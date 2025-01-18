SPECIAL: Sky Stream Hotel optimiert das TV- und Streaming-Erlebnis für Hotelgäste

Sky Deutschland hat in dieser Woche den offiziellen Marktstart von Sky Stream Hotel bekanntgegeben. Wie der Name bereits verrät, möchte Sky damit sein Entertainment-Erlebnis und die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche samt allen Komfortfunktionen für Hotelgäste zugänglich machen. Alle Entertainment-Inhalte von Sky und Free-TV-Sender in HD-Qualität sind damit verfügbar. Das kompakte und nutzerfreundliche System soll auf jedem Fernseher im Hotel betrieben werden können und den Gästen insbesondere das Auffinden der persönlichen Lieblingsinhalte schnell und einfach ermöglichen.

In der Hotellerie steht das Wohlbefinden der Gäste an erster Stelle. Ein unvergesslicher Hotelaufenthalt soll sich durch eine gehobene Ausstattung und ein Extra an Komfort gegenüber dem Alltag abheben. Sky sieht darin auch moderne Unterhaltungsmöglichkeiten, die allerdings oft hinter den Erwartungen der Gäste zurückbleiben. Erinnert man sich an früher, war das eher nicht so. Das Hotel-Fernsehen bot meist eine größere Sendervielfalt, als man es von zu Hause gewohnt war. Heutzutage ist das allerdings anders und die Angebote in Hotels hinken in der Regel den verfügbaren Inhalten im heimischen Wohnzimmer hinterher.

Sky Stream Hotel TV Guide (Copyright: Sky Deutschland)

Mit Sky Stream Hotel soll damit Schluss sein. Das umfassende Sky Entertainment Angebot und lineare TV-Kanäle in HD-Qualität sollen den Hotelbesuch maßgeblich aufwerten. Die Benutzeroberfläche von Sky Stream Hotel soll intuitiv gestaltet sein und zahlreiche Features für die einfache Navigation durch vielfältige Inhalte.

Wer sich Sky Stream für Zuhause mit allen Features, Funktionen und Inhalten näher ansehen möchte, für den gibt es ausführliche Informationen in unserem Testbericht. Zudem haben wir kurz vor Weihnachten 2024 noch einen Artikel zur exzellent funktionierenden Sprachsteuerung von Sky Stream verfasst:

Anzeige



Angesichts steigender Betriebskosten möchte Sky mit Sky Stream Hotel der Hotellerie eine Möglichkeit bieten, die Unterhaltungsangebote zu modernisieren, ohne kostspielige Investitionen.

Kleine Box, viel Inhalt - Sky Stream (für zuhause)

Vorteile für Hotelgäste und Hoteliers

Sky Stream Hotel soll Hotelgästen eine Vielzahl von Vorteilen bieten, die den Aufenthalt noch angenehmer gestalten:

Smarte Benutzeroberfläche: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es den Gästen, schnell und einfach durch die verschiedenen Inhalte zu navigieren und ihre Lieblingssendungen zu finden

Intuitiver Zugang: Einfache Suche per Sprachsteuerung

Riesige Auswahl an Entertainment auf Abruf (On Demand)

Aktuelle Blockbuster, tausende Filme, Serien und mehr

Lineares TV: Inhalte von Sky sowie mehr als 50 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität

Bester Live-Sport: Sky Live-Sport mit Fußball-Bundesliga, allen Spielen der 2. Bundesliga, dem Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag, der Premier League, dem DFB-Pokal, Formel 1 und vielen weiteren

Mehrsprachig: Viele Inhalte im Originalton oder mit Untertiteln

Die komfortable Suche per Sprachsteuerung soll auch bei Sky Stream Hotel möglich sein

Genauso profitieren aber auch Hoteliers von Sky Stream Hotel:

Anzeige



Attraktivität steigern: Mit Sky Stream Hotel können Hotels ihren Gästen ein erstklassiges Fernseherlebnis bieten, das die Attraktivität des Hotels erhöht und die Zufriedenheit der Gäste steigert

Einfache Installation: Sky Stream ist einfach via WLAN zu installieren und erfordert keine aufwendigen technischen Anpassungen (OHNE Sat-/Kabelanschluss und Kopfstation)

Kosteneffizienz: Sky Stream Hotel bietet eine kosteneffiziente Lösung, die den Hotels ermöglicht, ihren Gästen hochwertige Inhalte anzubieten, ohne hohe Investitionen tätigen zu müssen

Große Vielfalt auf einer Plattform frei empfangbar, Sky Sender & Inhalte auf Abruf, alle Free-TV-Sender

Für internationale Gäste: Serien, Filme, Sender im Originalton

Barrierefreiheit: Mehrere Zugangswege mit der Sky Fernbedienung oder Spracheingabe

In öffentlichen Bereichen: Auch für die Hotelbar buchbar (Live-Sport von Sky)

Lars Winking stellt Sky Stream Hotel vor (Copyright: Sky Deutschland)

Lars Winking, Vice President Sky Business (Bild oben): „Sky Stream Hotel wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen. Es bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird Hotelgästen dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach zu finden. Unser Fokus bei Sky liegt klar auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Genau deshalb investieren wir in Sky Stream Hotel, um das Fernseherlebnis noch einfacher zu machen – mit der Expertise der Sky Group und Stärke des Comcast Ökosystems im Rücken.“

Verfügbarkeit

Sky Stream Hotel ist ab sofort in Deutschland verfügbar und wird in den kommenden Monaten auch in Österreich eingeführt. Weitere Informationen zu Sky Stream Hotel finden Sie unter: https://business.sky.de/hotellerie.

Anzeige



Special: Philipp Kind

Fotos: Sky Deutschland, Philipp Kind

Datum: 18.01.2025