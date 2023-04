SPECIAL: Schon Led Zeppelin, Hendrix und Phil Collins setzten auf die legendäre M-Serie - in 2023 legt beyerdynamic die Mikros neu auf

Audiospezialist und Hersteller beyerdynamic präsentiert auf der NAMM Show 2023 die überarbeitete Neuauflage der legendären M-Mikrofonserie. Das neue Design soll Tradition und Zukunft gleichermaßen vereinen, ohne dass die von Musikern und Musikerinnen seit Generationen hoch geschätzte Klangaufnahme verändert wurde. Die M-Serie gibt es beinahe seit 70 Jahren, auch die Facelift-Modelle werden weiterhin am Unternehmensstandort in Heilbronn in akribischer Perfektion von Hand gefertigt.

Der dreilagige und feinmaschige Korb des M 88 ist eine der Veränderungen im Portfolio, Plosivlaute sollen hier besser als beim Vorgänger gedämpft werden, ansonsten bleibt der Klang nahezu unverändert

Doppel-Bändchenmikrofon M 130

Auch das M 160 ist enorm schwierig zu fertigen

Die Mikrofone der beyerdynamic M-Serie wurden bereits von zahlreichen Ikonen der Musik- und Unterhaltungsindustrie verwendet. Led Zeppelin, Jimi Hendrix und Phil Collins haben mit genau diesen Komponenten ihren Sound verewigt. Aber auch aktuelle Audio-Profis setzen auf die exklusiven Schallwandler "Made in Germany". Darunter zum Beispiel bekannte Schlagzeuger wie Aaron Sterling, Ash Soan oder Anika Nilles sowie führende Toningenieurinnen und Toningenieure wie William Nicholson sind vom natürlichen Klangcharakter der Mikrofone, die als echte Klassiker gelten können, überzeugt.

"Seit mehr als 60 Jahren schafft beyerdynamic in Deutschland Meisterwerke wie das M 160, während Musiker:innen, Produzent:innen und Toningenieur:innen auf der ganzen Welt das Gleiche mit unseren Produkten tun", sagt Thorsten Bender, Produktionsleiter bei beyerdynamic. "Unsere Tradition der hervorragenden Klang- und Fertigungsqualität wird auch in den nächsten 60 Jahren die Entwicklung von Pro-Audio-Produkten vorantreiben."

beyerdynamic M 201

beyerdynamic MM 1

Höchstes Niveau, sowohl was die Klangqualität als auch die Fertigungspräzision betrifft, verbindet man mit der M-Serie und das schon seit Jahrzehnten. Der Hersteller will diese Tradition bei den überarbeiteten Geräten natürlich fortsetzen. Gleichzeitig ist man in der Lage, den Produktions und Herstellungsprozess zu verbessern, von der Logistik bis zum Service. Die Eigenschaften der Klangaufnahme wurden dabei, laut beyerdynamic, nicht verändert und sollen nach wie vor Standards im Bereich der Audioqualität setzen. Natürlich, verfärbungsarm und authentisch sei der Klang. Natürlich bleiben auch die hervorragenden technischen Eigenschaften, wie die exzellente Richtwirkung und das anwendungsspezifische Produktdesign, vollständig erhalten. Vorrangig wurde an den Komponenten nur die Bedruckung geändert, um sich der aktuellen Designsprache des Unternehmens anzupassen. Membrane oder Überträger bleiben gleich. Eine Ausnahme bildet, wie bereits oben beschrieben, der Mikrofonkorb des M 88. Wie eingangs erwähnt, wird die M-Serie - wie ihre Vorgängermodelle - in Heilbronn handgefertigt. Von der Entwicklung bis hin zur finalen Vermessung.

"Unsere beiden Doppel-Bändchenmikrofone – das M 160 und das M 130 – sind besonders schwierig zu fertigen", erklärt Bender. "Wir wählen sorgfältig Spezialist:innen aus, die über eine hervorragende Fingerfertigkeit verfügen und eine bis zu einjährige Ausbildung durchlaufen haben – deshalb sind derzeit nur wenige Mitarbeiter:innen in der Lage, Mikrofone wie das M 160 zu fertigen."

Eine einheitliche Designsprache und Produktnamensstrategie sind Teil der neuen M-Serie. Darüber hinaus ermöglicht die optimierte Produktionsweise der Mikrofone eine verbesserte Servicefähigkeit. Maschinen kommen im Übrigen dabei aber nicht zum Einsatz, die Handarbeit steht im Fokus. Die Produktionsabläufe wurden dahingehend optimiert, dem Fachpersonal bei die Fertigung zu erleichtern. Vereinzelt wurden Klebeverbindungen in Schraubverbindungen geändert. “Wenn eine Produktlinie so beliebt ist, dass sie sich 60 Jahre auf dem Markt hält, ist es äußerst wichtig, die Balance zwischen Verbesserungen und dem, was die Produkte in erster Linie so beliebt macht, zu finden“, betont Bender.

beyerdynamic MC 930

MC 950

Verfügbarkeit

Die neue M-Serie soll im Laufe des vierten Quartals 2023 im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de und im Fachhandel erhältlich sein. Die aktuellen Modelle sind noch in limitierter Menge verfügbar. Der Hersteller betont nochmals, dass Service und Support für die bestehenden Modelle der M-Serie natürlich fortgesetzt werden.

Weitere Informationen zum Facelift der M-Serie unter: https://www.beyerdynamic.de/m-serien-facelift

Special: Philipp Kind

Bilder: beyerdynamic

Datum: 16.04.2023