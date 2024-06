SPECIAL: OpenFit Air und OpenSwim Pro - zwei neue Open-Ear-Kopfhörer von Shokz

Shokz führt mit dem OpenFit Air und dem OpenSwim Pro zwei neue Open-Ear-Kopfhörer ein. In diesem Special starten wir unseren Bericht mit dem bereits ab 5.6 erhältlichen OpenFit Air und setzen im weiteren Verlauf des Artikels die Berichterstattung mit den Merkmalen des OpenSwim Pro fort.

Shokz OpenFit Air

Shokz OpenFit Air in drei lieferbaren Farben

Shokz selber ist restlos vom neuen produkt überzeugt und spricht selbstbewusst vom derzeit "wohl derzeit besten kabellosen True-Wireless-Kopfhörer in Kombination mit Open-Ear-Konzept."

Die Vorzüge des Open-Ear-Konzepts dürften unseren Lesern durchaus bekannt sein. Sie sind im Testbericht des Shokz OpenFit aus dem Jahre 2023 nachzulesen.

Hochwertiger dynamischer Treiber

Anzeige

Transparente Ansicht, 1

Transparente Ansicht, 2

Kurz nochmals gehen wir auf den Haupt-Pluspunkt dieser idee ein. Mit dem Open-Ear-Konzept des OpenFit Air bleibt man kontinuierlich mit seiner Umgebung verbunden, während man in tadelloser Klangqualität der Lieblings-Playlist lausch. Der speziell entwickelte Treiber (18x11mm) ermöglicht eine kraftvolle, zugleich aber auch präzise Akustik.

Steuerbar über die Shokz App

Um das bestmögliche Sounderlebnis zu ermöglichen, wird durch OpenBass™ Air auch die Darstellung tiefer Frequenzen optimiert. Über die Shokz-App kann der Klang ebenfalls angepasst werden.

Für einen möglichst klaren Klang setzen die OpenFit Air auf die DirectPitch™ Technologie, die eine stimmige Balance zwischen kräftigen Höhen, klaren Mitten und wuchtigen Bässen schafft. Im Vergleich zu einer sonst üblichen Schallquelle, kann der Kopfhörer die Richtung der Schallwellen steuern. Zusammengefasst: Das Ergebnis ist ein deutlich umfassenderes Audio-Erlebnis mit präziser Direktionalität und beeindruckender Klangqualität - so verspricht es der Hersteller.

Anzeige



Perfekt für den Alltag dank IP54-Zertifizierung

Der OpenFit Air ist als Allrounder ausgelegt. Er kann beim Reisen zum Musik- und Podcast-Hören genutzt werden, ist jedoch auch als Headset bei der Arbeit in seinem Element. Aufgrund der IP54-Zertifizierung ist er auch für schweißtreibende sportliche Aktivitäten sehr gut geeignet.

Und das Tragen der neuen Kopfhörer soll auch vom Komfort her Freude bereiten. Um beim OpenFit Air das Maximum rauszuholen, hat das Unternehmen eine eigene Studie zum Thema Kopfformen durchgeführt. Das Ergebnis: Ein Kopfhörer, der sich an jede Ohrform anpassen lässt und beim Tragen kaum bemerkbar ist, ist ideal, was man nun auch realisiert hat.

Hoher Tragekomfort wird groß geschrieben

Anzeige



Durch den tropfenförmigen Querschnitt wird der Kontakt zwischen Ohrbügel und Ohr verbessert, der Druck minimiert und der Tragekomfort erhöht. Betrachtet man das Design im Detail, so erkennt man, dass der OpenFit Air zwei Abschrägungen besitzt. Der Ohrhörer ist in einem 25,5 Grad-Winkel nach innen gebogen, sodass er das Gewicht verteilt, anstatt die gesamte Last störend aufs Ohr zu legen. Um Reizungen am Ohr zu vermeiden, ist das Ende des Kopfhörers in einem 18 Grad-Winkel abgeschrägt, was nochmals zu einem angenehmeren Tragegefühl führt.

Nochmals ein Blick aufs Innenleben

Natürlich kann der neue Shokz-Open-Ear-Kopfhörer auch für das Führen von Telefonaten verwendet werden. Für eine optimale Gesprächsqualität setzt Shokz auf eine AI-Geräuschunterdrückung, die bis zu 96,5% der Störgeräusche herausfiltert. Mit den vier verbauten Mikrofonen wird die Stimme klar und deutlich erfasst. Das funktioniert natürlich auch, wenn man mal nur einen Earbud nutzt.

Weiße Version im Case

Schwarze Version im Case

Anzeige



Wie sieht es mit den Akkulaufzeiten aus? Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit in den Kopfhörern und bis zu 28 Stunden mit dem Case sind ordentliche, aber keine überwältigenden Werte. Zusätzlich ist eine Schnellladefunktion dabei. 10 Minuten Laden reichen für bis zu 2 Stunden Musikhören.

Dieser Farbton ist etwas auffälliger

Den OpenFit Air gibt es ab sofort im Fachhandel, auf Amazon und der offiziellen Seite von Shokz zum UVP von 139,00 € in den Farben schwarz, weiß und rosa.

Auf der zweiten Seite widmen wir uns nun dem ebenfalls neuen Shokz OpenSwim Pro.

Anzeige



Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Kopfhörer