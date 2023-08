XXL-SPECIAL: Samsung Smart TVs - QLED, Neo QLED, OLED, Lifestyle - welcher Fernseher passt zu welchem Anforderungsprofil?

Samsung hat ein umfangreiches Portfolio an Smart TVs mit unterschiedlichen Technologien. So finden sich Quantum Dot-basierte Modellreihen, hier insbesondere die hochwertigen QLED und Neo QLED-Modelle in 4K und 8K, sowie moderne OLEDs in Größen bis zu 77 Zoll. In diesem kleinen Special möchten wir mit Hilfe von Samsungs Argumentation versuchen, bei der Entscheidung zu helfen, ob es denn ein Q (steht für Quantum Dot)LED-TV, ein Neo QLED, ein Lifestyle (QLED) - TV oder doch lieber ein OLED-TV sein soll.

Samsung QLED

Die Quantum Dot-Technologie basiert auf sogenannten Nano-Partikeln und garantiert ein dynamisches sowie farbechtes Bild. Die Nanoteilchen emittieren, je nach ihrer spezifischen Größe, die Farben blau, grün und rot. Die Farbwiedergabe ist besonders klar & rein. Doch von sich aus leuchten die Nanoteilchen nicht, dazu braucht es bei Quantum Dot-basierten TVs eine entsprechende Hintergrundbeleuchtung. Samsungs QLED-TVs besitzen eine LED-basierte vollflächige Hintergrundbeleuchtung. Hierbei sorgen eine Vielzahl an ultrakleinen LEDs für einen sehr guten Detail- und Gesamtkontrast. Vorzüge der QLED-TVs sind die reine Farbdarstellung, die auch bei hoher Bildhelligkeit erhalten bleibt, die enorme Spitzenhelligkeit und die Vermeidung von Einbrenneffekten.

Laut Samsung eignen sich QLED Smart-TVs besonders für die Zielgruppe der sogenannten "Feierabend-Gamer" - also jemand, der aus Spaß am Abend gern mal ein paar Runden zockt, ohne gleich Ambitionen auf den Titel eines E-Sport-Champions zu haben. Das wird folgendermaßen begründet: Dank der extrem kurzen Reaktionszeiten, der hohen Auflösung (bis zu 8K) und der modernen, mit allen Gaming-Features ausgestatteten HDMI 2.1 Terminals erfüllen diese TVs alle Voraussetzungen. Auch für Menschen, die gern mal einen oder auch mehrere Tage fast komplett zuhause verbringen und Wert darauf legen, zu jeder Tageszeit die Lieblingsserie streamen und/oder Filme schauen zu können, sind mit einem QLED-TV sehr gut bedient. Denn dank der enormen maximalen Helligkeit des Panels und der Farbtreue, die auch bei hohen Helligkeitswerten erhalten bleibt, werden die für diesen Einsatzzweck wichtigen Punkte erfüllt.

Samsung Neo QLED

QN90C (2023)

Und es geht noch besser als mit "konventionellen" QLED-TVs: Die Neo QLED-TVs von Samsung verfügen über eine weiter verfeinerte Quantum Dot Technologie sowie besonders fein ansprechende Hintergrundbeleuchtungen und sind im Premiumsegment angesiedelt. Hier einige Informationen zur Technik.

Neo QLED 8K-TV von 2021 mit VDE-Zertifikat

Anzeige

Seit dem Jahr 2021 prägt sich der Begriff "Neo QLED" ins Bewusstsein der Liebhaber hochwertiger Smart-TVs ein. Neo QLED führte Samsung damals als komplett neue Display-Technologie ein. Technisch neu ist die "Quantum Mini LED" Lichtquelle, die durch die "Quantum Matrix Technologie" und durch den "Neo Quantum Prozessor" präzise angesteuert wird. Der Neo Quantum Prozessor wurde erstmalig für den Neo QLED Jahrgang 2021 entwickelt und darauf abgestimmt.

Die Quantum Mini LED ist rund 40-mal flacher als eine zuvor verwendete, konventionelle LED. Bei der konventionellen Technologie kam eine Linse zur Lichtstreuung zum Einsatz. Die Quantum Mini LED dageben ist mit speziellen, extrem dünnen Mikroschichten überzogen, die mit einer enormen Anzahl an LEDs gefüllt sind. Dieses Prinzip garantiert eine äußerst exakte Steuerung der dicht aneinander liegenden LEDs. Auf diese Art und Weise werden störende Überstrahlungseffekte auf ein absolutes Minimum reduziert.

Neo QLED-TVs punkten mit einer Luminanzskala von 12 Bit mit 4096 Schritten. daher werden dunkle Bereiche extrem dunkel und helle Bereiche überdurchschnittlich hell dargestellt. Die TVs überzeugen in der Praxis mit handfesten Vorzügen. Sie bieten hochauflösendes Gaming mit bis zu 4K@144Hz, besonders hohe Spitzenhelligkeiten (noch höher als bei "normalen" QLED-TVs) und ein plastischer visueller Gesamteindruck dank des tadellosen Schwarzwerts und der sehr hohen Gesamtkontraste. Die Neo QLED-TVs sind durch ihre hohe Performance für zahlreiche Zielgruppen hervorragend geeignet:

Smart Calibration

Filmliebhaber/Cineasten: Hohe Auflösung in 4K oder 8K sind Grundvoraussetzung. Aber auch die hohe Helligkeit und die enorme Kontrastdynamik sind Vorzüge, sodass sich die Neo QLED-TVs besonders gut für für High Dynamic Range-Inhalte (HDR-Inhalte) eignen. Auch, dass die Neo QLED-TVs in den Bildeinstellungen über den Filmmaker-Modus verfügen (dieser sorgt dafür, dass der jeweilige Film exakt so dargestellt wird wie vom jeweiligen Regisseur beabsichtigt) ist ein großer Vorzug. Zudem hat man bei den Modellen 2023 noch die Option, das Bild per "Smart Calibration" mit Hilfe der Smart Things-App und des Smartphones zu optimieren, ebenfalls hilfreich für hochklassigen Filmgenuss. Durch die extrem präzise Hintergrundbeleuchtung mit LEDs im absoluten Miniaturformat sind Detailkontrast und Schwarzwert grandios.

Passionierte Gamer: Klar profitieren auch Gamer aus Leidenschaft von den eben beschriebenen Vorteilen. Hinzu kommt hier noch, dass spezielle Gaming-Funktionen und Kompatibilitäten hinzukommen - so gibt es eine Game-Auswahl nach Genres mit entsprechender Anpassung.

QN900C (8K-Topmodell 2023)

Tech-Visionäre:Dank modernster KI-Funktionalität sind die Neo Quantum Dot-TVs exzellente Werkzeuge für Anwender, die zeitgemäßen High Tech lieben. Nicht weniger als 64 neuronale Netzwerke bietet der aktuelle Prozessor in den 2023er 8K-Spitzenmodellen, was für ein herausragendes Upscaling von niedriger auflösenden Bildinhalten sorgt. Die Zukunft beginnt nicht erst, sie ist schon längst da.

QN90C

Anzeige



Das Neueste von uns zu Samsung Neo QLED:

Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Fernseher