Sie bietet kräftige 500 Watt Gesamtleistung, 16 Treiber inklusive dediziertem Center-Kanal, zwei 4"-Woofer und Upfiring-Speaker für eine authentische 3D-Audowiedergabe. Dolby Atmos-Decoding ist vorhanden, und ein Smart DSP mit automatischer Ausrichtungserkennung erkennt, in welcher Position die Soundbar betrieben wird. An DSP-Modis genannt werden Film, Musik und Late Night. Anschluss- und verbindungsseitig gibt es HDMI eARC, Digital-Optisch, Analog RCA, Zwei-Wege-Bluetooth und integriertes AirPlay 2.

Treiberlayout

Auch Subwoofer können kabelgebunden oder kabellos eingebunden werden. Multiroom-Streaming mit BluOS-App sowie Zugriff auf 20+ Streamingdienste & Internetradio sind zudem an Bord. Kabellose Surround-Setups mit Bluesound-Stereolösungen & SUB+ können einfach ersstellt werden. Hi-Res-Audio & MQA-Unterstützung sowie Steuerung über Control4, Crestron, RTI u. a. sind typische Merkmale der BluOS-Plattform. Die Farbe: Schwarz mit dunkelgrauer Stoffabdeckung.

Mehr zur PULSE CINEMA direkt bei Bluesound

Bluesound POWERNODE (N331)

Der kompakt bauende Bluesound POWERNODE (N331) liegt bei 1.099 EUR (wahlweise in weißer oder schwarzer Variante) und ist mit DirectDigital-Verstärkern mit einer Kanalleistung von 100 Watt wirklich kräftig. Die optimierte Schaltung mit verbessertem Signalweg ermöglicht laut Hersteller mehr Leistung bei gleichzeitig geringerer Verzerrung. Das Konzept des POWERNODE bleibt sich auch in der neuesten Generation treu: BluOS inklusive der intuitiv bedienbaren BluOS Control-App steht als sehr flexible Streamingplattform bereit.

Anschlussauswahl

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Die Anschlussbestückung besitzt digitale und analoge Eingängen inklusive HDMI eARC, bidirektionalem Bluetooth-Modul mit aptX und USB-C. Die Netzwerkintegration erfolgt via Ethernet oder per Dual-band WiFi (802.11ac). Es gibt neben Bewährtem auch Neuerungen, und diese umfassen nicht nur den von anderen Modellen her bekannten THX AAA-Kopfhörerverstärker, sondern auch die Option, direkt einen passiven Centerlautsprecher an den POWERNODE anzuschließen. Im 3-Kanal-Betrieb stellt der Verstärker immer noch großzügig bemessene 80 Watt pro Kanal bereit. Zusammen mit dem Subwoofer-Vorverstärkerausgang und der Möglichkeit, Bluesound Wireless-Streaming-Lautsprecher ins Setup einzubinden, kann man problemlos und schnell ein 5.1-Setup zusammenstellen. Geblieben ist das matte Finish des Gehäuses mit Touch-Glaspanel mit Näherungssensor sowe die fünf programmierbaren Quick-Presets. Der POWERNODE unterstützt, neben über 20 Streamingdienste via BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect sowie Qobuz Connect und ist Roon ready. Überdies ist er Dirac Live ready.

Der POWRNODE (N331) bei Bluesound

clearaudio concept

clearaudio concept (1.400 EUR, Laufwerk ohne Tonarm/Tonabnehmer, mit Satisfy Kardan Signature (1.500 EUR) und concept MC Signature-Tonabnehmer (1.400 EUR): Der Plattenteller des edel auftretenden Vinyl-Experten wird per geschliffenem Flachriemen von einem vollständig entkoppelten Gleichstrommotor angetrieben - im Sinne maximaler Störungsarmut. Für die korrekte angelieferte Spannung sorgt ein ausgelagertes und üppig dimensioniertes Netzteil. Als Tonarm kommt mit dem Satisfy Kardan Signature ein besonders hochwertiges Teil zum Einsatz, das den normalen, sonst bei den concet-Modellen gängigen Tonarm bei unserem Testmuster ersetzt

Satisfy Kardan Tonarm

So lagert er auf zwei Achsen, und extrem hochwertige sowie absolut langzeitstabile Saphirlagern aus der Schweizer Uhrenhandwerkskunst kommen hier zum Einsatz. Der concept MC Signature-Tonabnehmer ist minimalistisch gestaltet und weist einen Bor-Nadelträger auf. Eine Kanalabweichung von unter 0,5 beziehungsweise unter 0,3 Dezibel, 11 Ohm Systemimpedanz und ein Micro-Line-Abtastdiamant sind weitere Eigenschaften. Wir freuen uns auf einen Test eines weiteren Produkts aus der Erlangener Manufaktur, und ganz besonders darüber, dass das beliebte concept Laufwerk durch einen extra aufwändigen Tonarm und einen besonders klangstarken Tonabnehmer ergänzt wurde.

Informationen direkt bei clearaudio: Hier zum concept Laufwerk, hier zum Satisfy Kardan Tonarm und hier zum concept MC Signature Tonabnehmer

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clearaudio smart phono V2

Der kompakte, hochwertig verarbeitete Phonovorverstärker im minimalistischen Aluminiumgehäuse wird mit 750 EUR in Rechnung gestellt. Bis zu 54 dB Verstärkung bei 1 kHz sowie ein äußerst linearer Frequenzgang, so verspricht es der Hersteller, zeichnen das Gerät aus. Für den Einsatz in Verbindung mit einem MM- und einem MC-Tonanbemersystem stehen zwei separate Schaltungsdesigns zur Verfügung.

Mehr zum smart phono V2 beim Hersteller

Galion Audio TS P75

Für 2.390 EUR gibt es bei HiFi Pilot die Röhrenvorstufe Galion Audio TS P75, die sich auch perfekt für die Kombination mit der ästhetisch und zugleich homogen-dynamisch klingenden TS A75 Endstufe eignet – den Leistungsverstärker hatten wir bereits im Test. In der Vorstufe werden 4 x 12AT7 Röhren eingesetzzt, und es werden Premium-Bauteile von Clarity, Solen sowie Jupiter Audio verwendet.

Innenleben

Besonders hochwertige Kondensatoren sowie ein Ringkerntransformator zeichnen das Innenleben im Speziellen aus. Laut Galion Audio erzeugt die Vorstufe ein dreidimensionales, atmosphärisch dichtes, nachvollziehbares und detailreiches Klangbild – lassen wir uns im Testbetrieb überraschen, ob dies der Realität entsprechen wird.

HiFi Pilot präsentiert den Galion Audio TS P75

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Klipsch Flexus Core 300 Soundbar

Die durch Subwoofer und Rears (Klipsch Flexus-Serie) erweiterbare Hightech-Soundbar mit Dolby Atmos (kein DTS:X) wurde mit Hilfe von Onkyo entwickelt und besitzt 11 Treiber. 1.199 EUR lautet der Preis, das Layout ist 5.1.2, Upfiring-Treiber sind vorhanden, ebenso Side-Firing-Einheiten. Ebenfalls zum Austattungsumfang gehören eine Dirac Live Raumkorrektur - derzeit wohl einzigiartig bei einer Soundbar - sowie integrierte Doppel-Subwoofer.

Hochwertigkeit auch bei der seitlichen Ansicht

Klipsch ließ es sich zudem auch bei der Top-Soundbar nicht nehmen, Hochtöner (0,75 Zoll) mit Hornvorsatz zu verwenden. Streaming-seitig vorhanden sind zum Beispiel Apple AirPlay, Google Cast, TIDAL Connect, Spotify Connect. Die Klipsch Connect Plus App erlaubt eine umfassendfe Steuerung inklusive EQ-Anpassung. Dialog- und Nachtmodus stehen auch auf der langen Ausstattungliste.

Mehr Informationen zur Klipsch Flexus Core 300 Soundbar

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