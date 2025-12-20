SPECIAL: Samsung erweitert das Micro RGB-TV-Setup für 2026: 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll kommen hinzu

Bei Samsung wirft das neue Jahr 2026 bereits jetzt seine Schatten voraus, denn das Unternehmen kündigte, wie wir schon in einer News festhielten, die Erweiterung des Micro RGB-Lineups der Serie MR95F an. In diesem Special möchten wir uns jetzt ausführlicher mit dem Thema auseinander setzen.

Micro RGB-TV MRE115MR95F in 115 Zoll auf der IFA 2025. Aktueller Preis: Knapp 28.000 EUR

2025 war der erste Micro RGB-TV von Samsung ein wichtiges Gesprächsthema unter Bild-Enthusiasten. Wir haben über das Gerät mit 115 Zoll Diagonale ebenfalls berichtet, beispielsweise im Zusammenhang mit Samsungs IFA-Auftritt.

Neues 2026er Gerät der MR95F-Serie aus seitlicher Perspektive

Samsung erweitert sein TV Line-up um weitere Premium-Geräte mit der neuartigen Display-Technik. Inklusive des 115 Zoll-Geräts werden 2026 gleich sechs unterschiedliche Bildschirmdiagonalen bereitstehen - und zwar von 55 bis 115 Zoll. Mit den Micro RGB TVs im Mittelpunkt des 2026er Fernsehportfolios baut Samsung das Sortiment an Smart-TVs mit der innovativen Displaytechnik weiter aus - um dem Wunsch extrem anspruchsvoller Bild-Enthusiastinnen und Bild-Enthusiasten voll gerecht zu werden. Durch die unterschiedlichen Bilddiagonalen kann man sich nun in sehr vielen unterschiedlichen räumlichen Situationen einen Micro RGB-TV ins Haus holen. Bezogen auf die einzelnen Display-Diagonalen, werden insgesamt 55-, 65-, 75-, 85- und 100 Zoll geben - darüber befindet sich das 115-Zoll-Modell. Premiere feiern die neuen Micro RGB-TVs auf der CES 2026, die vom 6. bis zum 9. Januar in Las Vegas stattfindet.

Ultradünner, praktisch unsichtbarer Rahmen

Samsung verspricht, dass die neuen Modelle zahlreiche moderne Funktionen sowie Optimierungen offerieren, die bezüglich Farbbrillanz, Helligkeit und Schärfe, aber auch bei Tonqualität und AI-Funktionen begeistern sollen.

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Stellen wir kurz die Micro RGB-Technologie ausführlich vor.

Unfassbar klein: Samsungs Micro RGB-Element

Die Micro RGB Technologie fußt, wie bereits der Name vermuten lässt, auf roten, grünen und blauen Leuchtdioden. Die LEDs sind kleiner als 100 Mikrometer und können unabhängig voneinander leuchtenwas eine besonders präzise Lichtsteuerung und eine verbesserte Farbgenauigkeit garantiert. Unterstützt wird die Hardware von hochleistungsfähigen Softwarelösungen für die Bildverarbeitung, darunter 4K AI Upscaling Pro und AI Motion Enhancer Pro. Diese Systeme optimieren die Helligkeit, glätten Bewegungen und ermöglichen eine präzische Bilddarstellung in Echtzeit.

Micro RGB AI Engine

Die Micro RGB AI Engine Pro ist mit einem extrem leistungsstarken AI-Chipsatz ausgestattet, der eine besonders präzise und realistische Bilddarstellung bieten kann. ermöglicht. Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro forcieren eine ungemein genaue und brillante Farbwiedergabe zusätzlich.

Ideal für HDR10+ geeignet: Die neue Micro RGB-Technologie lässt der Dynamik von HDR-Inhalten vollen Entfaltungsspielraum

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Micro RGB Precision Color 100 ist eine vom Verband der Elektrotechnik (VDE) zertifizierte Technologie, die volle 100 % des BT.2020-Farbraums abdeckt. In den neuen Modellen bekommt sie eine verbesserte Micro RGB-Lichtquelle mit noch exakterer Ansteuerung der Farbhelligkeit. Das ermöglicht noch realistischere Farbtöne und enorme Helligkeiten.

Standfuß

Hinzu kommt eine spezielle Glare Free-Beschichtung des Panels. Sie reduziert Reflexionen, erhält dabei die Farben und den Kontrast beinahe vollumfänglich und ermöglicht daher ein optimales Seherlebnis auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Natürlich beeindrucken die Micro RGB-TVs mit weiteren Funktionen und Ausstattungsmerkmalen.

Vision AI Companion

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten

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Der Vision AI Companion von Samsung kombiniert die auf einem Large Language Model (LLM) basierende AI mit dem intelligenten Sprachassistenten Bixby. So können Anwenderinnen und Anwender natürliche Dialoge mit der AI führen, interaktive Fragen stellen und bekommen proaktiv passende Empfehlungen. Der Vision AI Companion nutzt bei seinem Vorgehen AI-Funktionen und Apps wie beispielsweise Live Translate, Generative Wallpaper und Perplexity zu.

Die neuen Micro RGB Modelle sind zudem mit verbesserten Audiofunktionen ausgestattet. Natürlich sind die Soundsysteme kompatibel zu Dolby Atmos®, und Adaptive Sound Pro passt den Klang an den Raum an. Für eine noch umfassendere, räumlich besonders dichte Akustik können über Q-Symphony die TV-Lautsprecher mit kompatiblen Samsung-Audiogeräten (Soundbars) gekoppelt werden. Außerdem bringt Samsung in alle TVs des Modelljahrs 2026 Eclipsa Audio an den Start. Hierbei handelt es sich um ein neues Raumklangsystem für die 3D-Audio-Wiedergabe, das mit dem "Platzhirsch" Dolby Atmos sowie den anderen 3D-Formaten DTS:X und Auro-3D konkurrieren möchte. Das Projekt wurde von Samsung und Google ins Leben gerufen und eignet sich insbesondere für Smart-Tvs und Soundbars.

Unser erstes Fazit

Das große 115 Zoll-Modell an der Wand

Samsung macht Ernst und bringt die fortschrittlichste Display-Technologie des Unternehmens 2026 in deutlich mehr TVs. Natürlich werden die Preise schon noch auf hohem Level sein, auch wenn uns genaue Preisangaben derzeit noch ebenso fehlen wie der Starttermin für die neuen Micro RGB-Modelle für Europa. Aber: Nach Jahren des gefühlten Stillstands kommt wieder Bewegung in den TV-Markt, und eine neue Displaytechnologie schickt sich an, bei Helligkeit, Kontrast, Farbtreue sowie Schärfe die nächste Stufe auf dem Weg zum perfekten Bild zu zünden. Hinzu kommen bei den Micro RGB-Modellen auch hochentwickelte 3D-Audiotechnik und leistungsstarke KI-Funktionen.